TCR World Tour: Michelisz dobogóval búcsúzott Dél-Koreától, és a 2. helyre lépett előre a bajnokságban

Viktor Andersson várhatta az élről a piros lámpák kialvását a második, részben fordított rajtrácsos versenyen Dél-Koreában. A svéd mellől Ma Csing-hua rugaszkodhatott el, míg a második soron Jean-Karl Vernay és a hazai közönség előtt meggyőzően teljesítő Pak Csun Szong osztozott. Az ötödik rajtkockát Aurélien Comte szerezte meg, míg a hatodikból Yann Ehrlacher indulhatott. A vb-összetettben második helyre visszaeső Santiago Urrutia a nyolcadik, a bajnokság élére törő Mikel Azcona pedig a tizedik pozícióból támadhatott. A kettős közé Michelisz Norbert ékelődött be.

Anderson jól kapta el a rajtot, és sikerült megtartania a vezetést, igaz, Ma és csapattársa, Vernay is nagy nyomást helyezett rá az első kanyarokban. Az üldöző kettős egymással is összecsapott: a francia az 5-ös kanyarnál rövid ideig az ellenfele elé is került, de Ma nem hagyta magát, visszavette a pozíciót. Ezzel ugyanakkor még nem volt vége: Vernay újra próbálkozott, és a 12-es kanyarnál eltalálta a kínai autóját. Bár Ma így is meg tudta tartani a második helyet, a rivális rajta vesztett, és Pak, valamint Comte is elment mellette.

Nemcsak az élmezőnyben, hátrébb is voltak izgalmak a rajtot követően: a regnáló bajnok, Ehrlacher Pakkal ért össze. Míg a helyi pilóta folytatni tudta, a francia számára már a 6-os kanyarban véget ért a futam, és szezonbeli harmadik kiesését volt kénytelen elkönyvelni. Comte versenye eközben a hatodik körig tartott: az ötödik helyen haladó pilóta elektronikai hiba miatt állt ki.

Az összetettben a vezetést elveszítő Urrutia is pont nélkül maradt: a pilóta a versenytáv feléhez közeledve kezdett el tempót veszíteni, amiből többek között az első futamon kettős dobogót szerző Hyundai kettőse is kihasznált.

Noha Andersson nem tudott elhúzni az élen, és folyamatos nyomás nehezedett rá a futam során, és Ma még az utolsó körben is keményen támadta a svédet, rendre visszaverte a támadásokat, és szezonbeli első győzelmét szerezte meg, míg a kínainak meg kellett elégednie a második hellyel. Mögöttük Pak látta meg a kockás zászlót, majd Thed Björk, Vernay, Michelisz, Azcona, Diego Moran, Lo Sze Ho és Jip Vaj-hej zárta az első tízes sorát.

HARMADIK VERSENY

A harmadik futam rajtsorrendjéről a hétvége korábbi részében összegyűjtött pontmennyiség döntött, aminek értelmében a vb-éllovas Azcona várhatta az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle Björk rugaszkodott el, a második soron Michelisz és Andersson, míg a harmadikon Pak és Ma osztozott.

Azcona remek rajtot fogott, és megőrizte a vezetést Björk és Michelisz előtt, míg Andersson Pakkal szemben veszített pozíciót. A hazai pályán remekül szereplő pilóta futama azonban hamarosan drámai fordulatot vett, és kiállni kényszerült. Ma eközben visszaesett a mezőny végére, de szépen küzdötte vissza magát, és az első kör végén már újra az első tízesben haladt. A versenyen pályára kellett küldeni a biztonsági autót is, amikor Li Csia-csün alatt megadta magát az Audi, de a korlátozás mindössze egy körig tartott.

Míg Azcona magabiztosan vezetett, az izgalmakat Ehrlacher, Urrutia és Comte szolgáltatta. A francia először a csapattársával csapott össze, amit kihasználva Comte beékelődött a két Geely Cyan Racing-pilóta közé. A regnáló bajnok ezt követően előre próbált menekülni, és a 12. körben megelőzte Anderssont. A svéd ezt követően rontott, és szélesre futott, amit kihasználva Comte is megelőzte őt.

Bár Björk a hajrában nyomás alá helyezte Azconát, a spanyol végül 311 ezreddel a a svéd előtt szelte át a célvonalat, így az első után a harmadik futamon is nyert Dél-Koreában, és tovább növelte az előnyét az összetettben. A dobogó alsó fokára Michelisz állhatott fel, az első ötöst Ehrlacher és Comte zárta, majd Andersson, Urrutia, Ma, Vernay és Diego Moran tette teljessé a top 10-et.

Folytatás október 16. és 18. között Kínában.

A világbajnokság állása tizenegy verseny után: 1. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 309 pont, 2. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 268 pont, 3. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 260 pont, 4. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 239 pont, 5. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 226 pont, 6. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 208 pont.



