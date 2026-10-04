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Újabb magyar siker a búvárúszó-vb-n – Korok Fatima bronzérmes

P. K.P. K.
2026.10.04. 13:10
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Korok Fatima 91 méterrel lett bonzérmes az uszonyos versenyszámban (Fotó: facebook.com/korok.fatima)
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Törőcsik Zsófia vízi sportok Vass Tamás csupasport búvárúszás Korok Fatima
A ciprusi búvárúszó-világbajnokság magyar szempontból Törőcsik Zsófia szerdai uszony nélküli kategóriában (CNF) elért világbajnoki címe után egy bronzéremmel folytatódott, amelyet Korok Fatima szerzett páros uszonyos versenyszámban.

 

Búváúszásban az AIDA szabadtüdős merülő-világbajnoksága Cipruson, Limassolban az első versenynapon, szerdán magyar szempontból egy világbajnoki címmel indult. Mint arról a Nemzeti Sport Online-on már beszámoltunk, Törőcsik Zsófia 78 méteres eredménnyel nyerte meg a hölgyek uszony nélküli versenyszámát (CNF).

 

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Következő versenyszáma pénteken a páros uszonyos kategória lesz.

A hölgyek versenye pénteken aztán az uszonyos kategóriával folytatódott (CWTB) , melyben Törőcsik Zsófia 6. lett, míg a szám másik magyar indulója, Korok Fatima még saját magát is meglepve bronzérmet szerzett 91 méteres eredménnyel. A versenyt a francia Jade Agboton nyerte meg 98 méterrel, míg a 2. helyen a finn Leena Oijala végzett 92 méterrel.

„Erre tényleg nem számítottam. A 100 méteres edzésmerülés után újra begyulladt a csípőm, ezért gondoltam, egy kicsit konzervatívabb mélységet jelentek be, de így is erős merülés volt sérülés nélkül is – fogalmazott a pénteki verseny kapcsán a közösségi oldalán szombaton közzétett visszapillantójában a szabadmerülésben többszörös világbajnok Korok Fatima. – Igazából a merülés után egyértelmű volt, hogy ment volna több is, de ezt persze előre nem tudtam. Ez a játék része, hogy előző este le kell jelenteni, mi az, amit bevállalsz másnap, és ennél mélyebbre nem mehetsz akkor sem, ha jól érzed magad.”     

Korok Fatima a 8. helyről került a harmadikra, miután az előtte állók közül többen is rontottak.

„Eredetileg a 8. helyen voltam a rangsorban, de mivel előttem öten is elrontották a merüléseiket, ezért felcsúsztam a harmadik helyre. Sajnálom, hogy a többieknek nem sikerült. Sokszor voltam már én is a másik oldalon, amikor egy kisebb hiba miatt az egész merülés érvénytelen, vagy pont kifutsz az üzemanyagból, és a felszínen segítenek a biztosító búvárok… Nem mindig a legmélyebb nyer, és nem mindig a legbátrabb. Ilyen ez a popszakma” – összegzett a Facebook-posztjában Korok Fatima.

A hölgyek versenye hétfőn a szabadmerüléssel folytatódik, melynek jelenleg Törőcsik Zsófia a világcsúcstartója 107 méterrel, aki a pénteki versenynapot követően a közösségi oldalán gratulált Korok Fatimának a bronzéremhez. A férfiak versenyében Vass Tamás képviseli a magyar színeket a ciprusi vb-n, aki uszony nélküli kategóriában 17. lett, az uszonyos versenyszámban pedig 48.

Törőcsik Zsófia vízi sportok Vass Tamás csupasport búvárúszás Korok Fatima
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