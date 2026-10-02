Nemzeti Sportrádió

A DVTK és a Sopron is hazai pályán kezdi a csoportkört a női kosár EK-ban

2026.10.02. 17:24
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Fotó: Czinege Melinda
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Sopron Basket női kosárlabda Európa-kupa DVTK Hun-Therm
A DVTK és a Sopron is hazai pályán kezdi a csoportkört október 14-én a női kosárlabda Európa-kupában.

Az európai szövetség honlapja szerint az 1. fordulóban a miskolciak a görög Panathlitikosz Szikeon csapatát fogadják. Az E-csoport tagja még a spanyol Hozono Global Jairis és a horvát ZKK Brod Na Savi.

A Sopron a szerb UZSKK Sztudent Nist látja vendégül az első körben, a folytatásban pedig a portugál SL Benfica és a német Saarlouis Royals együttesével találkozik az I-csoportban.

A második számú európai kupasorozat csoportkörében 48 csapat szerepel. A csoportok első két helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik jut tovább a rájátszás első fordulójába, a 32 közé.

A Diósgyőr és a Sopron is az Euroliga selejtezőjében kezdte meg nemzetközi szereplését, de előbbi a szerb Crvena zvezdától, utóbbi pedig a litván Kibirkstis-TOKS együttesétől kapott ki szerdán hazai pályán, így átkerült az Európa-kupába.

 

Sopron Basket női kosárlabda Európa-kupa DVTK Hun-Therm
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