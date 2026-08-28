Nemzeti Sportrádió

Háborús bűnöst éltető molinókat osztott meg hivatalos közösségi oldalán a Crvena zvezda

T. Z.T. Z.
2026.08.28. 08:06
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Fotó: FK Crvena zvezda﻿/Facebook
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Crvena zvezda Szerbia Viktoria Plzen
Népirtásért felelős háborús bűnöst éltető molinókat osztott meg hivatalos közösségi oldalán a szerb labdarúgócsapat, a Crvena zvezda.

A Crvena zvezda csütörtökön 3–0-s előnyből bukta el a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-playoffkört, miután a visszavágón 5–1-es vereséget szenvedett Csehországban.

A mérkőzés során a klub hivatalos Facebook-oldalán olyan szurkolói molinókról osztottak meg képeket, amelyek a tegnap elhunyt, a „Balkán mészárosaként” emlegetett Ratko Mladics előtt tisztelegnek. „Tábornok [úr]! Örök dicsőség és hála” – állt a molinókon.

Ratko Mladics a délszláv háború idején a boszniai szerb erők vezetője volt. Ezt követően hosszú éveken át bujkált, majd 2011-ben letartóztatták. 2017-ben a hágai Nemzetközi Törvényszék népirtás, emberiség elleni büntettek és háborús bűncselekmények miatt életfogytiglani börtönre ítélte. Kimondták: ő a több mint nyolcezer bosnyák férfi és fiú halálával járó srebrenicai népirtás fő felelőse, és felelőse az 1425 napon át tartó szarajevói ostromzárnak is, amelynek során több mint ötezer civil meghalt, 56 ezer pedig megsérült – katonáival a várost körülvevő hegyekről tüzérségi eszközökkel és mesterlövészpuskákkal vadásztak a lakosságra. Egyes nacionalista szerbek körében azonban hősnek számít, és a szurkolók üzenetét még a Crvena zvezda hivatalos felületein is megosztották egy tisztelgő emojit hozzáfűzve.

 

Crvena zvezda Szerbia Viktoria Plzen
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