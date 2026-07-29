Nemzeti Sportrádió

Fekete Tivadar: helyén kezeljük az Újpest elleni győzelmet!

H. Á.H. Á.
2026.07.29. 10:55
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Fekete Tivadar (Fotó: Fotó: Nyíregyháza Spartacus)
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Újpest Nemzeti Sportrádió NB I Nyíregyháza NSR Fekete Tivadar
Győzelemmel indította a 2026–2027-es labdarúgó OTP Bank Liga-idényt a Nyíregyháza, amely tavaly a 9. helyen zárt. Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus FC sportigazgatója volt a Nemzeti Sportrádió vendége, aki Szabó Szilviával többek között beszélt a csapat évadbeli terveiről, a fiatalszabályról és a gazdasági szempontokról is.

A Nyíregyháza az első fordulóban hazai pályán 2–1-re legyőzte az Újpestet, és a mérkőzést követően Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus FC sportigazgatója a Nemzeti Sportrádió stúdiójában elmondta, a győzelem után nyilván jó volt a hangulat az öltözőben és a sikert is megünnepelték – természetesen csak mértékkel.

„Szerény dologra kell gondolni, volt némi örömujjongás az öltözőben, készült csapatfotó és a közös vacsora után mindenki ment is haza, mert másnap már regeneráló-, kompenzálóedzés volt a program. Mondhatnék nagy dolgokat, de ezzel a győzelemmel még nem nyertünk meg semmit, hosszú a bajnokság, rengeteg meccs van hátra.” 

A sportigazgató kitért arra is, hogy merőben szokatlanul Bódog Tamás már az első fordulóbeli mérkőzés szünetében kapust cserélt, és a fiatalszabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte a 19 éves Molnár Mátyást.

„Rizikós, de tudatos döntés volt, és bejött. A keretünkben van négy fiatalszabályos játékosunk különböző pozícióban. A szakmai stáb azt látta – és ez furcsa lehet –, hogy az Újpest annak ellenére nem veszélyes a kapunkra, hogy a félidőben vezet 1–0-ra. Érezhető volt az, hogy ez a meccs a számunkra kedvezőtlen eredményű első félidő ellenére sem a kapuson múlik majd. Ezért nagyon ügyesen meghúzták azt a kapuscserét. Ezzel egyrészt eleget tettünk a fiatalszabálynak, másrészt a csere nemcsak a fiatalszabálynak szólt, és ezt Bódog Tamás ki is emelte a mérkőzés utáni interjújában. Molnár Mátyás rendkívül alázatos labdarúgó, példaértékű a hozzáállása és a teljesítményével is abszolút kiérdemelte a debütálást. A kellemest a hasznossal párosítottuk: megfeleltünk a fiatalszabálynak, bemutatkozhatott Matyi, és még a három pont is meglett” – árulta el Fekete.

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NB I
1. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC 2–1 (0–1)
Nyíregyháza, 6235 néző. V: Rúsz (Buzás, Vígh-Tarsonyi)
G.: Medved (50.), Kvasina (86.), ill. Bodnár G. (14.)

Labdarúgó NB I
2026.07.24. 22:00

Bodnár lőtte az első gólt, de Szappanos hibája után fordított a Nyíregyháza

Az Újpest hiába szerezte meg korán a vezetést, vereséget szenvedett az idény első NB I-es mérkőzésén.

 

 

Újpest Nemzeti Sportrádió NB I Nyíregyháza NSR Fekete Tivadar
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