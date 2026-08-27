Súlyos eltiltást kapott az MLSZ-től a brutális könyököst kiosztó kisvárdai védő

Mint ismert, az augusztus 15-i Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda Master Good (2–1) bajnokin a vendégek védője, Oláh Bálint lekönyökölte Tarcsi Róbertet, a hazaiak játékosát, akinek arccsontját és szemüregfalát is eltörte mozdulatával.

Most kiderült, az MLSZ november 30-ig eltiltja az NB I-es bajnoki mérkőzésektől a kisvárdaiak védőjét.

„Az ügyben a feb által kijelölt fegyelmi tanács (ft) csütörtökön megtartott ülésén megállapította, hogy a labdarúgó a fegyelmi szabályzat 15. §-ában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette. Ezért a labdarúgót a mérkőzésen való részvételtől 2026. november 30-ig eltiltja.

Az indoklásban az áll, hogy a mérkőzésen készült hivatalos felvétel alapján megállapítható, hogy Oláh Bálint a terhére rótt fegyelmi vétséget elkövette, mert a karjával megütötte ellenfelét, aki súlyos sérülést szenvedett. A büntetés mértékének kiszabása során értékelte az ft az okozott sérülés súlyosságát. A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani” – áll a Kisvárda csütörtöki közleményében.

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 5389 néző. Vezette: Kovács Imre

Nyíregyháza: Molnár M. – Jovanov, Katona L., Zikovic, Benczenleitner – Manner (Katona M., 67.), Kovács M., Toma – Katona B. (Antonov, 84.) – Kvasina, Tarcsi (Batoum, 33.; Medved, 67.). Megbízott edző: Vellai Áron

Kisvárda: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Oláh B. (Lippai, 80.), Soltész D. – Melnik, Herc (Jordanov, 88.) – Matanovics, Mbock (Szőr, 57.), Mesanovic (Nuriyev, 57.) – Novothny (Balogun, 57.). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Batoum (45.), Kvasina (90+1.), ill. Nuriyev (82.)

Sárga lap: Katona L. (43.), Jordanov (69.), Antonov (90+3.), ill. Oláh B (29.), Matanovics (44.)