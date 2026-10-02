Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Novak Djokovics tovább menetel Pekingben

2026.10.02. 18:10
Fotó: Getty Images
Címkék
Novak Djokovics ATP Peking WTA Peking
Továbbra sem veszített mérkőzést a pekingi tenisztornán Novak Djokovics: a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb játékos a keménypályás kínai viadal nyolcaddöntőjében a hazai közönség előtt szereplő Pu Jüncsaoketét búcsúztatta.

A 39 éves klasszis az első körben a portugál Nuno Borgest verte, majd a másodikban, pénteken nagy csatában, szetthátrányról fordítva 4:6, 7:6 (7–2), 6:2-vel kerekedett ellenfele fölé. Az összecsapás 2 óra 52 percig tartott.

A hatszoros pekingi bajnok Djokovics ezzel megőrizte százszázalékos mérlegét a kínai fővárosban, ez volt a 31. győzelme, igaz, ezt megelőzően legutóbb 2015-ben lépett itt pályára.

A szerb sztárra a negyeddöntőben az első helyen kiemelt német Alexander Zverev – a Roland Garros és a US Open idei bajnoka – vagy egy újabb hazai versenyző vár.

A nők mezőnyében sima, 6:1, 6:3-as sikerrel kezdett a második helyen kiemelt fehérorosz Arina Szabalenka, aki Bondár Anna legyőzőjét, a mexikói Renata Zarazuát búcsúztatta 63 perc alatt.

Novak Djokovics ATP Peking WTA Peking
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna már az első fordulóban kiesett Pekingben

Tenisz
Tegnap, 15:42

Djokovics győzelemmel tért vissza Pekingbe

Tenisz
2026.09.30. 15:39

Sinner Pekingben sem indul, tovább húzódik a sérülése

Tenisz
2026.09.25. 14:20

Djokovics tizenegy év után ismét indul a pekingi tenisztornán

Tenisz
2026.09.16. 20:35

Novak Djokovics ismét rosszul lett, az első fordulóban búcsúzott a US Openen

Tenisz
2026.08.31. 07:54

US Open: az első körben kiesett a vegyes párosok versenyéből Szabalenka és Djokovics kettőse

Tenisz
2026.08.25. 19:38

Rosszul sikerült Djokovics US Open-főpróbája

Tenisz
2026.08.16. 10:28

Djokovics és Szabalenka összeállnak vegyes párosban a US Openen

Tenisz
2026.07.28. 12:18