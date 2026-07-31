A Fradi öt éve nem látott pocsék rajt után a Vasas ellen javítana



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 2. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ A 22. összecsapásuk következik a legfelső osztályban, az örökmérleg enyhén billen a felcsútiak felé: 8 Puskás Akadémia-diadal, 7 iksz, 6 várdai siker. Ez egy találatokban igen szegény párharc, hiszen a gólátlag mindössze 2.0/mérkőzés.

♦ A legutóbbi 6 találkozójukból 4-et nyertek meg a felcsútiak és csak 2-t a szabolcsiak. Az előző bajnokságban mindhárom meccsükön az aktuális házigazda diadalmaskodott, legutóbb, március 6-án Nagy Zsolt öngóljával győztek 1–0 -ra a várdaiak. Mostanáig NB I-es mérkőzésen ez a piros-fehérek utolsó győzelme.

♦ A Pancho Arénában minimális különbséggel a felcsútiak állnak jobban, hiszen 4 győzelmükkel szemben a várdaiak mindössze 3-at tudnak felmutatni, a döntetlenek száma ugyancsak 3. A szabolcsiak az előző 3 alkalommal nem tudtak pontot szerezni a PAFC otthonában: 1–0, 4–2 és 2–0 volt az eredmény. Legutóbb Lukács Dániel duplája döntött.

♦ A Puskás Akadémiánál Babó Levente (debreceni) győzelemmel (2–0) mutatkozott be a kispadon, a mezőny hét új edzője közül ez egyedül neki sikerült. Mindkét gólt a 4-szeres válogatott Németh András lőtte, aki fél óra alatt szerzett annyi gólt, mint az előző idényben összesen. Az NB I-ben 23 meccsnél jár, és ez volt az első duplája. A felcsúti csapat a tavaszi bajnokság hajráját is beszámítva már 4 bajnoki óta veretlen (3 győzelem, 1 iksz).

♦ Hiába vezetett az immár újra Supka Attila által dirigált Kisvárda szombaton 35 percen át a Kispest-Honvéd ellen, a fővárosiak a 88. percben egyenlítettek. A szabolcsi együttesnek ez már sorozatban a 9. olyan bajnoki mérkőzése volt, amit nem tudott megnyerni (3 iksz, 6 vereség) – ez a leghosszabb aktív nyeretlenségi széria most az élvonalban.

♦ A Puskás Akadémia az előző idényben odahaza gyengébben szerepelt, mint idegenben (19, illetve 27 pont). A hazai táblázaton 5–4–7-es mérlegével csak a 10. helyet szerezte meg.

♦ A Kisvárda 4–3–9-es mutatóval 9. lett a vendégtabellán, a legutóbbi 4 idegenbeli bajnokiját úgy bukta el, hogy mindig 2 gólt kapott.

♦ A felcsútiak múlt vasárnap kiállított csatára, Lamin Colley kénytelen kihagyni a találkozót.

SZOMBAT



KISPEST-HONVÉD FC–MTK BUDAPEST

♦ Kereken a 200. élvonalbeli bajnokiját játssza szombaton egymás ellen a két fővárosi együttes, az örökmérleg jelentős kék-fehér fölényt mutat, hiszen míg a kispestiek 63 győzelmet tudnak felmutatni, az MTK 90-et, a döntetlenek száma 46. A gólkülönbség kerek, 400–320 a vendégek javára.

♦ A kispestieknek rendkívül rosszul indult a párharc, hiszen 15 esztendőt kellett várniuk az első sikerre: 1930-ban pályaválasztóként 2:1-re gyűrték le a kék-fehéreket, bár a meccset a korabeli jelentések szerint a Hungária úti pályán rendezték meg. A XX. század elején kialakult MTK-fölény azóta is megmaradt az örökmérlegben. Az előző tíz bajnoki összecsapásukból a VIII. kerületiek már csak 3-t tudtak megnyerni a Honvéd ellen, miközben a piros-feketék 5-öt. Legutóbb, 2022 márciusában Gheorghe Grozav góljával 1–0-ra győzött a Marko Petkovics kiállítása miatt a 35. perctől emberelőnyben játszó MTK a Hidegkuti Nándor Stadionban. Az előző 4 mérkőzést az aktuális házigazda nyerte: 2-szer az egyik, 2-szer a másik gárda.

