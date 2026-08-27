Nemzeti Sportrádió

Zárt kapus mérkőzéssel büntették a Vasast

B. A. P.B. A. P.
2026.08.27. 17:01
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Zárt kapus büntetést kapott a Vasas (Fotó: Nemzeti Sport)
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NB I Vasas Vasas FC labdarúgó NB I MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottságának határozata értelmében a Vasasnak zárt kapuk mögött kell játszania egy hazai bajnokiját.

„Az MLSZ zéró toleranciát hirdetett a rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben, amelyektől természetesen klubunk is elhatárolódik. A Kispest-Honvéd elleni, idegenbeli rangadón tapasztalt szurkolói megnyilvánulások miatt azonban súlyos pénzbüntetés és egy felfüggesztett szektorbezárás mellett a Fegyelmi Bizottság életbe léptette a korábban kiszabott, ám 6 hónapra felfüggesztett stadionbezárást” – olvasható a Vasas FC közleményében.

A fővárosi klub így folytatja: „Játékosaink számára minden mérkőzés nehezebb a lelátóról érkező támogatás nélkül. Fontos továbbá kiemelnünk, hogy a hatványozott büntetések komoly anyagi terhet jelentenek klubunknak, ezért nyomatékosan kérjük szurkolóinkat, hogy a jövőben is szenvedélyesen, de a szabályokat betartva álljanak a Vasas mellett.”

A büntetés nem vonatkozik a Vasas soron következő, Nyíregyháza elleni hazai NB I-es mérkőzésére.

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
Augusztus 28., péntek
20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Augusztus 29., szombat
14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 30., vasárnap
16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Szeptember 3., csütörtök
19.30: ETO FC-Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

7. FORDULÓ
Szeptember 4., péntek
18.30: Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 5., szombat
17.30: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 6., vasárnap
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

 

NB I Vasas Vasas FC labdarúgó NB I MLSZ
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