Nemzeti Sportrádió

A Fradi öt éve nem látott pocsék rajt után a Vasas ellen javítana

PÓSFAI GYULAPÓSFAI GYULA
2026.07.31. 13:30
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A Fradi és a Vasas legutóbb 2023 áprilisában találkozott, akkor Lisztes Krisztián góljával nyert a zöld-fehér csapat (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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Két fővárosi rangadót is kínál a labdarúgó NB I hétvégi 2. fordulója, amely ismét négynapos lesz. Szombaton 200. bajnoki meccsét játssza egymás ellen az újonc Kispest-Honvéd és az MTK, a helyszín a Bozsik Aréna lesz, a legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Groupama Arénában a szintén most feljutó Vasas ellen feledtetheti a nyitányon, Pakson elszenvedett vereségét. A kánikula ellenére az MLSZ nem módosította a mérkőzések kezdési időpontját, ezt leginkább az Újpest és a Debrecen játékosai bánhatják, hiszen vasárnap 15.45-kor kell pályára lépniük, várhatóan tűző napon. A forduló péntek este Felcsúton kezdődik, ahol a Puskás Akadémia a Kisvárdát fogadja – vasárnap lesz még ETO–Nyíregyháza találkozó is –, és hétfő este a Paks zalaegerszegi vendégjátékával zárul.


ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I  2. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

A 22. összecsapásuk következik a legfelső osztályban, az örökmérleg enyhén billen a felcsútiak felé: 8 Puskás Akadémia-diadal, 7 iksz, 6 várdai siker. Ez egy találatokban igen szegény párharc, hiszen a gólátlag mindössze 2.0/mérkőzés.

A legutóbbi 6 találkozójukból 4-et nyertek meg a felcsútiak és csak 2-t a szabolcsiak. Az előző bajnokságban mindhárom meccsükön az aktuális házigazda diadalmaskodott, legutóbb, március 6-án Nagy Zsolt öngóljával győztek 1–0 -ra a várdaiak. Mostanáig NB I-es mérkőzésen ez a piros-fehérek utolsó győzelme.

A Pancho Arénában minimális különbséggel a felcsútiak állnak jobban, hiszen 4 győzelmükkel szemben a várdaiak mindössze 3-at tudnak felmutatni, a döntetlenek száma ugyancsak 3. A szabolcsiak az előző 3 alkalommal nem tudtak pontot szerezni a PAFC otthonában: 1–0, 4–2 és 2–0 volt az eredmény. Legutóbb Lukács Dániel duplája döntött.    

A Puskás Akadémiánál Babó Levente (debreceni) győzelemmel (2–0) mutatkozott be a kispadon, a mezőny hét új edzője közül ez egyedül neki sikerült. Mindkét gólt a 4-szeres válogatott Németh András lőtte, aki fél óra alatt szerzett annyi gólt, mint az előző idényben összesen. Az NB I-ben 23 meccsnél jár, és ez volt az első duplája. A felcsúti csapat a tavaszi bajnokság hajráját is beszámítva már 4 bajnoki óta veretlen (3 győzelem, 1 iksz).

Hiába vezetett az immár újra Supka Attila által dirigált Kisvárda szombaton 35 percen át a Kispest-Honvéd ellen, a fővárosiak a 88. percben egyenlítettek. A szabolcsi együttesnek ez már sorozatban a 9. olyan bajnoki mérkőzése volt, amit nem tudott megnyerni (3 iksz, 6 vereség) – ez a leghosszabb aktív nyeretlenségi széria most az élvonalban. 

A Puskás Akadémia az előző idényben odahaza gyengébben szerepelt, mint idegenben (19, illetve 27 pont). A hazai táblázaton 5–4–7-es mérlegével csak a 10. helyet szerezte meg.

A Kisvárda 4–3–9-es mutatóval 9. lett a vendégtabellán, a legutóbbi 4 idegenbeli bajnokiját úgy bukta el, hogy mindig 2 gólt kapott.

