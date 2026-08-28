Nemzeti Sportrádió

Meghalt V. Harald norvég király – világ- és Európa-bajnok vitorlázó, olimpikon

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.28. 10:30
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V. Harald 1937–2026 (Fotó: Getty Images, 1970)
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gyászhír V. Harald gyász vitorlázás
Nyolcvankilenc évesen pénteken meghalt V. Harald norvég király – jelentette be a norvég királyi palota. A közlemény szerint Európa legidősebb, már egy ideje súlyosan beteg uralkodója péntek reggel fél 7-kor hunyt el a nemzeti kórházban (Rikshospitalet).

A reformpártiként, a királyi ház modernizálójaként ismert, a lakosság körében népszerű Harald 1937-ben született. 1991-ben, édesapja, V. Olaf halála után lépett trónra.

A néhai uralkodó kedvenc elfoglaltságai közé tartozott a halászat, a vadászat, a síelés és a vitorlázás. Kiválóan sportolt, az 1964-es, 1968-as és 1972-es olimpiai játékokon is tagja volt a norvég vitorlás válogatottnak, 1964-ben a megnyitóünnepségen ő vitte a norvég zászlót. 1994-ben aktív szerepet játszott a lillehammeri téli olimpiai játékok előkészítésében. Legénységével együtt az 1987-es vitorlás világbajnokságon és az 2005-ös Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett.

A norvég palota csütörtökön jelentette be, hogy az augusztus 17-én bakteriális fertőzés miatt kórházba került uralkodó állapota válságos. V. Harald pénteken hunyt el. Utódja azonnali hatállyal fia lett VIII. Haakon néven.

 

gyászhír V. Harald gyász vitorlázás
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