Matija Ljujics második, erőből megütött szervája

– Ha egyetlen szóval kellene leírni az Újpest mostani évadbeli szereplését, alighanem a „rapszodikus” lenne a megfelelő kifejezés. S nemcsak hogy meccsről meccsre változik a teljesítmény, egyetlen kilencven percen belül is ide-oda ugrál. Mi ennek az oka, és mi kellene ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek?

– Valóban nem tudunk folyamatosan ugyanazon a szinten futballozni, és az a legbosszantóbb, hogy rendre saját magunkat hozzuk nehéz helyzetbe – kezdett bele önreflektív értékelésébe Matija Ljujics, az Újpest csapatkapitánya. – A megengedettnél többet hibázunk, gólokat ajándékozunk az ellenfeleknek, ezen mihamarabb változtatnunk kell. S ha mi kapjuk az első gólt, mint történt a Debrecen vagy az MTK ellen, az alapvetően meghatározza a meccsképet. A DVSC ellen nyertünk, az MTK ellen döntetlenre mentettük a mérkőzést, de a legnagyobbaknak sem sikerül mindig fordítani. Rengeteg energiát felemészt, ha futni kell ez eredmény után, ugyanakkor a csapat karakterét mutatja, hogy jól reagált kritikus helyzetekben is. Nem szabad azonban a semmiből gólokat kapnunk.

– Feltételezzük, ha kiegyensúlyozottabbak lennének, és nyernének egymás után háromszor, az az önbizalmuknak is jót tenne.

– Hogyne! A paksi vereség előtt három bajnokin szereztünk hét pontot, valami elindulhatott volna, főként, hogy megfelelően kezdtük a mérkőzést – erre megint mi történt? Rossz döntések sora. A Vasas ellen nem fér majd bele. Az NB II-ben is láttam őket, az igazolásokkal tovább erősödtek.

– Ami az önbizalmat illeti, nem úgy néz ki, mintha önnek bármikor is baja lett volna vele.

– A Partizanban a felnőttcsapathoz kerülve verték belém, hogy az a jó játékos, aki nem fél a hibától. Fiatalon megtanultam, mindig kérni kell a labdát, egy hiba után még inkább, mert azzal üzened meg, milyen személyiség vagy. Olyan, aki el akar bújni, vagy olyan, aki vállalja a felelősséget, és hiába nem sikerült a megoldása, újra csak próbálkozik. A felfogásom az, nem baj, ha rontasz, a lényeg, hogy ne vegye el a kedved és az önbizalmad, akkor is akard, hogy megjátsszanak a többiek. Egy nap szeretnék edző lenni, s bár azt nem tudom, milyen szintig juthatok el, azt akarom, hogy a játékosaim ne féljenek a hibától, és ha el is követnek egyet-kettőt, ugyanazzal a magabiztossággal játsszanak tovább. Aki így tesz, az a jó játékos, a jó karakter, a vezér.

– Magyarországon sokáig épp az jelentette az egyik legnagyobb problémát, hogy a mieinknek nincs elég önbizalmuk, ahogy mondani szokás, már a játékoskijáróban elvesztették a meccset, miközben ha megnézünk egy szerb sportolót, legyen az teniszező vagy kosárlabdázó, azt érezni, duzzad az önbizalomtól.

– Nagyon szeretem Novak Djokovicsot, és bár nem vagyok teniszszakértő, azt látom, ha elrontja az első szervát, jellemzően még keményebben üti meg a másodikat, míg a többség olyankor biztosra megy. De ha már ezt a két sportágat emelte ki, a korábbi Partizan-kosaras Bogdan Bogdanovics másodpercekkel a vége előtt iksznél is rámegy a hárompontosra, mert ilyen a karaktere. Nekem ők a valódi sportemberek, sokat tanulok tőlük. Futballban ez úgy néz ki, hogy a hatos merje bepasszolni a vonalak közé a labdát, a szélső bátran cselezzen, vállalja fel az egy az egyeket.

– Az említett sportolók karrierje is arról árulkodik, hogy nem feltétlenül csak az önbizalmon múlik a siker, kell hozzá a bennük munkáló elképesztő küzdőszellem, győzelmi vágy, akaraterő.

– Pontosan. Még inkább ezen múlik, sikeres leszel-e. Az általam is említett „karakter” nagyon divatos kifejezés – de mi is az pontosan? A felsorolt tulajdonságok összessége. Sokat segített nekünk, hogy mi még az „utcán nőttünk fel”, edzés előtt vagy után is futballoztunk, és mindig nyerni akartunk, jobbnak lenni a másiknál. Nem a telefonon vagy a számítógépen az ilyen-olyan játékokban, hanem élőben.

– Önben mindig megvolt ez a harci szellem, a futballhoz szükséges alázat és önfeláldozás?

– Az akarat feltétlenül, az edzésen is utálok kikapni, a gyerekeim ugyanilyenek. Ami az alázatot illeti: alaposan próbára tett az élet, egész pontosan a belgrádi élet… Tizenévesen én is követtem el hibákat, a fiatalokat figyelmeztetem is arra, mit ne csináljanak, bár egy mai akadémistát sokkal profibb körülmények közt nevelnek, ők tudják, mit egyenek és mikor, mennyit pihenjenek, hogyan regenerálódjanak… Ami pedig a Partizan akadémiáját illeti, az Ajaxé mellett sokáig a legjobb volt egész Európában, elég csak megnézni, milyen játékosok kerültek ki onnan. Nos, idővel elfogadtam, hogy nem lesz belőlem topligás futballista, bár a barátaim mindig mondogatták, magasabb szinten kellett volna játszanom.

Megvan a technikai tudás (Fotó: Czinege Melinda)

– Ehelyett bejárta a világot, Litvániától Új-Zélandig, Portugáliától Izraelig, játszott „mindenhol”, még Dél-Koreában is. Hol tanulta a legtöbbet?

– Portugáliában, a Belenensesben. Kiváló edzők, a labdarúgást nagyon értő közeg, ott a hét minden napján mindenki a futballnak él. Spanyolország és Portugália az a két hely, ahol a sarki kávézó hatvanéves felszolgálóhölgye is a futballról beszél. Szakmailag ott tanultam a legtöbbet, ami pedig az élet tanításait illeti, Izraelben, ahol a péntek esti villanyoltástól vasárnap estig együtt van az egész família, nincs semmi más, csak a család.

– A gólokat viszont nem ott, és nem is Portugáliában, hanem Újpesten rugdosta leginkább. A múlt idő annak szól, hogy míg a 2024–2025-ös szezonban kilencig jutott, előtte pedig tízig, az előző idényben „csak” kettőig. Javítana?

– Persze, de az előző idényben már elég mélyen játszottam, onnan azért nehéz a kapu elé megérkezni. Inkább elindítottam az akciókat, semmint befejeztem volna. Amikor tízesben játszottam vagy a jobb oldalon, és onnan húztam befelé, többet tartózkodtam a kapu előtt. Mivel sosem voltam csatár, nekem nem létszükséglet a gól, a legfontosabb, hogy győzzön a csapat. Hogy ki talál be, édes mindegy.

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Augusztus 29., szombat

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)