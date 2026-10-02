Nemzeti Sportrádió

Az olasz férfi kosárlabda-válogatott 19 év után visszatér Rómába

2026.10.02. 18:17
Fotó: Getty Images
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Az olasz férfi kosárlabda-válogatott 19 év után visszatér Rómába, tétmérkőzést pedig 35 esztendő után játszik ismét a fővárosban.

Az olasz szövetség pénteken jelentette be, hogy a Róma déli részén fekvő modern városnegyedben, az EUR-ban található Palazzo dello Sportban fogadja a nemzeti csapat Törökországot november 26-án, világbajnoki selejtezőn.

A válogatott legutóbb 2007 augusztusában játszott Rómában, akkor Görögországot látta vendégül barátságos meccsen. Az olaszok legutóbbi tétmérkőzése a fővárosban az 1991-es Európa-bajnokság döntője volt, amit 88–73-ra elveszítettek Jugoszláviával szemben.

Az 1930 óta lejátszott 37 római mérkőzésük mérlege 23 győzelem és 14 vereség.

Az olasz válogatott az elmúlt tíz évben legtöbbször Bolognában, Reggio Emiliában, Pesaróban és Trentóban rendezte hazai meccseit.

 

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