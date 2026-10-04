Nemzeti Sportrádió

Galéria: Bolla már edzett, Szoboszlai papucsban nézte a társakat

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.04. 13:01
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Bolla Bendegúz (balra) a csapattal együtt edzett (Fotó: Kovács Péter)
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Nemzetek Ligája Szoboszlai Dominik Bolla Bendegúz magyar válogatott galéria
Megtartotta utolsó edzését a magyar labdarúgó-válogatott, amely hétfőn Nagyszombatban lép pályára az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen.
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fotó 2026.10.04.

Megtartotta utolsó edzését az Ukrajna ellen készülő labdarúgó-válogatott (Fotó: Kovács Péter)

Ahogy beszámoltunk róla, Kerkez Milos már elhagyta az edzőtábort, mivel sárga lapok miatt nem léphet pályára a hétfői mérkőzésen.

A társakkal együtt edzett az Észak-Írország ellen megsérülő Bolla Bendegúz, míg Szoboszlai Dominik papucsban, Marco Rossi szövetségi kapitány mellett volt látható.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 4.FORDULÓ
Hétfő, 20.45: Ukrajna–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Nagyszombat, vezeti: Pajac (horvát)

A másik mérkőzésen:
Hétfő, 20.45.: Észak-Írország–Grúzia – élőben az NSO-n!

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC) 

Nemzetek Ligája Szoboszlai Dominik Bolla Bendegúz magyar válogatott galéria
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