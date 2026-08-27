Nemzeti Sportrádió

Út Madridba – kisorsolták a Bajnokok Ligája ligaszakaszának párosításait

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.27. 19:15
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Ellenfeleket kap a 36 főtáblás csapat a Bajnokok Ligájában (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája sorsolás ligaszakasz
Kedden és szerdán lezárultak a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezői, eldőlt, hogy melyik hét csapat csatlakozik a ligaszakaszba már bejutottakhoz. Csütörtökön már a főtábla párosításait sorsolták Monacóban.

Részletek hamarosan.

Az első kalapos csapatok ellenfelei
PSG: Barcelona (otthon), Manchester City (idegenben), AS Roma (o), Aston Villa (i), Galata (o), Villarreal (i), Slovan (o), Como (i)
Bayern: Arsenal (o), Atlético Madrid (i), Betis (o), Manchester United (i), Bodö/Glimt (o), Lille (i), Slavia Praha (o), Viking (i)
Real Madrid: Inter (o), Arsenal (i), PSV (o), Roma (i), Leipzig (o), Sahtar (i), LASK (o), AEK (i)
Liverpool: Atlético (o), Internazionale (i), Porto (o), FC Bruges (i), Villarreal (o), Fener (i), Lens (o), LASK (i)
Inter: Liverpool (o), Real Madrid (i), FC Bruges (o), Dortmund (i), Sahtar (o), Feyenoord (i), Stuttgart (o), Slovan (i)
A párosítások folyamatosan frissülnek

 

Bajnokok Ligája sorsolás ligaszakasz
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