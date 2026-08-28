Öttusa-vb: Koleszár Mihály döntős Kujjangban

A férfiak elődöntője esedékes pénteken a kujjangi öttusa-világbajnokságon – az A-csoportot magyar idő szerint reggel meg is rendezték, itt a mieink közül Koleszár Mihály futott, délelőtt 10.30-tól pedig Szép Balázs szerepel a B-csoportban. Másik két férfi versenyzőnk, Bőhm Csaba és Tárkányi Zsombor búcsúzott a csütörtökön befejeződő selejtezőben. Szokás szerint a 18 tagú csoportban a legjobb kilenc között kellett célba érni a döntő eléréséhez.

A férfiak selejtezője szerdán a rossz idő miatt félbeszakadt, mindhárom csoportban az akadályversenyt és a kombinált számot helyi idő szerint csütörtök délelőtt fejezték be, majd délután várt a rangsoroló vívás az elődöntősökre. A tavaly egyéniben Eb-ezüstérmes Koleszárból többet vett ki a selejtező, 13–22-vel zárta a körvívást, majd a pénteki egyenes kieséses vívásban 14. kiemelt volt, a 16 között szépen küzdött az orosz Pjotr Borscsovval (23–12, 3.), de a rivális 3:3 után még két találatot is bevitt, és 5:3-mal ejtette ki Koleszárt. Az akadálypályán ezúttal sem volt lassú, de eközben nem is kockáztatott, 25.25-tel a tizedik lett a számban.

Két versenyszám után 12. volt, a 100 méteres gyorsúszást követően (56.36, 5.) ugyanezen a helyen állt, de csökkent a hátránya, 10 másodpercre volt a továbbjutástól. A kombinált szám feléig nagy küzdelem volt a döntős helyekért, de az utolsó két lövészet elég jól sikerült Koleszárnak ahhoz, hogy ne kelljen izgulnia a továbbjutásért: övé lett a harmadik legjobb kombiidő (10:52), és hetedikként célba érve kiharcolta a vasárnapi finálét.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Matej Lukes (cseh) 1557 pont – továbbjutott

2. Mohamed el-Askar (egyiptomi) 1555 – tj.

3. Csen Paj-liang (kínai) 1548 – tj.

…

7. Koleszár Mihály 1541 – tj.

Később

B-csoport (10.30)