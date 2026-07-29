Fekete Tivadar: helyén kezeljük az Újpest elleni győzelmet!

A Nyíregyháza az első fordulóban hazai pályán 2–1-re legyőzte az Újpestet, és a mérkőzést követően Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus FC sportigazgatója a Nemzeti Sportrádió stúdiójában elmondta, a győzelem után nyilván jó volt a hangulat az öltözőben és a sikert is megünnepelték – természetesen csak mértékkel.

„Szerény dologra kell gondolni, volt némi örömujjongás az öltözőben, készült csapatfotó és a közös vacsora után mindenki ment is haza, mert másnap már regeneráló-, kompenzálóedzés volt a program. Mondhatnék nagy dolgokat, de ezzel a győzelemmel még nem nyertünk meg semmit, hosszú a bajnokság, rengeteg meccs van hátra.”

A sportigazgató kitért arra is, hogy merőben szokatlanul Bódog Tamás már az első fordulóbeli mérkőzés szünetében kapust cserélt, és a fiatalszabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte a 19 éves Molnár Mátyást.

„Rizikós, de tudatos döntés volt, és bejött. A keretünkben van négy fiatalszabályos játékosunk különböző pozícióban. A szakmai stáb azt látta – és ez furcsa lehet –, hogy az Újpest annak ellenére nem veszélyes a kapunkra, hogy a félidőben vezet 1–0-ra. Érezhető volt az, hogy ez a meccs a számunkra kedvezőtlen eredményű első félidő ellenére sem a kapuson múlik majd. Ezért nagyon ügyesen meghúzták azt a kapuscserét. Ezzel egyrészt eleget tettünk a fiatalszabálynak, másrészt a csere nemcsak a fiatalszabálynak szólt, és ezt Bódog Tamás ki is emelte a mérkőzés utáni interjújában. Molnár Mátyás rendkívül alázatos labdarúgó, példaértékű a hozzáállása és a teljesítményével is abszolút kiérdemelte a debütálást. A kellemest a hasznossal párosítottuk: megfeleltünk a fiatalszabálynak, bemutatkozhatott Matyi, és még a három pont is meglett” – árulta el Fekete.

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NB I

1. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC 2–1 (0–1)

Nyíregyháza, 6235 néző. V: Rúsz (Buzás, Vígh-Tarsonyi)

G.: Medved (50.), Kvasina (86.), ill. Bodnár G. (14.)