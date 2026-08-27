Zárt kapus mérkőzéssel büntették a Vasast

„Az MLSZ zéró toleranciát hirdetett a rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben, amelyektől természetesen klubunk is elhatárolódik. A Kispest-Honvéd elleni, idegenbeli rangadón tapasztalt szurkolói megnyilvánulások miatt azonban súlyos pénzbüntetés és egy felfüggesztett szektorbezárás mellett a Fegyelmi Bizottság életbe léptette a korábban kiszabott, ám 6 hónapra felfüggesztett stadionbezárást” – olvasható a Vasas FC közleményében.

A fővárosi klub így folytatja: „Játékosaink számára minden mérkőzés nehezebb a lelátóról érkező támogatás nélkül. Fontos továbbá kiemelnünk, hogy a hatványozott büntetések komoly anyagi terhet jelentenek klubunknak, ezért nyomatékosan kérjük szurkolóinkat, hogy a jövőben is szenvedélyesen, de a szabályokat betartva álljanak a Vasas mellett.”

A büntetés nem vonatkozik a Vasas soron következő, Nyíregyháza elleni hazai NB I-es mérkőzésére.

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 29., szombat

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Szeptember 3., csütörtök

19.30: ETO FC-Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

7. FORDULÓ

Szeptember 4., péntek

18.30: Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 5., szombat

17.30: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 6., vasárnap

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)