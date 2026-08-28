Az Újpest bejelentette a Paksról érkező új szerzeményét

A 25 éves, Sopronban született, majd Győrben, az ETO-ban, később pedig Fehérváron is futballozó Zeke, aki tavaly Kecskemétről igazolt a tolnaiakhoz, kulcsembernek számított Pakson. Ebben az idényben a csapat mind a hét tétmeccsén pályára lépett, a Panathinaikosz elleni Európa-liga-párharcban a paksiak egyik legjobbja volt, gólpasszt is adott.

„Zeke Márió érkezésével bővültek a lehetőségeink a bal oldalon, mivel nem csak balhátvédként, de szükség esetén belső védőként is bevethető. Sebessége és fizikalitása jó alapot teremt ahhoz, hogy betöltse azt a szerepet, amit szánunk neki. Ezzel azt gondolom, a védelem kész van, meg van a mélység és a minőség is ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, amennyiben mindenki egészséges marad” – fogalmazott Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója az új szerzeményről a klub honlapjának.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Prince Manu Balladom (ghánai, Benab FC – Ghána), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolhatóként), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC), Zeke Márió (Paksi FC)

Kölcsönbe érkező: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Svékus Olivér (Tiszafüredi VSE), Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál, Mantova – Olaszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Gergényi Bence (szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Tom Lacoux (francia, HNK Gorica – Horvátország), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)

Kölcsönbe távozott: Babós Levente (BVSC-Zugló FC, ismét kölcsön), Geiger Bálint (Videoton-kölcsön után NK Karlovac – Horvátország), Juhász Bence (kazincbarcikai kölcsön után AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Arijan Ademi (északmacedón-horvát, Gorica, Rudes – Horvátország), Baranyai Nimród, Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál)

