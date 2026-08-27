Szendrei Norbert Újpesten folytatja – hivatalos

Szendrei Norbert a hétvégén már nem kapott helyet a Zalaegerszeg keretében az ETO FC elleni bajnokin, és a csapatkapitány távozott is a zalaiaktól: csütörtökön kora délután bejelentette az érkezését az Újpest.

A középpályás 2017 májusában a Budapest Honvéd színeiben mutatkozott be az NB I-ben, majd egy fehérvári idény után került Zalaegerszegre. Az élvonalban 180 mérkőzésen hét gól a mérlege.

Az Újpest bemutatója szerint a 2025–2026-os idényben a ZTE labdakihozatalainak egyik legfontosabb szereplője volt. Az Opta adatai alapján a teljes NB I-es mezőnyben neki volt a legtöbb labdaérintése, társai minden más játékosnál többször keresték átadással, a középpályások közül pedig ő adta a legtöbb passzt és ő tette meg összességében a legnagyobb távolságot labdával.

„Játékának egyik legfontosabb eleme, hogy nemcsak megtartani képes a labdát, hanem folyamatosan keresi az előre vezető megoldásokat is. Mérkőzésenként több mint nyolc progresszív passzt kísérelt meg átlagban, ezek 80 százaléka célba is ért, emellett progresszív labdavezetésekben és fejpárbajokban is az NB I átlagánál jobb mutatókat produkált. Védekezésben nagy területet képes bejátszani, a letámadás második vonalában éppúgy használható, mint mélyebben, a védelem előtt. Örülünk, hogy minket választott!” – mondta el Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója a klub hivatalos oldalán.

Szendreit több csapattal is szóba hozták, korábban a lengyel Jagiellonia érdeklődéséről is lehetett hallani, valamint a BL-főtáblára jutó azeri Sabah is szerződtette volna, de a válogatott kerettag középpályás végül a negyedik kerületieket választotta.

„Kedves ZTE Család! Eljött ez az idő is: négy év után búcsúznom kell tőletek. Az elmúlt négy évben természetesen voltak nehezebb időszakaink és mélypontjaink is, de rengeteg olyan pozitív élményt éltünk át együtt, amelyekre örökké emlékezni fogok. Mindig jó szívvel fogok gondolni a ZTE-re, és őszintén remélem, hogy ti is hasonlóan gondoltok majd rám. Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak, a mindenkori vezetőségnek, a szakmai stábnak, a klub valamennyi munkatársának, valamint nem utolsósorban a csapattársaimnak az elmúlt négy évért. Hálás vagyok mindazért, amit együtt átéltünk, és a jövőben is a legjobbakat kívánom a ZTE-nek és mindenkinek, aki a klubért dolgozik. Köszönök mindent, és sok sikert kívánok a jövőre nézve!” – búcsúzott Szendrei a ZTE-től a klubhonlapon.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Prince Manu Balladom (ghánai, Benab FC – Ghána), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolhatóként), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC)

Kölcsönbe érkező: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Svékus Olivér (Tiszafüredi VSE), Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál, Mantova – Olaszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Gergényi Bence (szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Tom Lacoux (francia, HNK Gorica – Horvátország), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)

Kölcsönbe távozott: Babós Levente (BVSC-Zugló FC, ismét kölcsön), Geiger Bálint (Videoton-kölcsön után NK Karlovac – Horvátország), Juhász Bence (kazincbarcikai kölcsön után AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Arijan Ademi (északmacedón-horvát, Gorica, Rudes – Horvátország), Baranyai Nimród, Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Danilo Krevszun (ukrán, Borussia Dortmund II – Németország, szabadon igazolhatóként), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Tiago Penalba (Tiago Nazareno Peñalba, argentin, San Martín de Tucumán – Argentína), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (Moisés Eliécer Richards Cedeno, panamai, San Miguelito – Panama)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – Brazília)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kiszemeltek: –

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Skribek Alen (Neftchi Baku – Azerbajdzsán), Szendrei Norbert (Újpest), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –