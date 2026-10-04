Bőrrák miatt műtötték meg az olimpiai bajnokot

Bőrrák miatt megműtötték Iivo Niskanent, a finnek háromszoros olimpiai aranyérmes, világbajnok sífutóját.
A 34 esztendős sportoló talpán található anyajegyről egy rutinvizsgálat során kiderült, hogy rosszindulatú melanóma egy ritka fajtájáról van szó.
„Megéltem már sok sikert és számos hullámvölgyet, az elmúlt hónapokban azonban a szokásosnál is nagyobbak voltak a kilengések” – írta közösségi oldalán Niskanen, egyben hozzáfűzte: szerencsésnek tartja magát, hogy „jókora ijedtséggel és két műtéttel megúszta”.
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