Női kosárlabda Euroliga: Lelik Réka a selejtező öt legjobbja között

A magyar válogatottal alig egy hónapja világbajnoki negyeddöntős bedobó nemrég csatlakozott új együtteséhez, melyben meghatározó szerepet játszott az első számú európai sorozat kvalifikációs szakaszában. Lelik az Emlak Konut első fordulós mérkőzésén tíz ponttal, kilenc lepattanóval és tíz gólpasszal járult hozzá a Panathinaikosz elleni 91–68-as győzelemhez, majd szerdán a mezőny legjobbjaként 29 pontot ért el a spanyol Spar Girona felett aratott 81–69-ra megnyert meccsen.

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A 27 éves kosaras csapata az Euroliga főtábláján a D-csoportba került a cseh USK Praha, a Bourges Basket és az UMCS Lublin mellé.