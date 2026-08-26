Csütörtöki sportműsor: FTC–Trabzonspor visszavágó az El-főtábláért, sorsolnak a BL-ben
AUGUSZTUS 27., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
18.00: a főtábla sorsolása (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK
18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Craiova (román)
18.00: Iberia Tbiliszi (grúz)–Jagiellonia (lengyel)
19.00: Lilleström (norvég)–Egnatia (albán)
19.00: Salzburg (osztrák)–Mjällby (svéd)
19.00: Kauno Zalgiris (litván)–Besiktas (török)
19.00: Omonia (ciprusi)–Sint-Truiden (belga)
19.00: Viktoria Plzen (cseh)–Crvena zvezda (szerb)
20.00: Aarhus (dán)–Benfica (portugál)
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–OFI (görög)
20.00: Thun (svájci)–Lech Poznan (lengyel)
20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.30: Anderlecht (belga)–Kajrat Almati (kazah)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK
17.00: KuPS (finn)–Shamrock Rovers (ír)
18.00: Qarabag (azeri)–Twente (holland)
18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lugano (svájci)
18.00: Jablonec (cseh)–Rangers (skót)
18.45: Monaco (francia)–Górnik Zabrze (lengyel)
18.45: Freiburg (német)–Motherwell (skót)
19.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Drita (koszovói)
19.00: Brann (norvég)–PAOK (görög)
19.00: FC Köbenhavn (dán)–Inter Turku (finn)
19.00: Hradec Králové (cseh)–Panathinaikosz (görög)
19.00: Pafosz (ciprusi)–Dinamo City (albán)
19.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Hajduk Split (horvát)
19.00: Riga FC (lett)–KÍ (feröeri)
20.00: St. Gallen (svájci)–Nordsjaelland (dán)
20.00: Ajax (holland)–Sion (svájci)
20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Atalanta (olasz)
20.30: Brighton & Hove Albion (angol)–Tromsö (norvég)
20.30: Borac Banja Luka (boszniai)–Víkingur Reykjavík (izlandi)
20.30: Austria Wien (osztrák)–Braga (portugál)
20.45: Rijeka (horvát)–Midtjylland (dán)
21.00: Larne (északír)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
21.00: Hibernian (skót)–Gent (belga)
21.00: Partizan (szerb)–Getafe (spanyol)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)
20.30: Chelsea–Luton Town (III.) (Tv: Match4)
21.00: Fulham–Wimbledon (III.)
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
20.30: Celta Vigo–Osasuna
21.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, feeder, Olomouc
10.00: férfiak, egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő, elődöntő
Benne:
Szántosi Dávid–Denis Dorcescu (rancia)
Szántosi Dávid, Mateusz Zalewski (lengyel)–Alex Naumi, Aleksi Rasanen (finnek)
ATLÉTIKA
20.00: Gyémánt Liga-verseny, Zürich (Tv: Duna World)
EVEZÉS
Világbajnokság, Amszterdam
FALLABDA
PSA Budapest Open (Millenáris D-épület)
GOLF
19.00: PGA Tour, Tour Championship (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para-világbajnokság, Poznan
14.00: 200 és 500 méteres előfutamok 9.00; 200, 500 és 1000 méteres középfutamok
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
14.45: 6. szakasz, Alcossebre–Castelló, 177.4 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
Hegyikerékpár, világbajnokság, Val di Sole
17.45: cross-country, nők (Tv: Eurosport1)
18.20: cross-country, férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
18.45: német bajnokság, férfiak, Kiel–Lemgo (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
Férfi világbajnoki selejtező, második csoportkör
L-csoport, 1. forduló, Miskolc
18.00: Magyarország–Észtország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1128 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
Világbajnokság, női selejtező (Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita), férfi körvívás (Koleszár Mihály, Bőhm Csaba, Szép Balázs, Tárkányi Zsombor)
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, csoportkör
A-csoport, Isztambul
15.00: Lengyelország–Németország
18.00: MAGYARORSZÁG–Lettország (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
B-csoport, Brno
16.00: Ukrajna–Szerbia
19.00: Csehország–Bulgária
C-csoport, Baku
13.30: Hollandia–Belgium
16.30: Portugália–Románia
D-csoport, Göteborg
16.00: Horvátország–Montenegró
19.00: Svédország–Franciaország
SZNÚKER
Vuhan Open
8.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
13.30: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP, Winston-Salem
Nyolcaddöntő
2.00: Marozsán Fábián (15.)–Martin Damm (amerikai)
WTA, Monterrey
Nyolcaddöntő
0.30 körül: Udvardy Panna–Elise Mertens (belga, 2.)
US Open, New York
17.00: férfiak, egyes, selejtező, 3. forduló; nők, egyes, selejtező, 3. forduló
VITORLÁZÁS
ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Klubhűség… Vendég: Könczeyné Fenyvesi Evelin
8.00: Holczer Ádám a vonalban. Történelmet írhatott Neymar…
9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az FTC labdarúgócsapatának szereplése a nemzetközi kupákban a 2024–2025-ös idényben
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, teljes a BL-mezőny, El-visszavágót játszik a Trabzonspor ellen a Ferencváros, vendég: Cselőtei Márk
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Göbölyös Gábor, Kovács Erika
17.00: Kajak-kenu, világbajnokság – Tóth Béla jelenti Poznanból
17.30: Kosárlabda, magyar–észt férfi vb-selejtező előtt. Röplabda, magyar–lett női Eb-csoportmérkőzés előtt Virányi Zsolttal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
17.45: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Észtország férfi vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Röplabda, élő közvetítés a Magyarország–Lettország női Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
20.00: Labdarúgás, Ferencváros–Trabzonspor Európa-liga-rájátszás mérkőzés előtt
20.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Trabzonspor Európa-liga-rájátszás mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Jó András. Szakértő: Bene Ferenc.
22.30: Sporthely, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum bemutatása Bera Emesével