Ferran Torres sérülés miatt elhagyta a spanyol válogatottat

Az idei világbajnoki döntő egyetlen gólját szerző csatárnak a spanyol szövetség pénteki közlése szerint a bal bokája sérült meg, amire az elmúlt napokban már panaszkodott ugyan, de attól függetlenül edzett és játszott.



A közlemény kiemelte: a súlyosabb problémák elkerülése érdekében most úgy döntöttek, hogy nem erőltetik a további részvételét a nemzeti csapatnál, és elengedik a Paris Saint-Germainhez. Franciaországban újabb vizsgálatok várnak a 26 éves futballistára, majd rehabilitációs munkát végezhet már a válogatott szünet hátralévő napjaiban is.



A támadó jó formában kezdte a szezont, a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken az angolok ellen 55 percet töltött a pályán, utána a horvátok ellen már nem játszott.



Luis de la Fuente szövetségi kapitány a Real Madrid 21 éves centerét, Carlos Espít hívta be a keretbe csapata hátralévő két mérkőzésére: a világbajnok szombaton a cseheket fogadja, kedden a horvátokhoz látogat.