„Tartom magam ahhoz, amit mondtam, és amiért kiállítottak” – négy mérkőzésre tiltották el Bódog Tamást

Bódog Tamás az ítélet után a Nemzeti Sportnak reagált a büntetésre.

„Nincs értelme fellebbezni, mert tartom magam, ahhoz, amit mondtam és amiért kiállítottak. Mégpedig hogy <<elcsaltátok a meccset>>. A bizottságban ülők többsége nem a fociból jön, bár gondolom, azért néha néznek focit, és a VIP-ben kényelmesen érzik magukat. Fölösleges lenne ezeknek az embereknek ok-okozatot elmagyarázni. Ami vérlázító, hogy Rúsz játékvezetőnek több botrányos mérkőzése volt a Debrecennel, ami miatt (jogosan) a DVSC-szimpatizánsoknál és a klubnál kiborult a bili. Szóval ez a miskolci illetőségű játékvezető megkap egy keleti rangadót, ahol az első perctől kezdve lehetett érezni, hogy kompenzál. Ezt többször is szóvá tettem (nem csak a mérkőzés után), a meccs alatt is. Sok ítélet és döntés volt, ami több, mint megkérdőjelezhető. Az, hogy a vitatott eseteknél vagy utána árad belőle az arrogancia, az csak hab a tortán. Az egyik vitatott ítéletnél a védőmet, Temesvári Attilát a DVSC játékosa először megrúgja, majd teljes erőből megüti, amitől a labdarúgóm a földre került. Ezt Rúsz öt méterről tökéletes pozícióból figyelte, majd rászólt a VAR-szobára, hogy <<tisztán láttam az esetet, nem volt ütés, nem kell VAR>>, ezt a játékosok mesélték a mérkőzés után. Majd mindkét futballistát besárgázza, mondván <<tömegjelenetet idéztek elő>>. Ez ugyanaz, mintha te átmész a zebrán, és egy részeg jogsi nélkül elüt, majd utána szólnak, hogy te is börtönbe kerülsz gyalogosként, mert közúti balesetben vettél részt.

„Na, itt mondom azt, hogy pár embernél a bizottságban fent a toronyban nincs minden rendben, de próbálják a megmagyarázhatatlant megmagyarázni, hogy miért kellett az én játékosomat is büntetni. Főleg úgy, hogy saját maguk is elismerik a hibájukat. Edzőként kutya kötelességem a saját játékosaimat védeni, kiállni mellettük. Nem mondom azt, hogy nem érdemlek büntetést, de az az arrogancia, amit egyes játékvezetők képviselnek, vérlázító. A baj ezzel csak az, hogy az ilyen döntésekkel a többi bírót hozza kellemetlen helyzetbe. Mert lehet hibázni, de könyörgöm, a VAR idejében? Akkor legalább nézzék vissza, nem? És ő volt az elmúlt év játékvezetője, amivel a többi bírót is beárazta ezzel a döntésével. Szóval úgy gondolom (és ezért nincs értelme a fellebbezésnek), hogy a kompenzáció sikerült, és joggal pályázhat a debreceni díszpolgári címre. Természetesen még egyszer kihangsúlyozom, hogy sajnálom, hogy kiakadtam, és így nem lehet viselkedni.”

Temesvári Attilát egy mérkőzésre tiltotta el a szövetség.