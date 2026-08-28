Kézilabda: indul a Fantasy Handball!

Az MKSZ hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint a 2026–2027-es K&H liga új, interaktív játékkal veszi kezdetét, amelyben a szurkolók saját csapatot állíthatnak össze a férfi és női bajnokság játékosaiból, és a mérkőzéseken nyújtott valós teljesítményük alapján gyűjthetnek pontokat.

A lényeg: a játékban a résztvevők a magyar bajnokság játékosai közül válogathatják össze saját keretüket, majd a mérkőzések során elért statisztikai eredmények alapján alakul csapatuk pontszáma. Így a szurkolók nemcsak nézhetik a mérkőzéseket, hanem saját döntéseiken keresztül aktív részeseivé is válhatnak a bajnokságnak. A Fantasy Handballban országos és baráti ranglistán is lehet versenyezni, így mindenki eldöntheti, hogy a teljes mezőnnyel vagy saját ismerőseivel szeretné összemérni a tudását.

A Fantasy Handball elérhető a fantasy.mksz.hu oldalon, valamint az alkalmazás letölthető iOS és Android alapú mobilokra is az MKSZ közlése szerint.