ZTE: brazil csatár érkezhet Szaúd-Arábiából

Rudy Galetti arról számolt be, hogy a ZTE FC nyeri a Matheus Machadóért folyó versenyt, a zalai klub ugyanis már mindenben megegyezett a csatárral, így a portugál Alvercát és a lengyel Radomiakot megelőzve hamarosan szerződtetheti a brazil támadót. A Nemzeti Sport is úgy tudja, hogy Machado szerződtetéséről valóban szó van Zalaegerszegen.

A 23 éves játékos 2022-ben a Nacional-SP U20-as brazil csapattól szerződött először az Arab Emírségekbe, a Hor Fakkanhoz, majd onnan ment 2023-ban a bolgár Cserno Moréhoz, aztán a belga Zulte-Waregemhez, majd a szaúdi Al-Fatehhez tavaly januárban, ám 2025 nyarán egy évre kölcsönadták a bolgár Ludogorecnek. Bulgáriában az előző idényben 19 tétmeccsen játszott, de gólt nem szerzett, a nyáron visszatért az Al-Fatehhez,melynél azonban nem számítottak rá, így ebben a hónapban távozott a klubtól és szabadon igazolható labdarúgóként kerülhet Zalaegerszegre.

Machado a legjobb időszakát a belga másodosztályban töltötte a Zulte-Waregem játékosaként, 34 meccsen kilenc gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A bolgár élvonalban két ciklusban 25 meccsen hat gólig jutott, a szaúdi első osztályban 13 mérkőzésen kétszer volt eredményes.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Danilo Krevszun (ukrán, Borussia Dortmund II – Németország, szabadon igazolhatóként), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Tiago Penalba (Tiago Nazareno Peñalba, argentin, San Martín de Tucumán – Argentína), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (Moisés Eliécer Richards Cedeno, panamai, San Miguelito – Panama)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – Brazília)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kiszemeltek: Matheus Machado (brazil, Al-Fateh – Szaúd-Arábia, szabadon igazolhatóként, legutóbb Ludogorec – Bulgária, kölcsönben)

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Skribek Alen (Neftci PFK – Azerbajdzsán), Szendrei Norbert (Újpest FC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –