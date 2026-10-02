Nemzeti Sportrádió

Ferran Torres sérülés miatt elhagyta a spanyol válogatottat

2026.10.02. 17:05
Fotó: Getty Images
Címkék
spanyol labdarúgó-válogatott Carlos Espí Ferran Torres spanyol válogatott
Ferran Torres megsérült, emiatt elhagyta a világbajnoki és Európa-bajnoki címvédő spanyol labdarúgó-válogatottat és visszatér francia klubjába.

Az idei világbajnoki döntő egyetlen gólját szerző csatárnak a spanyol szövetség pénteki közlése szerint a bal bokája sérült meg, amire az elmúlt napokban már panaszkodott ugyan, de attól függetlenül edzett és játszott.

A közlemény kiemelte: a súlyosabb problémák elkerülése érdekében most úgy döntöttek, hogy nem erőltetik a további részvételét a nemzeti csapatnál, és elengedik a Paris Saint-Germainhez. Franciaországban újabb vizsgálatok várnak a 26 éves futballistára, majd rehabilitációs munkát végezhet már a válogatott szünet hátralévő napjaiban is.

A támadó jó formában kezdte a szezont, a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken az angolok ellen 55 percet töltött a pályán, utána a horvátok ellen már nem játszott.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány a Real Madrid 21 éves centerét, Carlos Espít hívta be a keretbe csapata hátralévő két mérkőzésére: a világbajnok szombaton a cseheket fogadja, kedden a horvátokhoz látogat.

 

spanyol labdarúgó-válogatott Carlos Espí Ferran Torres spanyol válogatott
Legfrissebb hírek

Grimaldo kikerült a spanyolok keretéből

Spanyol labdarúgás
2026.09.30. 14:23

Spanyolország már 40 meccse veretlen – Yamalék kiütötték a horvátokat

Minden más foci
2026.09.29. 22:42

Luka Modric visszatér, győzelemre vezetné a horvátokat Sevillában

Minden más foci
2026.09.29. 14:05

Diário As: 1.2 millió dollárt ajánlott fel a szövetség dolgozóinak a vb-győztes csapat egyik tagja

Foci vb 2026
2026.09.24. 17:09

Anthony Gordon: Anglia nem másolhatja Spanyolország futballját

Angol labdarúgás
2026.09.24. 11:11

Az RFEF hivatalosan is bejelentette Luis de la Fuente szerződéshosszabbítását

Spanyol labdarúgás
2026.09.21. 13:20

„Egyszerűen csak ki kell használni” – Ferran Torresnek mindegy, kezd-e vagy csak csere

Francia labdarúgás
2026.09.21. 11:25

Hosszabbított a spanyol szövetség De la Fuentével

Spanyol labdarúgás
2026.09.16. 20:08