A felcsútiak múlt vasárnap kiállított csatára, Lamin Colley kénytelen kihagyni a találkozót.

SZOMBAT

KISPEST-HONVÉD FC–MTK BUDAPEST

Kereken a 200. élvonalbeli bajnokiját játssza szombaton egymás ellen a két fővárosi együttes, az örökmérleg jelentős kék-fehér fölényt mutat, hiszen míg a kispestiek 63 győzelmet tudnak felmutatni, az MTK 90-et, a döntetlenek száma 46. A gólkülönbség kerek, 400–320 a vendégek javára. 

A kispestieknek rendkívül rosszul indult a párharc, hiszen 15 esztendőt kellett várniuk az első sikerre: 1930-ban pályaválasztóként 2:1-re gyűrték le a kék-fehéreket, bár a meccset a korabeli jelentések szerint a Hungária úti pályán rendezték meg. A XX. század elején kialakult MTK-fölény azóta is megmaradt az örökmérlegben. Az előző tíz bajnoki összecsapásukból a VIII. kerületiek már csak 3-t tudtak megnyerni a Honvéd ellen, miközben a piros-feketék 5-öt. Legutóbb, 2022 márciusában Gheorghe Grozav góljával 1–0-ra győzött a Marko Petkovics kiállítása miatt a 35. perctől emberelőnyben játszó MTK a Hidegkuti Nándor Stadionban. Az előző 4 mérkőzést az aktuális házigazda nyerte: 2-szer az egyik, 2-szer a másik gárda.  

Amikor a Honvéd – illetve korábban a KAC vagy a Kispest – volt a pályaválasztó, 37-szer nyertek a hazaiak, 35-ször a kék-fehérek, 25-ször pedig ikszeltek. Az MTK vendégként az előző 7 találkozójából 6-ot elbukott a piros-feketék ellen – legutóbb, 2021 novemberében 3–0-ra –, ikszelni pedig közben csak egyszer, a Covid idején, 2020 decemberében tudott (2–2) – máig ez az utolsó döntetlenjük. Kispesten legutóbb 2015 márciusában nyert az MTK, Kanta és Csiki találatával (2–0), ráadásul úgy, hogy csaknem egy félidőt emberhátrányban játszott a Marco Rossi vezette Honvéd ellen.

♦ A kispesti csapat a nyitó fordulóban Baki Ákos 88. percben lőtt góljával mentett meg egy pontot Kisvárdán. A piros-feketék élvonalbeli meccsen a Bozsik Arénában legutóbb 2023. május 5-én a Kecskemétet tudták legyőzni (1–0), azóta 2 döntetlenjük és 2 vereségük volt az NB I-ben.

♦ Az MTK a ZTE elleni 3–0-s sikerrel kezdte a bajnokságot, és már 7 bajnoki óta veretlen (3 győzelem, 4 iksz). Legutóbb március 20-án a Pakstól kapott ki hazai pályán (0–2).

♦ A Honvéd az előző idényben az NB II-ben 10–3–2-es mérleggel harmadik volt a hazai tabellán.

♦ A kék-fehérek legutóbb pontjaik alig több mint egyharmadát gyűjtötték be vendégként, 38-ból 13-at, a mérlegük 2–7–7 volt. Az előző 5 idegenbeli találkozójuk egyaránt döntetlenre végződött.  

VASÁRNAP
ÚJPEST FC–DEBRECENI VSC

♦ 1943 óta 118 bajnoki mérkőzést játszottak már, az örökmérleg jelentős lila-fehér fölényt mutat: 55 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 27 debreceni siker. A gólátlag magas, 3.2/mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debrecen–Újpest találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)

♦ A legutóbbi 10 bajnoki összecsapásuk közül egy sem lett döntetlen, mindkét csapat 5-ször diadalmaskodott, az előző 4 meccsüket felváltva nyerték meg. A Loki májusban a lila-fehérek 2–1-es legyőzésével tette biztossá a Konferencialiga-indulást érő 4. helyét.

