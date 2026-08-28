A Nyíregyháza válogatott csatárt igazolt – hivatalos

„Lett válogatott támadót igazolt a Nyíregyháza Spartacus, mindenben megállapodott klubunk Marko Regzával – írja a hivatalos bejelentésében a klub honlapja, a nyiregyhazaspartacus.hu – A 27 éves, 195 centiméter magas játékos a cseh Hradec Královétól érkezik kölcsönbe, a Szpari pedig kivásárlási opcióval is rendelkezik. A középcsatár korábban a Rigában 120 tétmérkőzésen 61 gólt szerzett, a 2022–2023-as idényben gólkirály is lett.”

2023-ban a Riga játékosaként a Kecskemét elleni Konferencialiga-selejtező mindkét meccsén pályára lépett, a cseh klub idén januárban szerződtette, azóta 19 tétmeccsen szerepelt a csapatban.

„Ismerem a magyar bajnokságot, erősnek tartom. Kétszer játszottam már magyar csapat ellen nemzetközi kupamérkőzést, a Puskás Akadémia és a Kecskeméti TE volt az ellenfél. Örülök, hogy a Nyíregyháza játékosa lehetek, készen állok arra, hogy pályára lépjek, és szeretném gólokkal segíteni a Szparit” – nyilatkozta új csapata honlapjának Regza, aki 2023-ban mutatkozott be a lett válogatottban, melyben azóta 18-szor lépett pályára, egy gólpasszt ért el.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)

Kölcsönbe érkező: Jean Florent Batoum (kameruni, Cracovia – Lengyelország), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Marko Regza (lett, Hradec Králové – Csehország)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók: Szlobodan Babics (montenegrói-szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Beke Péter (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Czimer-Nyitrai Ádám (DEAC), Kersák Roland (szabadon igazolható), Pavlosz Korrea (ciprusi-panamai, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Greuther Fürth – Németország, legutóbb kölcsönben: Dundee United – Skócia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dorian Babunszki (északmacedón), Bright Edomwonyi (nigériai), Bojan Szankovics (szerb-horvát)