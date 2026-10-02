Malajzia hozhatja el az áttörést Verstappen számára? – a riválisok a Red Bullt tartják a favoritnak a nyitó nap után

Az egyéni és a konstruktőri világbajnokságot is fölényesen vezető Mercedes hosszú idő után jelentős fejlesztési csomagot vetett be, amelytől azt remélte, hogy a hagyományosabb karakterisztikájú pályákon is versenyképesebbé válhat, és tovább növelheti előnyét. A malajziai helyszín ebből a szempontból fontos próbatételnek ígérkezik, hiszen a hosszú egyenesek és a nagy sebességű kanyarok mellett a meleg időjárás és a jelentős gumiterhelés is komoly kihívás elé állítja a versenygépeket.

Az egyéni bajnoki összetettet 66 pontos előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli a csütörtöki sajtónapon elárulta, hogy a csapat előzetes szimulációi alapján az újítások körülbelül három tizedmásodperces javulást hozhatnak. A Mercedesnek azonban a pályán is igazolnia kellett az előzetes várakozásokat, miközben a riválisok is érdeklődve figyelték, hogy a fejlesztések révén a német csapat valóban előrelép-e a tradicionálisabb helyszíneken.

A Bahreini Nagydíjnak otthont adó Sepangban azonban nem a várakozások szerint alakult a Mercedes nyitó napja. Bár az Azeri GP-n elért Grand Slamje után lendületben érkező George Russell az első edzésen másodikként zárt, a közepes keveréken teljesített hosszú etapon az ellenfelekhez képest nagyobb gumikopást tapasztalt, miközben Antonelli több mint egy másodperccel maradt el az akkor élen záró, és összességében a nap legjobb idejét elérő Max Verstappentől.

A második tréning sem hozott áttörést: mindkét versenyző rontott a lágy gumis gyors körén, a közepes keveréken futott idejükkel pedig végül csak a hetedik, illetve a nyolcadik helyen zártak. A mindkét szabadedzésen előrébb végző Russell hátránya 492 ezred, míg az előző hétvégéhez hasonlóan lépéshátrányból kezdő Antonellié 532 ezred volt a leggyorsabb kört futó Charles Leclerc-hez képest.

„Szerintem Verstappen nagyon gyors, míg a versenytempót tekintve McLaren tűnt nagyon erősnek, de soha ne mondd azt, hogy soha. Nagyon jó élmény volt ezen a pályán vezetni, korábban még nem jártam itt. Igazán ikonikus helyszín, nagyon király volt” – osztotta meg Russell, majd kitért a hétvége fő kérdését jelentő gumikopásra is.

A durva sepangi pálya ugyanis nagy terhelésnek teszi ki a gumikat a trópusi forróságban, és a többsének már a nyitó napon meggyűlt a baja az abroncsokkal. „Ilyen körülmények között mindenkinél jelentős a gumikopás, és az autók is nagyon eltérő működési tartományban vannak. Csapatként egyszerűen még nem sikerült megtalálni a helyes irányt a kocsival. Még dolgoznunk kell a beállításokon, mert jelenleg kissé hátrányban vagyunk.”

Russell szerint a fejlesztéseknek nincs köze a pénteki nehézségekhez. „Néhány kanyarban már megvan a leszorítóerő, de ekkora gumikopás és túlmelegedés mellett ez gyakorlatilag háttérbe szorul. Az éjszaka folyamán rendbe kell tennünk, de sokkal inkább a beállításokról szól, mint magáról a fejlesztési csomagról. Meglátjuk, mire jutunk.”

Antonelli egyelőre Verstappent tartja a legesélyesbbnek. „Egészen jó első napunk volt itt Malajziában. Fantasztikus a pálya, nagyon gyors és lendületes, úgyhogy igazán élvezetes rajta vezetni. Mindkét gyakorláson rengeteg kört teljesítettünk, és végigmentünk a tervezett programunkon is. Sok adatot gyűjtöttünk, amelyek egyrészt segítenek jobban megérteni az új fejlesztési csomagot, másrészt pedig abban is, hogy a hétvége hátralévő részében tovább javítsunk az autón.”

