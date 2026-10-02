Serge Gnabry nem játszik Görögország ellen, de nem sérülés miatt marad ki

A német válogatott csütörtökön 2–0-ra legyőzte Szerbiát, így Klopp először ült győztes meccsen a nemzeti csapat kispadján. A német csapat vasárnap Görögország ellen lép pályára, amelytől már egyszer kikapott a Nemzetek Ligájában.



Szerbia ellen Serge Gnabry volt a csapatkapitány, ám a Bayern München labdarúgója a görögök ellen már nem lép pályára. A német szövetség közleménye szerint Gnabry mellőzésének nem sérülés az oka: a 31 éves labdarúgó mindhárom NL-meccsen pályára lépett, és most pihenőt kap, miután nemrég tért vissza egy hosszabb sérülés után, ami miatt a vb-re sem utazhatott el a nyáron.



A német válogatott szombaton tartja az utolsó edzését a herzogenaurachi edzőtáborban, majd Thesszalonikibe utazik.