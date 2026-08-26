Csütörtöki sportműsor: FTC–Trabzonspor visszavágó az El-főtábláért, sorsolnak a BL-ben

AUGUSZTUS 27., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

18.00: a főtábla sorsolása (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Craiova (román)

18.00: Iberia Tbiliszi (grúz)–Jagiellonia (lengyel)

19.00: Lilleström (norvég)–Egnatia (albán)

19.00: Salzburg (osztrák)–Mjällby (svéd)

19.00: Kauno Zalgiris (litván)–Besiktas (török)

19.00: Omonia (ciprusi)–Sint-Truiden (belga)

19.00: Viktoria Plzen (cseh)–Crvena zvezda (szerb)

20.00: Aarhus (dán)–Benfica (portugál)

20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–OFI (görög)

20.00: Thun (svájci)–Lech Poznan (lengyel)

20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: Anderlecht (belga)–Kajrat Almati (kazah)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

17.00: KuPS (finn)–Shamrock Rovers (ír)

18.00: Qarabag (azeri)–Twente (holland)

18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lugano (svájci)

18.00: Jablonec (cseh)–Rangers (skót)

18.45: Monaco (francia)–Górnik Zabrze (lengyel)

18.45: Freiburg (német)–Motherwell (skót)

19.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Drita (koszovói)

19.00: Brann (norvég)–PAOK (görög)

19.00: FC Köbenhavn (dán)–Inter Turku (finn)

19.00: Hradec Králové (cseh)–Panathinaikosz (görög)

19.00: Pafosz (ciprusi)–Dinamo City (albán)

19.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Hajduk Split (horvát)

19.00: Riga FC (lett)–KÍ (feröeri)

20.00: St. Gallen (svájci)–Nordsjaelland (dán)

20.00: Ajax (holland)–Sion (svájci)

20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Atalanta (olasz)

20.30: Brighton & Hove Albion (angol)–Tromsö (norvég)

20.30: Borac Banja Luka (boszniai)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

20.30: Austria Wien (osztrák)–Braga (portugál)

20.45: Rijeka (horvát)–Midtjylland (dán)

21.00: Larne (északír)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

21.00: Hibernian (skót)–Gent (belga)

21.00: Partizan (szerb)–Getafe (spanyol)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)

20.30: Chelsea–Luton Town (III.) (Tv: Match4)

21.00: Fulham–Wimbledon (III.)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

20.30: Celta Vigo–Osasuna

21.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, feeder, Olomouc

10.00: férfiak, egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő, elődöntő

Benne:

Szántosi Dávid–Denis Dorcescu (rancia)

Szántosi Dávid, Mateusz Zalewski (lengyel)–Alex Naumi, Aleksi Rasanen (finnek)

ATLÉTIKA

20.00: Gyémánt Liga-verseny, Zürich (Tv: Duna World)

EVEZÉS

Világbajnokság, Amszterdam

FALLABDA

PSA Budapest Open (Millenáris D-épület)

GOLF

19.00: PGA Tour, Tour Championship (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para-világbajnokság, Poznan

14.00: 200 és 500 méteres előfutamok 9.00; 200, 500 és 1000 méteres középfutamok

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

14.45: 6. szakasz, Alcossebre–Castelló, 177.4 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

Hegyikerékpár, világbajnokság, Val di Sole

17.45: cross-country, nők (Tv: Eurosport1)

18.20: cross-country, férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

18.45: német bajnokság, férfiak, Kiel–Lemgo (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

Férfi világbajnoki selejtező, második csoportkör

L-csoport, 1. forduló, Miskolc

18.00: Magyarország–Észtország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1128 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világbajnokság, női selejtező (Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita), férfi körvívás (Koleszár Mihály, Bőhm Csaba, Szép Balázs, Tárkányi Zsombor)

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, csoportkör

A-csoport, Isztambul

15.00: Lengyelország–Németország

18.00: MAGYARORSZÁG–Lettország (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

B-csoport, Brno

16.00: Ukrajna–Szerbia

19.00: Csehország–Bulgária

C-csoport, Baku

13.30: Hollandia–Belgium

16.30: Portugália–Románia

D-csoport, Göteborg

16.00: Horvátország–Montenegró

19.00: Svédország–Franciaország

SZNÚKER

Vuhan Open

8.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

13.30: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP, Winston-Salem

Nyolcaddöntő

2.00: Marozsán Fábián (15.)–Martin Damm (amerikai)

WTA, Monterrey

Nyolcaddöntő

0.30 körül: Udvardy Panna–Elise Mertens (belga, 2.)

US Open, New York

17.00: férfiak, egyes, selejtező, 3. forduló; nők, egyes, selejtező, 3. forduló

VITORLÁZÁS

ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Klubhűség… Vendég: Könczeyné Fenyvesi Evelin

8.00: Holczer Ádám a vonalban. Történelmet írhatott Neymar…

9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az FTC labdarúgócsapatának szereplése a nemzetközi kupákban a 2024–2025-ös idényben

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, teljes a BL-mezőny, El-visszavágót játszik a Trabzonspor ellen a Ferencváros, vendég: Cselőtei Márk

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Göbölyös Gábor, Kovács Erika

17.00: Kajak-kenu, világbajnokság – Tóth Béla jelenti Poznanból

17.30: Kosárlabda, magyar–észt férfi vb-selejtező előtt. Röplabda, magyar–lett női Eb-csoportmérkőzés előtt Virányi Zsolttal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

17.45: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Észtország férfi vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Röplabda, élő közvetítés a Magyarország–Lettország női Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

20.00: Labdarúgás, Ferencváros–Trabzonspor Európa-liga-rájátszás mérkőzés előtt

20.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Trabzonspor Európa-liga-rájátszás mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc.

22.30: Sporthely, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum bemutatása Bera Emesével