„Még sok munka vár ránk. A Red Bull egy körön és hosszú etapon is a leggyorsabbnak tűnt, de a McLaren és a Ferrari is versenyképes volt, különösen magasabb üzemanyagszint mellett. Ma meglehetősen alacsony volt a tapadás, ami várhatóan javulni fog szombatra és vasárnapra. Este keményen dolgozunk azon, hogy megtaláljuk, hol tudunk még javítani, és megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni az időmérőre.”

A helyettes csapatfőnök, Bradley Lord szerint a Mercedes az egyik legnehezebb péntekjét teljesítette az idei szezonban. „A mostani volt az idény egyik legnehezebb pénteki napja számunkra. Az erőviszonyok most sokkal inkább a Magyarországon látottakhoz hasonlítanak, mint a múlt hétvégén, Azerbajdzsánban tapasztaltakhoz.”

„A versenyzők visszajelzései pozitívak a fejlesztésekkel kapcsolatban, a nagy sebességű kanyarokban érzik, hogy javult a leszorítóerő, és ehhez hasonló dolgokról számoltak be. Most meg kell találnunk azt a beállítási tartományt, amelyben az új fejlesztésekkel a lehető legjobban működik az autó, úgyhogy az éjszaka során rengeteg adatot át kell néznünk, és mindent alaposan ellenőriznünk kell. Ezen a hétvégén nincs lehetőségünk visszatérni a korábbi verzióhoz, úgyhogy abból kell kihoznunk a legtöbbet, ami a rendelkezésünkre áll.”

Jelentős fejlesztési csomaggal és különleges fényezéssel készült a Mercedes Sepangra (Fotó: AFP)

Míg a Mercedes összességében nehéz kezdésről számolt be, a második edzésen leggyorsabb Leclerc szerint nem lehet leírni az „ezüstnyilakat”, igaz, egyelőre a Red Bullt tartja a favoritnak. „Összességében nagyon-nagyon nehéz nap volt. A pályaviszonyok elég nagy kihívást jelentettek, meglehetősen koszos és csúszós is volt az aszfalt, úgyhogy szerintem szombatra rengeteget változik és javul majd.”

„Az a legfontosabb, hogy a lehető legjobban alkalmazkodjunk, és a jó oldalon legyünk, de a mai nap sem sikerült rosszul. Egészen jól éreztem magam az autóban, de továbbra is úgy érzem, hogy a Red Bull kiemelkedik ezen a hétvégén. Isack szerintem rontott a gyors körén, Max nem is ment a lágyon, így nem hiszem, hogy mi vagyunk a legversenyképesebbek. A Mercedes helyzete pedig egyelőre nehezen értelmezhető, de nem szokta gyakran elrontani a dolgokat, szóval nem írnám le. Biztos vagyok benne, hogy amikor minden összeáll, akkor nagyon erős lesz.”

„A Mercedes a favorit az első futamtól kezdve, és általában amikor valamit feltesz a gépre, az nagyon jól működik. Meglátjuk, miként alakul. A legjobb, amit tehetünk, hogy magunkra összpontosítunk, és a lehető legtöbbet hozzuk ki abból, amink van. A gumikopás lesz a hétvége legfontosabb témája, szóval nagyon érdekes versenyre számíthatunk, és jól kell kezelnünk ezt a helyzetet. Ma óriási volt a kopás. Általában véve jó a versenyautónk, de még sokat kell dolgoznunk, mert egy-egy kanyarban már kis különbség is óriási eltérést jelenthet a gumikopásban. Ettől függetlenül jó napunk volt. Rengeteget dolgoztunk, sok mindent megtanultunk, de vasárnapig még sok munka vár ránk.”

