Új vezetőedző férfi párbajtőrben és női kardban a vívóválogatottnál

A magyar szövetség honlapja szerint a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt, Boczkó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazással fogadta el a testület.



A novemberben Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpián a magyar színeket egyedül a kétszeres kadet világbajnok női párbajtőröző, Horváth Lotti képviseli majd.