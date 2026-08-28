Red Bull Four 2 Score: Szoboszlai Dominik barátai a világ ellen Torontóban

Szoboszlai Dominik barátai képviselik Magyarországot Torontóban. A Red Bull Four 2 Score május végi budapesti döntőjét a Dominators nyerte meg, ezzel megszerezte az indulási jogot a kispályás sorozat globális fináléjára. A csapatot a Liverpool FC és a magyar válogatott középpályása gründolta, több játékos is régi cimborája.

Az együttest öten alkotják: Kertész Attila csapatkapitány mellett Büki Baltazár, Horváth Norbert, Horváth Szabolcs és Bognár Bence utazott Kanadába – nekik kell megmutatniuk, hogy a budapesti siker után a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket, és a világ legjobb amatőr kispályás együtteseivel szemben is versenyképesek lehetnek.

A társaság kedd délután érkezett meg Torontóba, az első nap elsősorban az akklimatizálódás jegyében telt. Szerdán lazább program következett, a játékosok a Niagara-vízeséshez kirándultak, hogy a torna rajtja előtt fejben is kiszakadjanak valamelyest a futballból. Csütörtökön ismét Toronto került a középpontba: a Dominators meglátogatta a az MLS-ben szereplő Toronto FC otthonát, a világbajnoki mérkőzéseknek is helyet adó BMO Fieldet, felkereste a város egyik legismertebb jelképét, az 553 méter magasra nyúló CN Towert, illetve hajótúrán vett részt.

A Torontóba utazó magyar csapat balról jobbra: Büki Baltazár, Horváth Norbert, Bognár Bence, Kertész Attila és Horváth Szabolcs

A nap legfontosabb eseményét azonban az esti ünnepélyes ceremónia jelentette. A szervezők ezúttal nem hagyományos sorsolással alakították ki a csoportokat, helyette egy ügyességi labdajáték során dőlt el, mely ellenfelekkel kerülnek össze a résztvevők – a szórakoztató célbalövés révén kiderült, hogy a Dominatorsra a házigazda Kanada, Kazahsztán, az Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina és Spanyolország vár a csoportkörben. Optimizmusra ad okot, hogy a magyar csapatnak sikerült elkerülnie a két leginkább figyelt riválist: másik csoportba került a 2025-ös világdöntő győzteseként számontartott Mexikó, amely tavaly Salzburgban 5–4-re múlta felül a fináléban Séan Garnier Global Ballersét, valamint a francia freestyle-legenda által a világ különböző pontjairól összeválogatott játékosokból álló idei Global Ballers is.

A torontói döntő már a szabályai miatt is egészen más kihívást jelent, mint a hagyományos futball. A mérkőzések mindössze tíz percig tartanak, nincs kapus, a szűk terület miatt pedig szinte folyamatosak az egy az egy elleni párharcok és az átmenetek. Különösen nagy jelentősége van a kezdésnek és a hajrának, hiszen az első és az utolsó hatvan másodpercben szerzett gólok kettőt érnek.

A csoportkört pénteken rendezik, a legjobbak pedig szombaton a kieséses szakasszal és a döntővel folytatják a Toronto belvárosában kialakított pályán. A Dominators célja a budapesti elsőség után mit sem változott: a magyar csapat a nemzetközi mezőnyben is a lehető legtovább szeretne jutni.