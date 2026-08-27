Nemzeti Sportrádió

Pénzbüntetést és felfüggesztett eltiltást kapott a lapunknak adott nyilatkozata miatt Bódog Tamás

H. Á.H. Á.
2026.08.27. 15:32
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Bódogot ismét megbüntették (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I Nyíregyháza NS büntetés Bódog Tamás
Az MLSZ fegyelmi bizottsága tárgyalás megtartása nélkül hozott határozattal félmillió forintos pénzbírsággal és az év végéig felfüggesztve négymeccses eltiltással büntette Bódog Tamást, a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza vezetőedzőjét.

Bódog Tamást a Debrecen ellen elveszített bajnoki lefújása után kiállította a játékvezető, a szakember a szavaiért négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. A következő, Kisvárda elleni bajnokin nem ő, hanem segítője, Vellai Áron irányított a kispadról.

Bódog a négymeccses eltiltásról szóló határozat kézhezvétele után nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. S éppen az NS-nek adott interjúja miatt újra beidézte a fegyelmi bizottság, amely eljárást indít ellene.

„A 2026. augusztus 13. napján megjelent Nemzeti Sport cikkében megtett nyilatkozat alapján fennáll a gyanú, hogy elkövette az FSZ 22. § szerinti fegyelmi vétséget (így különösen az „elcsaltátok a meccset”, „a miskolci illetőségű játékvezető megkap egy keleti rangadót, ahol az első perctől kezdve lehetett érezni, hogy kompenzál” mondatok miatt) a 2026. augusztus 8. napján lejátszott DVSC Futball Szervező Zrt.–Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft. mérkőzéssel összefüggésben” – áll a FEB közleményében.

A csütörtökön lezajlott fb-ülésen aztán az a döntés született – tárgyalás nélkül –, hogy Bódogot 500 000 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezik, s újabb négy mérkőzéses eltiltást kap – utóbbi tételt az év végéig felfüggesztve.

Bódog Tamás eredeti eltiltásáról egyébként megszavaztattuk olvasóinkat, s viszonylag egyértelmű verdiktet mondtak: 7414 olvasónk gondolta, hogy nem volt helyes Bódog büntetése, és csupán 1034-en értettek egyet a fegyelmi bizottsággal a büntetés kapcsán.

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A Nyíregyháza vezetőedzője ellen fegyelmi eljárás is indult.

Fegyelmi eljárás is indul Bódog Tamás ellen

A szakembert a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozata miatt vette elő újból a fegyelmi bizottság.

„Tartom magam ahhoz, amit mondtam, és amiért kiállítottak” – négy mérkőzésre tiltották el Bódog Tamást

„Ez ugyanaz, mintha te átmész a zebrán, és egy részeg jogsi nélkül elüt, majd utána szólnak, hogy te is börtönbe kerülsz gyalogosként, mert közúti balesetben vettél részt.”

„Batik Bence esetében a játékvezető hibázott” – közleményben reagált az MLSZ a DVSC–Szparin történtekre

„A vasárnapi Debrecen–Nyíregyháza mérkőzésen hibázó játékvezetők is büntetésben részesülnek.”

 

NB I Nyíregyháza NS büntetés Bódog Tamás
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