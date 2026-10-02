A NEKA otthonában nyert az Alba Fehérvár

Kovalcsik Bianka és Bojtos Beáta egyaránt négy góllal, a spanyol Maddi Aalla tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában Jelena Fanni és Himer Laura is öt alkalommal talált be, Mészáros Virágnak 12 védése volt.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 4. FORDULÓ

NEKA–Alba Fehérvár KC 21–23 (14–13)

Balatonboglár, 174 néző. V: Fekete T., Hajdu.

BALATONBOGLÁR: MÉSZÁROS V. – Kiss Cs. 2, Török Fanni 4, Tolnai, Dombi L. 1, Jelena 5, Tóth-Kukely 3. Csere: Hornyák A. (kapus), Alaxai, Mózsi, HIMER 5 (4), Nényei, Mihály H. 1, Kollár, Lengyel L. Edző: Bakó Botond

SZÉKESFEHÉRVÁR: Hadfi – Szabó-Májer 3, Pavlovic 2, Freyberger-Szabó, Kocsis B. 3, Kovalcsik B. 4 (1), Takó 1. Csere: AALLA (kapus), Moreno 1, Hajdu Gy. 2, Zentai 2, BOJTOS 4, Kolonics 1, Sulyok. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–2. 6.p.: 3–2. 9.p.: 3–4, 15.p.: 7–7. 20.p.: 11–7. 25.p.: 11–10. 29.p.: 12–12. 37.p.: 15–14. 45.p.: 15–18. 53.p.: 19–21. 56.p.: 19–23. Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Bakó Botond: – Az első félidőben szervezetten és fegyelmezetten játszottunk, jó helyzetkihasználással és kapusteljesítménnyel, helyenként jó védekezéssel. A második félidőre azonban elfogytunk, sok technikai hibánk és eladott labdánk volt, ehhez társult a Fehérvár jó kapusteljesítménye, valamint több kihagyott szélső ziccerünk.

Szuzana Lazovics: – Rengeteg technikai hibánk volt, sok ziccert kihagytunk, emellett a védekezésünk sem állt össze úgy, ahogyan szerettük volna, pedig ez számunkra kulcsfontosságú. Mindez nagyon nehéz helyzetbe hozott minket, miközben az ellenfelünk nagyon jól játszott.