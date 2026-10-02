Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda Euroliga: Lelik Réka a selejtező öt legjobbja között

2026.10.02. 15:45
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Lelik Réka bekerült a legjobbak közé (Fotó: Getty Images)
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Emlak Konut női kosárlabda Euroliga Lelik Réka
Lelik Réka, a török Emlak Konut SK magyar légiósa bekerült a női kosárlabda Euroliga selejtezős szakaszának legjobb öt játékosa közé, akik közül a szurkolók választhatják ki a legjobbat.

A magyar válogatottal alig egy hónapja világbajnoki negyeddöntős bedobó nemrég csatlakozott új együtteséhez, melyben meghatározó szerepet játszott az első számú európai sorozat kvalifikációs szakaszában. Lelik az Emlak Konut első fordulós mérkőzésén tíz ponttal, kilenc lepattanóval és tíz gólpasszal járult hozzá a Panathinaikosz elleni 91–68-as győzelemhez, majd szerdán a mezőny legjobbjaként 29 pontot ért el a spanyol Spar Girona felett aratott 81–69-ra megnyert meccsen.

A rajongók a nemzetközi szövetség honlapján voksolhatnak a legjobbra.

A 27 éves kosaras csapata az Euroliga főtábláján a D-csoportba került a cseh USK Praha, a Bourges Basket és az UMCS Lublin mellé.

 

Emlak Konut női kosárlabda Euroliga Lelik Réka
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