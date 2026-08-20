Nemzeti Sportrádió

Ön szerint jogos volt Bódog Tamás eltiltása? – szavazás

B. A. P.B. A. P.
2026.08.20. 09:06
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Bódog Tamás (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I labdarúgó NB I eltiltás szavazás Bódog Tamás
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgócsapatának vezetőedzőjét, Bódog Tamást négy mérkőzésre eltiltotta a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága, továbbá fegyelmi eljárás is indul ellene. Szavazzon, ön szerint jogosan tiltották el a magyar szakvezetőt?

Bódog Tamást a Debreceni VSC ellen elveszített bajnoki meccs lefújása után kiállította a játékvezető, a szakember a szavaiért négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. A hétvégi, Kisvárda elleni bajnokin nem ő, hanem segítője, Vellai Áron irányított a kispadról.

Bódog ezt követően nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. Emiatt pedig fegyelmi eljárás is indult az 55 éves tréner ellen. Bódog Tamás lapunknak minderről annyit mondott, elkeserítőnek tartja, hogy büntetni akarják újfent azért, amit egyébként mindenki látott. A játékosa a kórházban kötött ki, a játékvezetők nem torolták meg a súlyos sérüléssel járó szabálytalanságot, és végül kit büntetnek meg: a vezetőedzőt, aki mindezt szóvá teszi…

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NB I labdarúgó NB I eltiltás szavazás Bódog Tamás
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