Nemzeti Sportrádió

Új vezetőedző férfi párbajtőrben és női kardban a vívóválogatottnál

2026.10.02. 17:48
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Andrásfi Tibor (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás Dávid László Andrásfi Tibor
Férfi párbajtőrben id. Andrásfi Tibor, női kardban Dávid László lett a vezetőedző a magyar vívóválogatottnál.

A magyar szövetség honlapja szerint a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt, Boczkó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazással fogadta el a testület.

A novemberben Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpián a magyar színeket egyedül a kétszeres kadet világbajnok női párbajtőröző, Horváth Lotti képviseli majd.

 

vívás Dávid László Andrásfi Tibor
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