Míg Leclerc a pénteki edzésnap második leggyorsabb korét futotta, Hamilton a nyitányon a hatodik, míg a második edzésen az ötödik helyet foglalta el.Utóbbi tréningen 305 ezred volt a hátránya a csapattársához képest. „Összességében nehéz nap volt, nagyon alacsony volt a tapadás. Nem volt könnyű megtalálni a megfelelő egyensúlyt, de úgy tűnt, ezzel mindenki küszködött. Különböző beállítási irányokat is kipróbáltunk, most pedig az a feladatunk, hogy megértsük az adatokat, és megtaláljuk a megfelelő kompromisszumot. Nem tűnik úgy, hogy nagyon messze lennénk a tempó tekintetében, de tudjuk, hogy még van min dolgoznunk, hogy szombatra jobb helyzetbe hozzuk az autót.”

A hétszeres bajnoknak a gyakorlások után a sportfelügyelőknél is volt jelenése, miután feltartotta Gabriel Bortoletót. Hamilton végül figyelmeztetést kapott, míg a Ferrarinak 10 ezer eurós pénzbírságot szabtak ki, mert nem figyelmeztette időben a versenyzőt.

A McLaren abban a reményben érkezett meg Malajziába, hogy a papíron számára kedvező pályán újra harcba szállhat a győzelemért. A wokingiak ehhez képest meglehetősen vegyes edzésnapot zártak: a nyitányon egyik pilóta sem fért be a top 10-be, a folytatásban viszont Lando Norris a harmadik, míg Oscar Piastri a hetedik pozícióba lépett előre.

„Érdekes nap volt. Jó érzés volt először körbemenni ezen a pályán, élvezetes vezetni rajta, a vonalvezetése és a pályafelület miatt pedig érdekes kihívást jelent – kezdte az értékelést a regnáló bajnok. – A vártnál jobban küszködünk, de a második edzésre sikerült valamennyit előrelépnünk. Még sok mindent meg kell oldanunk ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, de este átnézzük az adatokat, és meglátjuk, mit tudunk tenni a szombati folytatás előtt.”

Piastri valamivel optimistábban fogalmazott, szerinte egy körön és hosszú távon is remek tempót mutattak. „Elég sokat előrelépnünk a két edzés között. Az időmérős szimulációnk és a hosszú etapjaink is meglehetősen jónak tűntek. Ettől függetlenül még sokat kell javítanunk az éjszaka folyamán, és sok mindent meg kell értenünk a futam szempontjából. A tapadás megtalálása és a nagymértékű gumikopás komoly kihívást jelent a hétvégén. Szerintem a négy élcsapat között nagyon szoros lesz a küzdelem.”

„A Red Bull egész nap rendkívül erősnek tűnt, a Mercedes is megvillant, és a Ferrari is versenyképes volt. Vagyis nagyjából mindenkinek volt olyan periódusa, amikor egészen jól teljesített. Mi talán egy hajszálnyival le vagyunk maradva, de az első gyakorláshoz képest rengeteget javultunk. Remélhetőleg ezt a tendenciát folytatni tudjuk, aztán meglátjuk, hol kötünk ki.”

Szinte az élmezőny valamennyi tagja kiemelte a Red Bull erős pénteki tempóját. A „vörös bikák” Verstappen révén az élen zárták a nyitányt, majd a folytatásban a holland úgy lett negyedik, hogy egyáltalán nem futott gyors kört a lágy gumin. Az osztrákok erős formáját tovább erősítette Isack Hadjar remek szereplése is, a hétvégére 5 rajthelyes büntetést kapó francia mindössze 99 ezreddel maradt el Leclerc-től.

„Rendben volt a napunk. Jól kezdtünk, de a pálya nagy kihívást jelentett, mert nagyon meleg volt, és jelentős gumikopást tapasztaltunk, úgyhogy az éjszaka során néhány dolgot még át kell néznünk, különös tekintettel az abroncsok működésére. A második edzésen magasabb volt a hőmérséklet, és más programot is teljesítettünk, így elég nehéz meghatározni, hogy a két edzés között mennyit léptünk előre. Néhány dolgot még meg kell értenünk, de mindkét tréning pozitívan alakult, ami mindenképpen jó előjel.”

