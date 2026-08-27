Út Madridba – kisorsolták a Bajnokok Ligája ligaszakaszának párosításait

Részletek hamarosan.

Az első kalapos csapatok ellenfelei

PSG: Barcelona (otthon), Manchester City (idegenben), AS Roma (o), Aston Villa (i), Galata (o), Villarreal (i), Slovan (o), Como (i)

Bayern: Arsenal (o), Atlético Madrid (i), Betis (o), Manchester United (i), Bodö/Glimt (o), Lille (i), Slavia Praha (o), Viking (i)

Real Madrid: Inter (o), Arsenal (i), PSV (o), Roma (i), Leipzig (o), Sahtar (i), LASK (o), AEK (i)

Liverpool: Atlético (o), Internazionale (i), Porto (o), FC Bruges (i), Villarreal (o), Fener (i), Lens (o), LASK (i)

Inter: Liverpool (o), Real Madrid (i), FC Bruges (o), Dortmund (i), Sahtar (o), Feyenoord (i), Stuttgart (o), Slovan (i)

A párosítások folyamatosan frissülnek