♦ Amikor a Honvéd – illetve korábban a KAC vagy a Kispest – volt a pályaválasztó, 37-szer nyertek a hazaiak, 35-ször a kék-fehérek, 25-ször pedig ikszeltek. Az MTK vendégként az előző 7 találkozójából 6-ot elbukott a piros-feketék ellen – legutóbb, 2021 novemberében 3–0-ra –, ikszelni pedig közben csak egyszer, a Covid idején, 2020 decemberében tudott (2–2) – máig ez az utolsó döntetlenjük. Kispesten legutóbb 2015 márciusában nyert az MTK, Kanta és Csiki találatával (2–0), ráadásul úgy, hogy csaknem egy félidőt emberhátrányban játszott a Marco Rossi vezette Honvéd ellen.

♦ A kispesti csapat a nyitó fordulóban Baki Ákos 88. percben lőtt góljával mentett meg egy pontot Kisvárdán. A piros-feketék élvonalbeli meccsen a Bozsik Arénában legutóbb 2023. május 5-én a Kecskemétet tudták legyőzni (1–0), azóta 2 döntetlenjük és 2 vereségük volt az NB I-ben.

♦ Az MTK a ZTE elleni 3–0-s sikerrel kezdte a bajnokságot, és már 7 bajnoki óta veretlen (3 győzelem, 4 iksz). Legutóbb március 20-án a Pakstól kapott ki hazai pályán (0–2).

♦ A Honvéd az előző idényben az NB II-ben 10–3–2-es mérleggel harmadik volt a hazai tabellán.

♦ A kék-fehérek legutóbb pontjaik alig több mint egyharmadát gyűjtötték be vendégként, 38-ból 13-at, a mérlegük 2–7–7 volt. Az előző 5 idegenbeli találkozójuk egyaránt döntetlenre végződött.

VASÁRNAP

ÚJPEST FC–DEBRECENI VSC

♦ 1943 óta 118 bajnoki mérkőzést játszottak már, az örökmérleg jelentős lila-fehér fölényt mutat: 55 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 27 debreceni siker. A gólátlag magas, 3.2/mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debrecen–Újpest találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)

♦ A legutóbbi 10 bajnoki összecsapásuk közül egy sem lett döntetlen, mindkét csapat 5-ször diadalmaskodott, az előző 4 meccsüket felváltva nyerték meg. A Loki májusban a lila-fehérek 2–1-es legyőzésével tette biztossá a Konferencialiga-indulást érő 4. helyét.

♦ Az újpestiek házigazdaként még jobban dominálnak ebben a párosításban, hiszen az 58 meccs közül 36-ot megnyertek, 17-szer végeztek döntetlenre, a Loki mindössze 5-ször tudott győztesen távozni, 1982-ben, 2003-ban, 2012-ben, 2013-ban, majd egy 11 meccses nyeretlenségi sorozatot lezárva 2024-ben (1–2) – ezután ért véget Nebojsa Vignjevics vezetőedző második újpesti időszaka. A Szusza-stadionban az előző 3 alkalommal nem termett babér a debrecenieknek, hiszen 3–0, majd kétszer 2–1 volt az eredmény a liláknak. Legutóbb, tavaly februárban az Újpest úgy nyerte meg a meccset, hogy a vendégektől Szűcs Tamást az 55. percben kiállították. Szélesi Zoltán irányításával az volt a IV. kerületiek első győzelme.

♦ Az Újpest a nyitányon vezetése ellenére 2–1-re alulmaradt Nyíregyházán, a tavaszt is beszámítva ez volt egymás után a negyedik veresége az NB I-ben – a ZTE-ével egálban ez a leghosszabb ilyen negatív széria most az NB I-ben.

♦ A DVSC a nyitó körben odahaza 2–0-ra kikapott a Puskás Akadémiától, a Konferencialigában viszont 1–0-s összesítéssel továbbjutott, miután csütörtökön gól nélküli döntetlent harcolt ki az örmény Pjunik Jereván otthonában.

♦ A lila-fehérek az előző idényben 6–4–7-es hazai mérleget hoztak össze, ez a 8. legjobb teljesítmény volt a mezőnyben. Mivel legutóbb 5–0-ra alulmaradtak otthon az FTC-vel szemben, nem meglepő, hogy negatív lett az otthoni gólkülönbségük (23–28).

