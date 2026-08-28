Nemzeti Sportrádió

Jelentkezett Buzsáky Ákos – félreértés miatt hitték eltűntnek

T. Z.T. Z.
2026.08.28. 08:52
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Fotó: Buzsáky Ákos/Facebook
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eltűnés rendőrség Buzsáky Ákos magyar foci
Közösségi oldalán törte meg a csendet Buzsáky Ákos, a korábbi magyar válogatott futballista.

Mint beszámoltunk róla, a magyar rendőrség még augusztus 18-án adott ki körözést Buzsáky Ákos eltűnése miatt.

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A Budapesti Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítette a körözés tényét.

Sokan aggódtak a játékos miatt, aki most a hivatalos Facebook-oldalán törte meg a csendet, s nyugtatott meg mindenkit:

„Kedves barátaim, ismerőseim! Sajnos az elmúlt pár hónapban komoly változások történtek az életemben, ami próbára tesz, tett. Összecsaptak a hullámok a fejem felett, és eljött az a pont, amikor úgy éreztem, hogy ki kell szakítanom magam ezekből a mindennapokból, félreértés következtében aggódó édesanyám jelzett a rendőrség felé. Köszönöm szépen, hogy ennyien aggódtatok és gondoltatok rám. Amint a kialakult helyzetről tudomást szereztem, megszakítottam elvonulásomat, értesítettük a hatóságot. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és nagyon jólesett az a sok szeretet, amit  kaptam! Sziasztok” – írta Buzsáky a közösségi oldalán.

 

eltűnés rendőrség Buzsáky Ákos magyar foci
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