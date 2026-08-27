Csányi: Nem úszhatja meg senki, aki súlyos szabálytalanságot követ el

Az MLSZ honlapjának csütörtöki cikke szerint az élvonal elmúlt fordulóiban több olyan súlyos szabálytalanság – az egyik esetben komoly sérüléssel járó könyöklés – történt a pályákon, amelynél a találkozó játékvezetője elmulasztotta megbüntetni a vétkes játékost. Ezekkel kapcsolatban Csányi Sándor közölte: minden sérülést kockáztató szabálytalanságot vizsgálnia kell a fegyelmi bizottságnak.

„Nem úszhatja meg senki, aki súlyos szabálytalanságot követ el, vagy sérülést okoz, továbbá a játékvezető sem, ha ezt a pályán nem bünteti” – nyilatkozta az elnök.

Hozzátette, amennyiben a játékvezető vagy a videobíró (VAR) nem vett észre egy szabálytalanságot, vagy nem szankcionálta megfelelő szigorral, akkor az esetet utólag vizsgálnia, és indokolt esetben szankcionálnia kell a fegyelmi bizottságnak.

„Az MLSZ régóta követett gyakorlatának megfelelően a játékvezetők teljesítményét minden mérkőzés után részletesen értékeli a játékvezetői bizottság. Tévedés esetén az adott bíróval szemben továbbra is az elkövetett hiba súlyának megfelelő büntetést alkalmazunk” – szögezte le Csányi.

A fegyelmi bizottság csütörtöki döntése szerint a Vasas FC-t – a Kispest–Honvéd FC elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezések bekiabálásai miatt – pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, továbbá egy mérkőzésre szóló szektorbezárással büntették, ám utóbbi szankciót hat hónapra felfüggesztették. Ennek ellenére a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a korábban kiszabott és felfüggesztett, egy bajnoki meccsre szóló zárt kapus büntetés végrehajtását.

Bódog Tamást, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzőjét pénzbüntetés megfizetésére kötelezték és eltiltották a következő négy mérkőzésre, ám utóbbi szankciót december 31-ig felfüggesztették.

Oláh Bálintot, a Kisvárda súlyos sérülést okozó labdarúgóját november 30-ig eltiltották.