♦ A Debrecen legutóbb a harmadik legtöbb pontot gyűjtötte be házon kívül, a mérlege 7–7–3 volt, a záró fordulóban 5–2-re veszített Pakson és ezzel megszakadt az ötmeccses idegenbeli veretlensége.

ETO FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Az NB I-be 2024 nyarán visszajutó két csapatnak a 33. meccse jön az élvonalban, az örökmérleg a Rába-partiak felé billen: 15 ETO-siker, 9 döntetlen, 8 nyíregyházi győzelem.

♦ A legutóbbi 4 meccsüket a győriek nyerték meg, mindig 1–0-ra, közülük az első három egy-egy második félidős fejes góllal, a legutóbbi áprilisban Nadir Benbuali tizenegyesével jött össze nekik.

♦ A Rába partján 16-szor meccseltek a legfelső osztályban, és jelentős az ETO fölénye, hiszen a mérleg 10 győzelem, 3 döntetlen és 3 Szpari-diadal. A szabolcsiak 1999-ben és 2008-ban (mindkétszer 1–0-ra) és 2015-ben (3–2-re) tudtak idegenben győzni a zöld-fehérek ellen.

♦ A bajnok ETO sorozatban a harmadik NB I-es idényét sem volt képes győzelemmel indítani, miután Angyalföldön több mint 60 percet emberelőnyben játszva sem tudta megtartani az előnyét az újonc Vasas ellen. Csütörtökön a Konferencialigában hazai pályán gyenge játékkal 1–1-et ért el a luxemburgi Atert Bissen ellen, ám az odavágón szerzett 6–2-es sikerének köszönhetően így is simán továbbjutott.

♦ A Nyíregyháza volt az egyik csapat, amely az első fordulóban hátrányból tudott nyerni, ezt az Újpest bánta (2–1).

♦ A győriek az előző pontvadászatban 10–4–2-es mutatóval a hazai tabella élén zártak, a Rába partján 9 bajnoki óta veretlenek (6 diadal, 3 iksz). Legutóbb 2025. november 21-én a ZTE vitte el tőlük a három pontot.

♦ A Szpari 5–4–7-es mérleggel 7. volt a vendégtáblázaton, legutóbb március 1-jén Felcsúton tudott Kvasina góljával 1–0-ra győzni, azóta 2-szer nyert, 2-szer ikszelt.

FERENCVÁROSI TC–VASAS FC

♦ Az előző 110 évben lejátszott 173 bajnoki találkozójuknak kerekítve gyakorlatilag a felét – 87-et – a zöld-fehérek nyerték meg, 44 angyalföldi siker és 42 döntetlen mellett.

♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a két csapat 202. díjmérkőzése következik, ezekből éppen 100-at nyertek meg a zöld-fehérek. Legutóbb, 2023 áprilisában az Illovszky-stadionban Lisztes Krisztián hajrában elért találata döntött (1–0).



♦ A piros-kékek 2017 áprilisában 2–1-es győzelmet arattak Thomas Doll csapata felett a Groupama Arénában, azóta viszont nyeretlenek a IX. kerületiekkel szemben. A 6 bajnoki találkozóból azért kettőt döntetlenre tudtak hozni: 2018 tavaszán (1–1), majd 2023 januárjában (0–0) – más kérdés, hogy így is mindkét évad végén kiestek.

♦ Az angyalföldi gárda is egy 100-as jubileumhoz érhet vasárnap, hiszen a Fradi pályaválasztása mellett megrendezett eddigi 86 NB I-es találkozón éppen 99-szer talált be a zöld-fehéreknek. A meccsmérleg itt is a IX. kerületiek felé billen: 44 győzelem, 21 iksz, 21 piros-kék siker.

♦ A Magyar Kupában 2022 februárjában Angyalföldön találkoztak, amikor az FTC 2–0-ra verte meg az akkor még NB II-es ellenfelét. A zöld-fehérek első gólját Botka Endre lőtte, aki a múlt hétvégén – hároméves szünet után – a vasárnapi, paksi bajnokin is betalált.

♦ Hiába vezetett a Ferencváros kétszer is Pakson, 4–2-re alulmaradt Borbély Balázs vezetőedző bemutatkozó bajnokiján. A zöld-fehérek legutóbb öt éve, 2021 júliusában, Peter Stöger irányításával kezdték vereséggel az NB I-es idényt, amikor az Üllői úton 2–1-re kaptak ki a Kisvárdától. Érdekesség, hogy a szabolcsiak stábjában asszisztensedzőként ott volt Erős Gábor, a Vasas jelenlegi mestere.

