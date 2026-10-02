Új vezetőedző férfi párbajtőrben és női kardban a vívóválogatottnál

Férfi párbajtőrben id. Andrásfi Tibor, női kardban Dávid László lett a vezetőedző a magyar vívóválogatottnál.
A magyar szövetség honlapja szerint a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt, Boczkó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazással fogadta el a testület.
A novemberben Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpián a magyar színeket egyedül a kétszeres kadet világbajnok női párbajtőröző, Horváth Lotti képviseli majd.
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