Döntő gól és mérföldkő: Simon Petra és Zákányi Janka a győztes BL-meccsek után

Az FTC és az ETO is román ellenféllel játszott a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati játéknapján, és mindkét magyar csapat sikerrel vette az akadályt: a győriek 36–32-re verték a Gloria Bistritát, ferencvárosiak pedig az utolsó pillanatokban szerzett Simon Petra-góllal nyertek 24–23-ra a CSM Bucuresti ellen.

„Addig el kellett jutnunk, hogy iksz legyen ott a végén a mérkőzés – mondta a meccs után fülig érő szájjal a győztes találat szerzője. – Tudtuk, hogy feljönnek öt egyre, előtte megbeszéltük, hogy mit játsszunk. Ott találtam magam hat méteren egy az egyben a védővel. Tudtam, hogy ha ebben a kézirányban nyerek, akkor már nem fog senki jönni, mert a beálló is a másik oldalon volt. Abban a pillanatban, amikor elkezdtem a cselezést, tudtam, hogy végig kell vinnem. Nagyon örülök, hogy sikerült, és annak is, hogy a végén még bele tudtunk tenni egy-két faultot is, hogy ne kapjunk gólt – összességében jól jöttünk ki belőle.”

Az ETO-szurkolóknak és játékosoknak a beszterceiek elleni győzelem mellett más okuk is volt az ünneplésre: ezen a mérkőzésen esett ugyanis a győriek 10 000. Bajnokok Ligája-találata, amelyet a csapat 16 éves játékosa, Zákányi Janka szerzett.

„Szerintem szerencsés véletlen volt, de természetesen nagyon örülök neki – mondta a jubileumi találatot jegyző Zákányi, aki az is elárulta, fogalma sem róla, hogy milyen mérföldkőhöz érkezett ezzel a góllal a csapat. – Őszinte leszek, nem tudtam róla, a félidőben a doki szólt, így tudtam meg. Igazából még nem dolgoztam fel, hogy az első hazai gólommal együtt a tízezrediket is megszereztem. Nagyon örülök, eszméletlen érzés, hogy pont én voltam az, remélem, még sok ilyen mérföldkőnek leszek részese itt, az ETO-nál.”

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-TOYOTA KOVÁCS–CSM BUCURESTI (román) 24–23 (13–11)

Érd, 1800 néző. Vezette: Braysas, Petrusis (litvánok)

FTC: A. KRISTENSEN – Malestein 1, INGSTAD 2, Tranborg, Vogel 3, SIMON P. 4 (1), Hársfalvi 4. Csere: Klujber 1, OMOREGIE 6 (2), M. Möller 1, Lysa Tchaptchet 2. Edző: Jesper Jensen

BUCURESTI: Sandru – Faluvégi D. 3, Maszlova 2, Dmitrijeva 2 (1), Brnovics 2, Axnér 1, FRIIS 7 (1). Csere: GABRIEL (kapus), Pintea 3, Anne M. Hansen 3, Brandenborg. Edző: Bojana Popovics

Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–4. 15. p.: 7–4. 19. p.: 9–8. 22. p.: 11–8. 36. p.: 15–14. 46. p.: 19–16. 53. p.: 22–19. 58. p.: 23–21

Kiállítások: 12, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2

B-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–GLORIA BISTRITA (román) 36–32 (20–16)

Győr, 3472 néző. Vezette: Bocáková, Jánosíková (szlovákok)

GYŐR: S. Toft – HOVDEN 6, Housheer 3, Elver 2, Brattset Dale 1, Stanko 5 (3), Zákányi 3. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl, Bouktit 4, DE PAULA 7, Rushfeldt Deila 4, Nze Minko, Van Wetering 1. Edző: Per Johansson

GLORIA: Eriksson 1 – Fudzsita, Engel 3 (2), L. González, Ostase 4, So Delgado 2, Gutiérrez Bermejo. Csere: Hosu (kapus), Nüsser, Burlachenko, Simao Paulo 2, REICHERT 14 (2), SERAFICEANU 4, Lupei 2. Edző: Carlos Viver

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–0. 8. p.: 4–3. 15. p.: 9–4. 20. p.: 12–8. 24. p.: 17–10. 34. p.: 23–17. 40. p.: 25–20. 47. p.: 26–24. 52. p.: 29–27. 58. p.: 33–31

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4