A DVTK és a Sopron is hazai pályán kezdi a csoportkört a női kosár EK-ban

Az európai szövetség honlapja szerint az 1. fordulóban a miskolciak a görög Panathlitikosz Szikeon csapatát fogadják. Az E-csoport tagja még a spanyol Hozono Global Jairis és a horvát ZKK Brod Na Savi.



A Sopron a szerb UZSKK Sztudent Nist látja vendégül az első körben, a folytatásban pedig a portugál SL Benfica és a német Saarlouis Royals együttesével találkozik az I-csoportban.



A második számú európai kupasorozat csoportkörében 48 csapat szerepel. A csoportok első két helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik jut tovább a rájátszás első fordulójába, a 32 közé.



A Diósgyőr és a Sopron is az Euroliga selejtezőjében kezdte meg nemzetközi szereplését, de előbbi a szerb Crvena zvezdától, utóbbi pedig a litván Kibirkstis-TOKS együttesétől kapott ki szerdán hazai pályán, így átkerült az Európa-kupába.