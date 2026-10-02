Tenisz: Novak Djokovics tovább menetel Pekingben

A 39 éves klasszis az első körben a portugál Nuno Borgest verte, majd a másodikban, pénteken nagy csatában, szetthátrányról fordítva 4:6, 7:6 (7–2), 6:2-vel kerekedett ellenfele fölé. Az összecsapás 2 óra 52 percig tartott.

A hatszoros pekingi bajnok Djokovics ezzel megőrizte százszázalékos mérlegét a kínai fővárosban, ez volt a 31. győzelme, igaz, ezt megelőzően legutóbb 2015-ben lépett itt pályára.

A szerb sztárra a negyeddöntőben az első helyen kiemelt német Alexander Zverev – a Roland Garros és a US Open idei bajnoka – vagy egy újabb hazai versenyző vár.

A nők mezőnyében sima, 6:1, 6:3-as sikerrel kezdett a második helyen kiemelt fehérorosz Arina Szabalenka, aki Bondár Anna legyőzőjét, a mexikói Renata Zarazuát búcsúztatta 63 perc alatt.