Bőrrák miatt műtötték meg az olimpiai bajnokot

A 34 esztendős sportoló talpán található anyajegyről egy rutinvizsgálat során kiderült, hogy rosszindulatú melanóma egy ritka fajtájáról van szó.

„Megéltem már sok sikert és számos hullámvölgyet, az elmúlt hónapokban azonban a szokásosnál is nagyobbak voltak a kilengések” – írta közösségi oldalán Niskanen, egyben hozzáfűzte: szerencsésnek tartja magát, hogy „jókora ijedtséggel és két műtéttel megúszta”.