♦ Az újpestiek házigazdaként még jobban dominálnak ebben a párosításban, hiszen az 58 meccs közül 36-ot megnyertek, 17-szer végeztek döntetlenre, a Loki mindössze 5-ször tudott győztesen távozni, 1982-ben, 2003-ban, 2012-ben, 2013-ban, majd egy 11 meccses nyeretlenségi sorozatot lezárva 2024-ben (1–2) – ezután ért véget Nebojsa Vignjevics vezetőedző második újpesti időszaka. A Szusza-stadionban az előző 3 alkalommal nem termett babér a debrecenieknek, hiszen 3–0, majd kétszer 2–1 volt az eredmény a liláknak. Legutóbb, tavaly februárban az Újpest úgy nyerte meg a meccset, hogy a vendégektől Szűcs Tamást az 55. percben kiállították. Szélesi Zoltán irányításával az volt a IV. kerületiek első győzelme.

♦ Az Újpest a nyitányon vezetése ellenére 2–1-re alulmaradt Nyíregyházán, a tavaszt is beszámítva ez volt egymás után a negyedik veresége az NB I-ben – a ZTE-ével egálban ez a leghosszabb ilyen negatív széria most az NB I-ben.

♦ A DVSC a nyitó körben odahaza 2–0-ra kikapott a Puskás Akadémiától, a Konferencialigában viszont 1–0-s összesítéssel továbbjutott, miután csütörtökön gól nélküli döntetlent harcolt ki az örmény Pjunik Jereván otthonában.  

♦ A lila-fehérek az előző idényben 6–4–7-es hazai mérleget hoztak össze, ez a 8. legjobb teljesítmény volt a mezőnyben. Mivel legutóbb 5–0-ra alulmaradtak otthon az FTC-vel szemben, nem meglepő, hogy negatív lett az otthoni gólkülönbségük (23–28).

♦ A Debrecen legutóbb a harmadik legtöbb pontot gyűjtötte be házon kívül, a mérlege 7–7–3 volt, a záró fordulóban 5–2-re veszített Pakson és ezzel megszakadt az ötmeccses idegenbeli veretlensége. 

ETO FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Az NB I-be 2024 nyarán visszajutó két csapatnak a 33. meccse jön az élvonalban, az örökmérleg a Rába-partiak felé billen: 15 ETO-siker, 9 döntetlen, 8 nyíregyházi győzelem. 

♦ A legutóbbi 4 meccsüket a győriek nyerték meg, mindig 1–0-ra, közülük az első három egy-egy második félidős fejes góllal, a legutóbbi áprilisban Nadir Benbuali tizenegyesével jött össze nekik.   

♦ A Rába partján 16-szor meccseltek a legfelső osztályban, és jelentős az ETO fölénye, hiszen a mérleg 10 győzelem, 3 döntetlen és 3 Szpari-diadal. A szabolcsiak 1999-ben és 2008-ban (mindkétszer 1–0-ra) és 2015-ben (3–2-re) tudtak idegenben győzni a zöld-fehérek ellen.

♦ A bajnok ETO sorozatban a harmadik NB I-es idényét sem volt képes győzelemmel indítani, miután Angyalföldön több mint 60 percet emberelőnyben játszva sem tudta megtartani az előnyét az újonc Vasas ellen. Csütörtökön a Konferencialigában hazai pályán gyenge játékkal 1–1-et ért el a luxemburgi Atert Bissen ellen, ám az odavágón szerzett 6–2-es sikerének köszönhetően így is simán továbbjutott. 

♦ A Nyíregyháza volt az egyik csapat, amely az első fordulóban hátrányból tudott nyerni, ezt az Újpest bánta (2–1).

