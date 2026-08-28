Sok múlhat a két új átlövőn a szegedi kézicsapatnál

Mindkét átlövő poszton vérfrissítésen esett át a szegedi kézilabdacsapat a nyáron. A Tisza-partiak klublegendája, Bodó Richárd tíz év után visszatért Tatabányára, a rutinos balátlövő helyett az ukrán Dmitro Horiha érkezett. A francia Nantes-ba távozó jobbátlövő, a spanyol Imanol Garciandia helyét a 2023 és 2025 között a rivális Veszprémnél is megforduló svéd Lukas Sandell vette át.

Elsőre egyikük sem tűnhet világmegváltó igazolásnak, azonban a csapat keddi edzésén látottak megerősítettek bennünket abban, hogy igenis fontos elemei lehetnek Michael Apelgren svéd vezetőedző taktikai kirakósának. Horiha lövőereje és átlövéseinek pontossága a norvég Magnus Rödével vetekszik, és hozzá hasonlóan Sandell hasznos lehet védekezésben is.

Hiába játszott 2020 és 2022 között két idényt is a BL-ben az ukrán Motor Zaporizzsja színeiben, a 28 éves Horihának a Szeged egyértelműen szintlépést jelent. Az elmúlt két évet az északmacedón Vardar Szkopjénál töltötte, ahonnan egy szaúdi vendégjátékkal búcsúzott a nyár elején.

„A Vardarral nagyon hamar befejeződött az idény, úgy voltam vele, hogy élek az El-Halídzs által kínált lehetőséggel. Két és fél hónap szünet túl sok lett volna, így kapóra jött az ajánlatuk, hogy júniusban részt vegyek az ázsiai Bajnokok Ligájában. Mivel a döntőig meneteltünk és ott is csak hosszabbításban kaptunk ki, ez tíz nap alatt nyolc meccset jelentett, kellő tapasztalatokkal gazdagodtam” – tekintett vissza a nyár eleji közel-keleti kalandjára Dmitro Horiha.

Az ukrán játékos azt is elárulta, mennyiben volt más a Szegeddel végzett felkészülése a korábbi csapataihoz képest.

„Csak néhány dologban hasonlított a korábbi nyári felkészüléseimhez. A mentalitás sokkal profibb, mint az előző csapataimnál. Szerencsére gyorsan alkalmazkodtam, ebben a srácok és az edzői stáb is segített. Jó érzésekkel várjuk a Veszprém elleni Szuperkupa-meccset. Csak egy út létezik számunkra ebben az idényben: bajnokok szeretnénk lenni minden sorozatban, másképp nem is lenne érdemes nekivágni!”

Lukas Sandell rutinja sokat érhet a magyar sztárcsapatnak (Fotó: Török Attila)

Ez utóbbiban új csapattársa, Lukas Sandell is hasonlóképp vélekedik:

„Nagyon jó projekt formálódik, tele vagyunk sikeréhes játékosokkal, akik napról napra szeretnének egyre jobbá válni. A létesítményben a feltételek adva vannak ahhoz, hogy trófeákat nyerjünk az idényben, a szurkolók is nagyon támogatóan és pozitívan állnak hozzá.”

A svéd válogatott játékos ismerős rendszerbe érkezett, hiszen korábban 2018 és 2020 között a norvég Elverumnál már dolgozott együtt Michael Apelgrennel klubszinten is. Hazája nemzeti csapatában 78 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 202 gólt dobott – a legtöbbet Apelgren „felügyelete” alatt, aki 2024 óta szövetségi kapitányként is tevékenykedik. Sandell 2022-ben tagja volt a Budapesten Európa-bajnoki címet nyerő svéd válogatottnak is.

„Michael nagyon rendes ember, akinek a legnagyobb erőssége a taktikai felkészítés. Nagyon érzi az apró részleteket és azt, hogyan találja meg a játékosainak azokat a pozíciókat és helyzeteket, amelyekből a leghatékonyabbak tudnak lenni. Jelenleg minden tréninggel jobbá és jobbá válunk, Dmitro, Magnus és én is egyre jobban összhangba kerülünk. Csapatszinten talán védekezésben van még több feladatunk, a támadójáték már most is biztatónak tűnik” – mondta a német Rhein-Neckar Löwentől érkező Sandell.

A vasárnapi Szuperkupa-mérkőzés rögtön egy izgalmas tesztnek ígérkezik Székesfehérváron korábbi együttese, a rivális One Veszprém HC-val szemben:

„Nehéz lesz a Veszprém ellen, mert nagyon jól teljesített a nyári felkészülés során. Már alig várom, hogy korábbi csapatom ellen bizonyítsak, az ilyen kiélezett meccseket szeretem igazán!”

A Szeged két változatos középső támadó trióval tud nekivágni az új évadnak. Úgy gondoljuk, hogy Röd, Lazar Kukics és Horiha lesz majd az egyik sora Apelgrennek, a másik pedig Sandell mellett két fiatal magyarral, Lukács Péterrel és Fazekas Mátéval egészülhet ki. Mindkettő felállásnak más az erőssége, de közös pontja lehet a beállókkal való hatékony összjáték.