Hadjar már a futamhétvége előtt úgy fogalmazott, a büntetés tudatában is célba venné a dobogót, és most a nyitó nap után is rendkívül bizakodóan várja a folytatást. „Nagyon jól kezdtük a hétvégét a tempó tekintetében. A pálya nagyon nehéz, a körülmények pedig kemények, úgyhogy szerintem még rengeteg köridőt találhatunk. Az autó egyensúlyával még nem vagyok teljesen elégedett, de összességében nagyon örülök annak, hogy ennyire versenyképesek vagyunk. Szerintem nagyon rövid és intenzív időmérő vár ránk, hiszen a gumikkal csak néhány gyors kört lehet megtenni, de már várom. Úgy érzem, jó autónk van, és az élen harcolhatunk.”

BAHREINI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Verstappen Red Bull-Ford 1:37.520 átlag: 204.622 km/ó 2. Russell Mercedes 1:37.903 0.383 mp h. 3. Hadjar Red Bull-Ford 1:38.303 0.783 4. Leclerc Ferrari 1:38.367 0.847 5. Antonelli Mercedes 1:38.580 1.060 6. Hamilton Ferrari 1:38.590 1.070 7. Gasly Alpine-Mercedes 1:38.715 1.195 8. Lawson Racing Bulls-Ford 1:39.106 1.586 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:39.197 1.677 10. Hülkenberg Audi 1:39.211 1.691 11. Piastri McLaren-Mercedes 1:39.276 1.756 12. Norris McLaren-Mercedes 1:39.293 1.773 13. Bortoleto Audi 1:39.548 2.028 14. Alonso Aston Martin-Honda 1:39.683 2.163 15. Ocon Haas-Ferrari 1:40.158 2.638 16. Bearman Haas-Ferrari 1:40.311 2.791 17. Albon Williams-Mercedes 1:40.321 2.801 18. Stroll Aston Martin-Honda 1:40.413 2.893 19. Colapinto Alpine-Mercedes 1:40.531 3.011 20. Sainz Williams-Mercedes 1:40.605 3.085 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:40.800 3.280 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:40.820 3.300

BAHREINI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Leclerc Ferrari 1:37.528 átlag: 204.605 km/ó 2. Hadjar Red Bull-Ford 1:37.627 0.099 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:37.665 0.137 4. Verstappen Red Bull-Ford 1:37.785 0.257 5. Hamilton Ferrari 1:37.833 0.305 6. Piastri McLaren-Mercedes 1:37.899 0.371 7. Russell Mercedes 1:38.020 0.492 8. Antonelli Mercedes 1:38.060 0.532 9. Lawson Racing Bulls-Ford 1:38.496 0.968 10. Gasly Alpine-Mercedes 1:38.588 1.060 11. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:38.880 1.352 12. Bortoleto Audi 1:39.051 1.523 13. Hülkenberg Audi 1:39.109 1.581 14. Ocon Haas-Ferrari 1:39.361 1.833 15. Alonso Aston Martin-Honda 1:39.478 1.950 16. Bearman Haas-Ferrari 1:39.706 2.178 17. Sainz Williams-Mercedes 1:39.930 2.402 18. Stroll Aston Martin-Honda 1:40.150 2.622 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:40.186 2.658 20. Albon Williams-Mercedes 1:40.221 2.693 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:40.938 3.410 22. Colapinto Alpine-Mercedes 1:43.391 5.863

22. BAHREINI NAGYDÍJ OKTÓBER 2., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Verstappen 1:37.520 2. szabadedzés 1. Leclerc 1:37.528 OKTÓBER 3., SZOMBAT 3. szabadedzés 6.30–7.30 Időmérő 10.00–11.00 OKTÓBER 4., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja 9.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Szingapúri Nagydíj, Szingapúr október 11., 14.00 Amerikai Nagydíj, Austin október 25., 21.00 Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros november 1., 21.00