♦ A győriek az előző pontvadászatban 10–4–2-es mutatóval a hazai tabella élén zártak, a Rába partján 9 bajnoki óta veretlenek (6 diadal, 3 iksz). Legutóbb 2025. november 21-én a ZTE vitte el tőlük a három pontot.

♦ A Szpari 5–4–7-es mérleggel 7. volt a vendégtáblázaton, legutóbb március 1-jén Felcsúton tudott Kvasina góljával 1–0-ra győzni, azóta 2-szer nyert, 2-szer ikszelt. 

FERENCVÁROSI TC–VASAS FC

♦ Az előző 110 évben lejátszott 173 bajnoki találkozójuknak kerekítve gyakorlatilag a felét – 87-et – a zöld-fehérek nyerték meg, 44 angyalföldi siker és 42 döntetlen mellett.

♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a két csapat 202. díjmérkőzése következik, ezekből éppen 100-at nyertek meg a zöld-fehérek. Legutóbb, 2023 áprilisában az Illovszky-stadionban Lisztes Krisztián hajrában elért találata döntött (1–0).


♦ A piros-kékek 2017 áprilisában 2–1-es győzelmet arattak Thomas Doll csapata felett a Groupama Arénában, azóta viszont nyeretlenek a IX. kerületiekkel szemben. A 6 bajnoki találkozóból azért kettőt döntetlenre tudtak hozni: 2018 tavaszán (1–1), majd 2023 januárjában (0–0) – más kérdés, hogy így is mindkét évad végén kiestek.

♦ Az angyalföldi gárda is egy 100-as jubileumhoz érhet vasárnap, hiszen a Fradi pályaválasztása mellett megrendezett eddigi 86 NB I-es találkozón éppen 99-szer talált be a zöld-fehéreknek. A meccsmérleg itt is a IX. kerületiek felé billen: 44 győzelem, 21 iksz, 21 piros-kék siker. 

♦ A Magyar Kupában 2022 februárjában Angyalföldön találkoztak, amikor az FTC 2–0-ra verte meg az akkor még NB II-es ellenfelét. A zöld-fehérek első gólját Botka Endre lőtte, aki a múlt hétvégén – hároméves szünet után – a vasárnapi, paksi bajnokin is betalált. 

♦ Hiába vezetett a Ferencváros kétszer is Pakson, 4–2-re alulmaradt Borbély Balázs vezetőedző bemutatkozó bajnokiján. A zöld-fehérek legutóbb öt éve, 2021 júliusában, Peter Stöger irányításával kezdték vereséggel az NB I-es idényt, amikor az Üllői úton 2–1-re kaptak ki a Kisvárdától. Érdekesség, hogy a szabolcsiak stábjában asszisztensedzőként ott volt Erős Gábor, a Vasas jelenlegi mestere.

♦ Az FTC eredményesen szerepelt eddig az Európa-liga selejtezőjében, csütörtökön hazai pályán a 2–2-es döntetlen is elég volt neki a továbbjutáshoz a holland Twente ellen. Az El-ben eddig 3 győzelem és 1 döntetlen a mérlege.

♦ Bár az újonc Vasas vasárnap Hej Viktor piros lapja több mint 60 percet emberhátrányban játszott, így is kétszer egyenlíteni tudott házigazdaként a bajnok ETO ellen.

♦ Igaz, a Ferencváros az előző bajnoki idényben kimagaslóan sok, 5 vereséget szenvedett a Groupama Arénában, 9 győzelmének és 2 döntetlenjének köszönhetően így is felfért a dobogó második fokára a hazai táblázaton. Otthon legutóbb január végén az ETO-tól kapott ki (1–3).

♦ A piros-kékek a 2025–2026-os idényben vendégként 9–3–3-as mérleggel a legjobban teljesítettek az NB II-es mezőnyben. Bár legutóbb alulmaradtak a szintén feljutó Honvéd otthonában (1–3), annak a meccsnek már nem volt igazi tétje számukra. 

