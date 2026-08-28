Cselgáncs: hullámzóan alakult, de eredményes szezont zártak az ifik

Mint arról beszámoltunk, a magyar dzsúdósok közül Bartyik Iza Szófia mutatta be a legjobb szereplést az ecaudori Guayaquilben rendezett ifjúsági világbajnokságon, miután a súlycsoportváltása után az ötödik helyet szerezte meg a 63 kilósok között.

Ezt megelőzően júliusban az Ungvári Attila és Bejczi Zsuzsa vezette korosztályos válogatott várakozáson felüli jó szereplést produkált a Gran Canarián megrendezett korosztályos Európa-bajnokságon: Pirbus-Gróf Nóra (40 kg) ezüst-, Nagy Áron (73 kg) és Török Csenge (70 kg) bronzérmet szerzett, míg Mildner Nimród (66 kg) az ötödik helyen végzett.

Ami az idei világversenyeket illeti, a nyár elején először egy nagyon sikeres Eb-n voltunk túl, amelyen a fiatalok messze túlszárnyalták a várakozásokat

– kezdte Ungvári Attila szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Előzetesen abban bíztam, hogy minél több pontszerző helyet el tudunk csípni, ehhez képest lett három érmünk és egy ötödik helyünk. Remekül sikerült a formaidőzítés, többen kiváló napot fogtak ki, és abszolúte elkapták a fonalat. Azt hiszem, jót tett a csapatnak a közös munka Győrben közvetlenül az Európa-bajnokság előtt, így mindenki mentálisan és fizikailag is kellően élesen vághatott neki a versenynek. Le a kalappal előttük, ugyanis rengeteg dolgoztak a versenyzők, sokat kisajtoltunk belőlük, de ez hál'istennek ki is fizetődött a kontinensviadalon. Ezek után a vébére már kisebb csapattal utaztunk Ecuadorba, ahol Bartyik Zsofi hozta a legjobb eredményt az ötödik helyével.

Neki ez volt az első versenye az ötvenhétből a hatvanhárom kilóba fellépve, és láthatóan nagyon jól sült el ez a súlycsoportváltás. Úgy láttam, terhes volt már neki a nagyobb fogyasztás, most viszont jó volt újra látni, hogy kreatívan és dinamikusan képes dzsúdózni,

ráadásul több meccsen is hátrányból fordított, és a földharctechnikákat különösen remekül használta. Talán, ha már az év elején bevállalja, hogy feljebb megy egy kategóriát, akkor az Eb-n akár az éremszerzés is benne lehetett volna a pakliban számára. A többiek összességében helytálltak, de nem jött ki nekik a lépés, sajnos a sorsolás néhányuknak nem igazán kedvezett, így például Takács Nóra is bár jól küzdött, az első meccsén a későbbi világbajnok orosztól kapott ki. Azt látni kell, hogy még az Eb-hez képest is brutálisan erős volt a világbajnoki mezőny, kiegészülve a japánokkal, a kazahokkal, az üzbégekkel, a brazilokkal, a kanadaiakkal, illetve a vébén még az oroszok is elindultak. Bízom benne, hogy a jövőben tudunk azon változtatni, hogy a mieink kicsit más szemlélettel, nagyobb önbizalommal és kevésbé megilletődve tudjanak felmenni a szőnyegre a nagy nemzetek dzsúdósai ellen is, mert bravúrgyőzelmeket csak így lehet elérni."

Nagy Áron bronzérmesként zárt az ifjúsági Eb-n Forrás: EJU

Tavasszal az Európa-kupa-szezonban a mieink sorrendben Somorján négy, Porecben kettő, Teplicén öt érmet nyertek, míg Bielsko-Bialában dobogós helyezés nélkül zártak.

„Természetesen, akadtak hullámvölgyek is az évben, itt elsősorban az érem nélküli, utolsó lengyelországi Ek-állomásra gondolok, de aztán a nyári világversenyekre abszolúte felszívták magukat a fiatalok és belefektett munka is kijött az eredményekben – tette hozzá Ungvári. – Összességében elégedettek lehetünk a mögöttünk versenyszezonnal az ifik kapcsán, ráadásul mindig más és más tudott megvillanni egy-egy szép sikerrel, amit azt mutatja, hogy sokrétű volt a csapatunk.

Örülhettünk számos éremnek, viszont amire talán még büszkébb vagyok, hogy egy igazán összetartó, egységes és motivált csapatot sikerült kialakítanunk a válogatottnál.

Az ifjúságiak közül egyedüli magyar versenyzőként Mildner Nimród (66 kg) majd indulhat ősszel a dakari ifjúsági olimpián is. A jövő heti, podgoricai junior Európa-bajnokságon pedig Nagy Áron (73 kg) és Török Csenge (70 kg) kapja meg a lehetőséget az idősebbek között.

(Kiemelt képen: Pirbus-Gróf Nóra ezüstérmes lett az ifi Eb-n Forrás: EJU)