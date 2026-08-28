Nemzeti Sportrádió

Kinevezték Pintér Dánielék új edzőjét – még nem kapott munkavállalási engedélyt

V. J.V. J.
2026.08.28. 10:03
Legutóbb 2025-ben dolgozott vezetőedzőként Kily González (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi Kily González Pintér Dániel Inter Miami
Az észak-amerikai profi labdarúgóligában szereplő Inter Miami hivatalos felületein bejelentette: a csapat irányítását az argentin Kily González veszi át.

A klub pénteki kommünikéje alapján Kily González még a munkavállalási engedélyének elbírálására vár, de amint ez sikeres lesz, átveszi a csapat irányítását. Addig továbbra is a megbízott vezetőedző, Guillermo Hoyos irányítja az együttest, aki április óta edzi a Lionel Messit és Pintér Dánielt is foglalkoztató csapatot.

Hoyos elődje, Javier Mascherano áprilisban személyes okokra hivatkozva távozott.

Kily González játékospályafutása legszebb éveiben a '90-es évek és a 2000-es évek dereka között a Zaragoza, a Valencia, majd az Internazionale játékosa volt. Az egykori szélső 2020-ban állt edzőnek. Hazájában a Rosario Centralt, az Union de Santa Fét, majd legutóbb, 2025-ben, a Platensét vezette.

Az Inter Miami az MLS alapszakaszának a kétharmadánál járva jelenleg a Keleti konferencia második helyén áll.

 

Lionel Messi Kily González Pintér Dániel Inter Miami
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