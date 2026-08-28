Kemény, provokatív, ijesztő Fradiról és Ceferin által támogatott játékvezetőről írnak egyes török lapok

„Komoly vészjelzés! Egyre több a hiányosság” – így kommentálták a Fanatik újságírói a Trabzonspor Európa-liga-búcsúját.

„A mérkőzés a 13. percben véget ért. Megbocsáthatatlan egy olyan tapasztalt játékostól, mint Ruszlan Malinovszkij, hogy ilyen égbekiáltó szabálytalanságot kövessen el a középpályán. Őszintén szólva, hiába épít fel az ember egy 200 millió eurót érő keretet, ha az nem tud csapatként működni. Jön egy 40 milliót érő és oda-vissza legyőz.Egy olyan klubnak, amely ennyit fektet be átigazolásokba, ott kellene lennie az Európa-ligában” – írja a népszerű török sportlap.

A Sabah hírportál szerzői a Trabzonspor mellett a Ferencvárost és a játékvezetőt is kritizálták.

Míg Mohamed Szalah az egyéni képességeit kihasználva próbált helyzeteket kialakítani, nem volt olyan csapattársa, aki segített volna neki.

„A Trabzonspor jól kezdte a mérkőzést. Már-már kezdték érvényesíteni a fölényüket, amikor a Ferencváros – akárcsak az első meccsen – kemény, provokatív és ijesztő taktikai szabálytalanságokkal kezdett alkalmazni. Az általuk állított csapdába Ruszlan Malinovszkij esett bele először.

„A mérkőzés játékvezetője, a 36 éves Rade Obrenovic 2026 januárjában került fel az elit keretbe. Teljesítménye arról árulkodik, hogy még nem kimagasló és nincs befolyása. Nem tett annak érdekében, hogy a Ferencváros taktikai szabálytalanságaival ne tudjon feszültséget gerjeszteni a pályán. Ő csak egy átlagos játékvezető, aki honfitársa, az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin biztatásának és támogatásának köszönhetően jutott el idáig. ” – kritizál az újság szerzője, aki a Ferenvárosnak megítélt büntetőt is hibás döntésnek tartka.

„A játékosok közötti összetűzés az utolsó percekben a játékvezető alkalmatlanságának volt köszönhető. Az első mérkőzésen Igor Pajac, ezúttal pedig Rade Obrenovic ajándékozta meg a Ferencvárost azzal, hogy képtelen volt olvasni és irányítani a mérkőzést.”

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 4–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezette: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf (Varga Z., 70.), Corbu (N. Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.), O'Dowda (Lakatos Cs., 78.) – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac (Pina, a szünetben), Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 64.), Muci (Busuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 64.) – Onuachu (Simsir, a szünetben). Vezetőedző: Fatih Tekke

Gólszerző: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. – 11-esből), Lisztes (86.)

Kiállítva: Malinovszkij (12.), Lopes Cabral (57.)