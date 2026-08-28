Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián búcsúzott a Winston-salemi tenisztorna negyeddöntőben

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.28. 09:09
Fotó: Getty Images, archív
Címkék
férfi tenisz Marozsán Fábián ATP Winston-Salem
A 15. kiemelt Marozsán Fábián kikapott a negyeddöntőben a 818 ezer dollár (253,8 millió forint) összdíjazású winston-salemi kemény pályás tenisztornán.

A világranglistán 63. Marozsán Fábián az első fordulóban erőnyerő volt, majd a 32 között a szerb Miomir Kecmanovicsot búcsúztatta. A papírforma szerint az első kiemelt Danyiil Medvegyev következett volna, ám az orosz sztár nagy meglepetésre alulmaradt a szabadkártyás cseh Martin Damm-mal szemben (92.), akit aztán három szettben vert meg Marozsán.

Csütörtökön a 34 éves ausztrál James Duckworth (79.) volt az ellenfele, akinek az eddigi legjobb Grand Slam-eredménye a harmadik forduló volt a 2021-es wimbledoni bajnokságon.

Első találkozójukon a 26 éves magyar teniszező rövidítésben megnyerte az első szettet - ekkor mindkét fél egyszer vesztette el adogatójátékát -, a második és harmadik szettben viszont jobb volt az ausztrál. Fábián előbb háromszor, majd kétszer nem tudta hozni szervagémjét, miközben Duckworth csak egyszer-egyszer. Az összecsapás 2 óra 23 percig tartott.

TENISZ
ATP-TORNA, WINSTON-SALEM (818 000 dollár, kemény pálya)
NEGYEDDÖNTŐ
James Duckworth (ausztrál)–Marozsán Fábián (15.) 6:7 (4–7), 6:2, 6:4

 

férfi tenisz Marozsán Fábián ATP Winston-Salem
Legfrissebb hírek

Marozsán visszavághat Zhengnek, Fucsovics spanyol ellenféllel kezd a US Openen

Tenisz
12 órája

Marozsán Fábián negyeddöntős Winston-Salemben, legyőzte a Medvegyevet kiejtő amerikait

Tenisz
Tegnap, 8:08

Marozsán legyőzte szerb ellenfelét, bejutott a 16 közé a winston-salemi tenisztornán

Tenisz
2026.08.26. 07:20

„Szép próbálkozás” – Roger Federer kizárta a visszatérését

Tenisz
2026.08.25. 13:43

Fucsovics visszalépett, Marozsán már a második fordulóban Winston-Salemben

Tenisz
2026.08.24. 08:36

„Hatalmas hibát követtem el” – kokainozás miatt eltiltották Nick Kyrgiost

Tenisz
2026.08.19. 11:47

Montréali tenisztorna: kikaptak a negyeddöntőben Marozsánék

Tenisz
2026.08.11. 22:33

Félbeszakadt Marozsán és Medvegyev negyeddöntője Montrealban

Tenisz
2026.08.11. 09:27