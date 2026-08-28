Kinevezték Pintér Dánielék új edzőjét – még nem kapott munkavállalási engedélyt

A klub pénteki kommünikéje alapján Kily González még a munkavállalási engedélyének elbírálására vár, de amint ez sikeres lesz, átveszi a csapat irányítását. Addig továbbra is a megbízott vezetőedző, Guillermo Hoyos irányítja az együttest, aki április óta edzi a Lionel Messit és Pintér Dánielt is foglalkoztató csapatot.

Hoyos elődje, Javier Mascherano áprilisban személyes okokra hivatkozva távozott.

Kily González játékospályafutása legszebb éveiben a '90-es évek és a 2000-es évek dereka között a Zaragoza, a Valencia, majd az Internazionale játékosa volt. Az egykori szélső 2020-ban állt edzőnek. Hazájában a Rosario Centralt, az Union de Santa Fét, majd legutóbb, 2025-ben, a Platensét vezette.

Az Inter Miami az MLS alapszakaszának a kétharmadánál járva jelenleg a Keleti konferencia második helyén áll.