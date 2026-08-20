Ön szerint jogos volt Bódog Tamás eltiltása? – szavazás

Bódog Tamást a Debreceni VSC ellen elveszített bajnoki meccs lefújása után kiállította a játékvezető, a szakember a szavaiért négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. A hétvégi, Kisvárda elleni bajnokin nem ő, hanem segítője, Vellai Áron irányított a kispadról.

Bódog ezt követően nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. Emiatt pedig fegyelmi eljárás is indult az 55 éves tréner ellen. Bódog Tamás lapunknak minderről annyit mondott, elkeserítőnek tartja, hogy büntetni akarják újfent azért, amit egyébként mindenki látott. A játékosa a kórházban kötött ki, a játékvezetők nem torolták meg a súlyos sérüléssel járó szabálytalanságot, és végül kit büntetnek meg: a vezetőedzőt, aki mindezt szóvá teszi…

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