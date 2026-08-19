Fegyelmi eljárás is indul Bódog Tamás ellen

Bódog Tamást a Debrecen ellen elveszített bajnoki lefújása után kiállította a játékvezető, a szakember a szavaiért négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. A hétvégi, Kisvárda elleni bajnokin nem ő, hanem segítője, Vellai Áron irányított a kispadról.

Bódog a négymeccses eltiltásról szóló határozat kézhezvétele után nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. S éppen az NS-nek adott interjúja miatt újra beidézte a fegyelmi bizottság, amely eljárást indít ellene.

„A 2026. augusztus 13. napján megjelent Nemzeti Sport cikkében megtett nyilatkozat alapján fennáll a gyanú, hogy elkövette az FSZ 22. § szerinti fegyelmi vétséget (így különösen „elcsaltátok a meccset”, „a miskolci illetőségű játékvezető megkap egy keleti rangadót, ahol az első perctől kezdve lehetett érezni, hogy kompenzál” mondatok miatt) a 2026. augusztus 8. napján lejátszott DVSC Futball Szervező Zrt.–Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft. mérkőzéssel összefüggésben” – áll a FEB közleményében.

Bódog Tamás lapunknak mindenről annyit mondott, elkeserítőnek tartja, hogy büntetni akarják újfent azért, amit egyébkent mindenki látott. A játékosa a kórházban kötött ki, a játékvezetők nem torolták meg a súlyos sérüléssel járó szabálytalanságot, és végül kit büntetnek meg: a vezetőedzőt, aki mindezt szóvá teszi…