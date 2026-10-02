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NL: Magyarország–Grúzia 1–0

Serge Gnabry nem játszik Görögország ellen, de nem sérülés miatt marad ki

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.02. 19:14
Serge Gnabry (jobbra) mindhárom eddigi Nemzetek Ligája-meccsen lehetőséget kapott (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Serge Gnabry Németország
A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) pénteki bejelentése szerint Serge Gnabry kihagyja a német válogatott Görögország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzését.

A német válogatott csütörtökön 2–0-ra legyőzte Szerbiát, így Klopp először ült győztes meccsen a nemzeti csapat kispadján. A német csapat vasárnap Görögország ellen lép pályára, amelytől már egyszer kikapott a Nemzetek Ligájában.

Szerbia ellen Serge Gnabry volt a csapatkapitány, ám a Bayern München labdarúgója a görögök ellen már nem lép pályára. A német szövetség közleménye szerint Gnabry mellőzésének nem sérülés az oka: a 31 éves labdarúgó mindhárom NL-meccsen pályára lépett, és most pihenőt kap, miután nemrég tért vissza egy hosszabb sérülés után, ami miatt a vb-re sem utazhatott el a nyáron.

A német válogatott szombaton tartja az utolsó edzését a herzogenaurachi edzőtáborban, majd Thesszalonikibe utazik.

Nemzetek Ligája Serge Gnabry Németország
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