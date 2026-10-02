Itt a nagy bejelentés! Henny Reistad a Bresthez igazolt – hivatalos

Henny Reistad valószínűsíthető klubváltásáról már csütörtökön hírt adtunk, a Brest pedig pénteken, az előzetesen beharangozott 17 órakor egy videóban bejelentette a norvég klasszis érkezését.

A videóból kiderült, hogy Reistad hároméves szerződést kötött új csapatával.

„Henny érkezése új fejezetet nyit a Brest Bretagne történetében – kommentálta Reistad érkezését Gérard Le Saint elnök a klub hivatalos honlapján. – Amikor a testvéremmel, Denisszel csaknem tizenöt évvel ezelőtt átvettük a klubot, ígéretet tettem neki: egy napon megnyerjük a Bajnokok Ligáját. Közel kerültünk hozzá, szerepeltünk a final fourban is, de még egy lépést meg kell tennünk hozzá. Henny jelenleg a világ legjobb játékosa, és meggyőződésünk, hogy segíthet nekünk megtenni ezt a plusz lépést. (…) Egy olyan csapatot akarunk köré építeni, amely képes elérni három nagy célunkat: azaz bejutni a final fourba, azzal a céllal, hogy megnyerjük a sorozatot, francia bajnoki címet szerezni és elhódítani a Francia Kupát is.”

Cléopatre Darleux sportigazgató ugyancsak üdvözölte a norvég játékos szerződtetését: „Henny Brestbe igazolása egyértelmű jelzése az ambícióinknak. Egy kivételes játékosról beszélünk, akit a világ egyik legjobbjának tartanak, és aki képes egy klub történelmét is átírni. Hatalmas tehetségén túl Henny olyan értékeket is képvisel, amelyek számunkra is fontosak: a minőséget, a kemény munkát, a vezetői képességeket és az alázatot. Hogy a következő három idényre a Brestet választotta, az egy olyan bizalom jele, amelyért különösen hálásak vagyunk neki. A szerződtetése teljes mértékben illeszkedik fejlesztési stratégiánkba és a törekvésünkbe, hogy olyan keretet építsünk, amely hosszú távon is felveheti a versenyt Európa legjobb csapataival.”

A 27 éves irányító-balátlövő Reistad 2021 nyarán érkezett az Esbjerghez a Vipers Kristiansandtól, amellyel abban az évben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Azóta az Esbjerggel többek között három bajnoki címet szerzett, valamint sorozatban négyszer jutott be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, a legrangosabb európai trófeát azonban nem tudta újra elhódítani.

A széles körben a világ legjobb női játékosának tartott Reistad a norvég válogatottban is kiemelkedő sikereket ért el: olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok. 2018-as bemutatkozása óta 124 mérkőzésen 579 gólt szerzett a nemzeti csapatban. A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) az elmúlt három évben egyaránt őt választotta meg a világ legjobb női kézilabdázójának.