HÉTFŐ

ZALAEGERSZEGI TE FC–PAKSI FC

♦ Az NB I-ben 33-szor csaptak össze, és az örökmérleg az elmúlt években sikeresebb vendég zalaiak felé billen: 9 paksi siker, 13 iksz, 11 ZTE-győzelem. Ebben a párosításban általában nem fukarkodnak a csapatok a találatokkal, az átlag ugyanis kiemelkedően magas, 3.7 gól meccsenként.

♦ 2023-ban a Paks veretlen maradt a ZTE-vel szemben (2 győzelem, 1 döntetlen), 2024-ben viszont megfordult a trend, és azóta 8-ból egyszer sem tudta legyőzni a zalai csapatot (5 iksz, 3 vereség). A 2007 és 2011 közötti időszak után ez a tolnaiak második leghosszabb nyeretlenségi sorozata ebben a párharcban. Márciusban Pakson úgy végeztek 1–1-re, hogy a zalaiak Várkonyi Bence kiállítása miatt a teljes második félidőt emberhátrányban játszották.

♦ Tizennyolc zalai meccse közül csupán 3-at tudott megnyerni a Paks, de ezek a sikerek 2021 és 2023 között, mindig Bognár Györggyel a kispadon jöttek össze (2–5, 2–3 és 2–5). Nyolcszor győzött a ZTE, 7 meccsük döntetlen lett, legutóbb tavaly novemberben Szendrei Norbert 92. percben lőtt góljával nyertek a zalaiak (1–0).

♦ A ZTE a legnagyobb vereségét szenvedte el a nyitányon az MTK-tól a Hidegkuti-stadionban (0–3) az új vezetőedző, Filipe Celikkaya irányításával. A zalaiak így a tavaszi szezont is beszámítva – az Újpesthez hasonlóan – a leghosszabb, 4-es vereségsorozatban vannak az NB I-ben.

♦ Az első fordulóban egyedül a megfiatalított Paks jutott 4 gólig, ráadásul kétszeri hátrány után verte meg 4–2-re az ezüstérmes Ferencvárost. A Konferencialigában a hazai 1–2 után kétszer vezetve 2–2-t értek el a görög Panathinaikosz otthonában a tolnaiak, így búcsúztak a nemzetközi porondról.

♦ A Zalaegerszeg az előző idényben 8–4–5-ös mutatóval 4. lett a hazai táblázaton, legutóbb, a Puskás Akadémia ellen (1–3) 4-es otthoni diadalsorozata szakadt meg.

♦ A tolnai csapat 7–4–6-os mérleggel az 5. helyet szerezte meg legutóbb a vendégtabellán, két vereség után a záró körben egy diósgyőri győzelemmel zárta az előző idényt.

A 2. FORDULÓ PROGRAMJA:

Július 31., péntek:
20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Augusztus 1., szombat
19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Augusztus 2., vasárnap
15.45: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.15: Ferencvárosi TC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Augusztus 3., hétfő
18.30: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–K
1. MTK Budapest113–0
2. Paksi FC114–2
3. Puskás Akadémia112–0
4. Nyíregyháza112–1
5. Vasas FC112–2
5. ETO FC Győr112–2
7. Kisvárda111–1
7. Budapest Honvéd111–1
9. Újpest FC111–2
10. Ferencvárosi TC112–4
11. Debreceni VSC110–2
12. Zalaegerszegi TE110–3

 

 

 

 

 

 

Újpest MTK FTC ZTE NB I Vasas Nyíregyháza Győr ETO Honvéd labdarúgó NB I 2. forduló Kispest-Honvéd FC Paks Puskás Akadémia labdarúgó NB I DVSC Fradi Loki Zalaegerszeg Várda Kisvárda érdekességek Debrecen Szpari Ferencváros
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