Zárt kapus mérkőzéssel büntették a Vasast
„Az MLSZ zéró toleranciát hirdetett a rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben, amelyektől természetesen klubunk is elhatárolódik. A Kispest-Honvéd elleni, idegenbeli rangadón tapasztalt szurkolói megnyilvánulások miatt azonban súlyos pénzbüntetés és egy felfüggesztett szektorbezárás mellett a Fegyelmi Bizottság életbe léptette a korábban kiszabott, ám 6 hónapra felfüggesztett stadionbezárást” – olvasható a Vasas FC közleményében.
A fővárosi klub így folytatja: „Játékosaink számára minden mérkőzés nehezebb a lelátóról érkező támogatás nélkül. Fontos továbbá kiemelnünk, hogy a hatványozott büntetések komoly anyagi terhet jelentenek klubunknak, ezért nyomatékosan kérjük szurkolóinkat, hogy a jövőben is szenvedélyesen, de a szabályokat betartva álljanak a Vasas mellett.”
A büntetés nem vonatkozik a Vasas soron következő, Nyíregyháza elleni hazai NB I-es mérkőzésére.
LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ
Augusztus 28., péntek
20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Augusztus 29., szombat
14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 30., vasárnap
16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Szeptember 3., csütörtök
19.30: ETO FC-Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
7. FORDULÓ
Szeptember 4., péntek
18.30: Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 5., szombat
17.30: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 6., vasárnap
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)