♦ Az FTC eredményesen szerepelt eddig az Európa-liga selejtezőjében, csütörtökön hazai pályán a 2–2-es döntetlen is elég volt neki a továbbjutáshoz a holland Twente ellen. Az El-ben eddig 3 győzelem és 1 döntetlen a mérlege.

♦ Bár az újonc Vasas vasárnap Hej Viktor piros lapja több mint 60 percet emberhátrányban játszott, így is kétszer egyenlíteni tudott házigazdaként a bajnok ETO ellen.

♦ Igaz, a Ferencváros az előző bajnoki idényben kimagaslóan sok, 5 vereséget szenvedett a Groupama Arénában, 9 győzelmének és 2 döntetlenjének köszönhetően így is felfért a dobogó második fokára a hazai táblázaton. Otthon legutóbb január végén az ETO-tól kapott ki (1–3).

♦ A piros-kékek a 2025–2026-os idényben vendégként 9–3–3-as mérleggel a legjobban teljesítettek az NB II-es mezőnyben. Bár legutóbb alulmaradtak a szintén feljutó Honvéd otthonában (1–3), annak a meccsnek már nem volt igazi tétje számukra.

HÉTFŐ

ZALAEGERSZEGI TE FC–PAKSI FC

♦ Az NB I-ben 33-szor csaptak össze, és az örökmérleg az elmúlt években sikeresebb vendég zalaiak felé billen: 9 paksi siker, 13 iksz, 11 ZTE-győzelem. Ebben a párosításban általában nem fukarkodnak a csapatok a találatokkal, az átlag ugyanis kiemelkedően magas, 3.7 gól meccsenként.

♦ 2023-ban a Paks veretlen maradt a ZTE-vel szemben (2 győzelem, 1 döntetlen), 2024-ben viszont megfordult a trend, és azóta 8-ból egyszer sem tudta legyőzni a zalai csapatot (5 iksz, 3 vereség). A 2007 és 2011 közötti időszak után ez a tolnaiak második leghosszabb nyeretlenségi sorozata ebben a párharcban. Márciusban Pakson úgy végeztek 1–1-re, hogy a zalaiak Várkonyi Bence kiállítása miatt a teljes második félidőt emberhátrányban játszották.

♦ Tizennyolc zalai meccse közül csupán 3-at tudott megnyerni a Paks, de ezek a sikerek 2021 és 2023 között, mindig Bognár Györggyel a kispadon jöttek össze (2–5, 2–3 és 2–5). Nyolcszor győzött a ZTE, 7 meccsük döntetlen lett, legutóbb tavaly novemberben Szendrei Norbert 92. percben lőtt góljával nyertek a zalaiak (1–0).

♦ A ZTE a legnagyobb vereségét szenvedte el a nyitányon az MTK-tól a Hidegkuti-stadionban (0–3) az új vezetőedző, Filipe Celikkaya irányításával. A zalaiak így a tavaszi szezont is beszámítva – az Újpesthez hasonlóan – a leghosszabb, 4-es vereségsorozatban vannak az NB I-ben.

♦ Az első fordulóban egyedül a megfiatalított Paks jutott 4 gólig, ráadásul kétszeri hátrány után verte meg 4–2-re az ezüstérmes Ferencvárost. A Konferencialigában a hazai 1–2 után kétszer vezetve 2–2-t értek el a görög Panathinaikosz otthonában a tolnaiak, így búcsúztak a nemzetközi porondról.

♦ A Zalaegerszeg az előző idényben 8–4–5-ös mutatóval 4. lett a hazai táblázaton, legutóbb, a Puskás Akadémia ellen (1–3) 4-es otthoni diadalsorozata szakadt meg.

♦ A tolnai csapat 7–4–6-os mérleggel az 5. helyet szerezte meg legutóbb a vendégtabellán, két vereség után a záró körben egy diósgyőri győzelemmel zárta az előző idényt.

A 2. FORDULÓ PROGRAMJA:

Július 31., péntek:

20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Augusztus 1., szombat

19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Augusztus 2., vasárnap

15.45: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.15: Ferencvárosi TC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Augusztus 3., hétfő

18.30: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

