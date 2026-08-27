Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

El-playoff, visszavágó: FTC–Trabzonspor 1–0

Csányi: Nem úszhatja meg senki, aki súlyos szabálytalanságot követ el

2026.08.27. 19:18
null
Fotó: Török Attila
Címkék
Csányi Sándor NB I MLSZ Bódog Tamás
A Magyar Labdarúgó-sszövetség elnöke szerint a súlyos szabálytalanságok a játékosok és a játékvezetők esetében sem maradnak következmények nélkül.

Az MLSZ honlapjának csütörtöki cikke szerint az élvonal elmúlt fordulóiban több olyan súlyos szabálytalanság – az egyik esetben komoly sérüléssel járó könyöklés – történt a pályákon, amelynél a találkozó játékvezetője elmulasztotta megbüntetni a vétkes játékost. Ezekkel kapcsolatban Csányi Sándor közölte: minden sérülést kockáztató szabálytalanságot vizsgálnia kell a fegyelmi bizottságnak.

„Nem úszhatja meg senki, aki súlyos szabálytalanságot követ el, vagy sérülést okoz, továbbá a játékvezető sem, ha ezt a pályán nem bünteti” – nyilatkozta az elnök.

Hozzátette, amennyiben a játékvezető vagy a videobíró (VAR) nem vett észre egy szabálytalanságot, vagy nem szankcionálta megfelelő szigorral, akkor az esetet utólag vizsgálnia, és indokolt esetben szankcionálnia kell a fegyelmi bizottságnak.

„Az MLSZ régóta követett gyakorlatának megfelelően a játékvezetők teljesítményét minden mérkőzés után részletesen értékeli a játékvezetői bizottság. Tévedés esetén az adott bíróval szemben továbbra is az elkövetett hiba súlyának megfelelő büntetést alkalmazunk” – szögezte le Csányi.

A fegyelmi bizottság csütörtöki döntése szerint a Vasas FC-t – a Kispest–Honvéd FC elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezések bekiabálásai miatt – pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, továbbá egy mérkőzésre szóló szektorbezárással büntették, ám utóbbi szankciót hat hónapra felfüggesztették. Ennek ellenére a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a korábban kiszabott és felfüggesztett, egy bajnoki meccsre szóló zárt kapus büntetés végrehajtását.

Bódog Tamást, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzőjét pénzbüntetés megfizetésére kötelezték és eltiltották a következő négy mérkőzésre, ám utóbbi szankciót december 31-ig felfüggesztették.

Oláh Bálintot, a Kisvárda súlyos sérülést okozó labdarúgóját november 30-ig eltiltották.

Kapcsolódó tartalom

Pénzbüntetést és felfüggesztett eltiltást kapott a lapunknak adott nyilatkozata miatt Bódog Tamás

A Nyíregyháza edzőjét egyszer már megbüntették a DVSC elleni meccsen történtek miatt, most a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozata miatt bűnhődött ismét.

Erős Gábor: Mindenképpen elgondolkodtató a három piros lap, és megoldást is kíván

NB I-ES MESTERMÉRLEGEK. Pinezits és Bódog is a saját csapatát látta jobbnak; Babó a PAFC-játékosok mentalitását dicsérte.

Bódog Tamás: Elmennek a VAR-osok Törökországba, könyörgöm, oda mennek fejlődni, ahol százötven embert csuktak le vagy mentettek fel a bírók közül?

Az MTK–Nyíregyháza bajnoki előtt újabb szókimondó interjút adott az M4 Sportnak Bódog Tamás, a Nyíregyháza eltiltását töltő vezetőedzője.

Súlyos eltiltást kapott az MLSZ-től a brutális könyököst kiosztó kisvárdai védő

Oláh Bálint a Nyíregyháza elleni bajnokin Tarcsi Róbert arccsontját és szemüregfalát is eltörte mozdulatával.

 

 

Csányi Sándor NB I MLSZ Bódog Tamás
Legfrissebb hírek

Zárt kapus mérkőzéssel büntették a Vasast

Labdarúgó NB I
4 órája

Pénzbüntetést és felfüggesztett eltiltást kapott a lapunknak adott nyilatkozata miatt Bódog Tamás

Labdarúgó NB I
5 órája

Súlyos eltiltást kapott az MLSZ-től a brutális könyököst kiosztó kisvárdai védő

Labdarúgó NB I
5 órája

Szendrei Norbert Újpesten folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
7 órája

Temesvári Attila: Nagy szó lenne, ha nem kapnánk gólt a Pakstól

Labdarúgó NB I
9 órája

Fiatal moldovai támadót igazolt az ETO

Labdarúgó NB I
9 órája

NS-infó: bajnokcsapatból érkezik az ETO következő igazolása

Labdarúgó NB I
21 órája

NS-infó: az Újpest BL-csapatot előz meg Szendreinél – csütörtökön orvosi vizsgálat

Labdarúgó NB I
22 órája