Erős Gábor: Fűt a belső motiváció, szeretnék egyre jobb lenni

– Nem volt éppen kegyes a sorsolásuk az NB I-ben, a bajnoki címvédő ETO és a Magyar Kupa-győztes Ferencváros után a kupadöntős Zalaegerszeg ellen kellett újoncként elindítaniuk az idényt. Ehhez képest veretlen a csapata. Van úgy, hogy az edzőt is meglepi a jó szereplés?

– Valóban nem nevezhetjük könnyűnek a sorsolást, én azonban másképpen közelítem meg a kérdést – válaszolta lapunknak Erős Gábor, a Honvéd elleni rangadóra készülő Vasas 46 esztendős vezetőedzője. – Győrben sportigazgatót és vezetőedzőt is váltottak, utóbbit a Ferencvárosban és Zalaegerszegen is, ha pedig új a koncepció, az időigényes folyamat, nem megy egyik napról a másikra, mire az edző megismeri csapatát. Az ETO és a Fradi ráadásul a nemzetközi porondon is küzdött, szóval, én legalább annyira az esélyt is láttam az idényrajtban. Nálunk, hála a sportigazgatónknak, a tulajdonosi körnek és a szponzori hátterünknek, az új játékosok is velünk kezdték a felkészülést, másoknál ez nem feltétlenül volt így.

– A kezdőcsapatot vizsgálva két-két új ember érkezett elölre és hátulra, azaz nagyrészt a feljutást kivívó futballistákkal folytatta az élvonalban is. Ennyire bízott bennük?

– Igen, egyben akartuk tartani az együttest. Az elit bajnokságokat tekintve is az a tapasztalat, ha négy-öt, legfeljebb hat új játékos érkezik, a változás még gördülékenyen megvalósul, ha annál nagyobb a fluktuáció, szinte új csapat épül, ami megint csak időbe telik. Nálunk Mezei Szabolcs lett a hatodik új ember, de eddig a tíz mezőnyjátékosból hét a régiek közül való volt.

– És elég jól teljesítettek. Sőt, talán a szerzett öt pontnál is biztatóbb az eddigi futball. A játékstílust tekintve helyes a megállapítás, hogy labda nélkül az agresszív letámadást forszírozza, labdabirtokláskor pedig a labdához pozicionált futballt?

– Alapvetően igen. Labda ellen igyekszünk agresszívak lenni, letámadni, sokszor vállaljuk az egy az egy elleni játékot, a labdához pozicionált játék pedig annyit tesz, hogy ahol a labda, ott próbálunk létszámfölényt kialakítani. Utóbbi azonban csak az egyik eleme a repertoárnak, van más is, plusz kicsit mindig módosítunk a taktikánkon annak megfelelően, mit játszik az ellenfél. Ez nem azt jelenti, hogy az elveinket feladva alkalmazkodunk, hanem hogy kihasználjuk azt, amit a riválist feltérképezve tapasztalunk. Nem mindegy, hogy három vagy négy védővel építkezik-e a vetélytárs, van, aki kihozza a labdát, más átrúgja a mezőnyön, esetleg nem különösebben alkalmaz szögletvariációt, más tízfélét, ezekre mi tudatosan felkészülünk. A Honvéd elleni mérkőzés előtt is így tettünk. Előfordult már, hogy mélyebbre szorultunk, mint a Fradi ellen, mert olyan erőket vonultatott fel az ellenfél, de attól sem kell megijedni. Igyekszünk a játékosainknak megtalálni azt a feladatkört, amelyben a legjobb teljesítményre képesek, ha sikerül, jó eséllyel eredményesek lesznek.

– Mi vagy ki alakította a futballfelfogását?

– Többen is. Alapvetés, hogy meccseket kell nézni. Ha valaki rendszeresen figyelemmel kíséri a modern labdarúgást, tanul. A jobbaktól meg nem szégyen, sőt! És nemcsak Pep Guardiolától lehet ellesni ezt-azt, hanem másoktól is. Nagyon szerettem egy időben Roberto De Zerbi játékstílusát, azt is, ahogyan a Fluminense játszotta a labdához pozicionált futballt, Guardiola Manchester Cityjében meg sok mindent, például ahogyan a játékosok felbukkantak addig nem várt helyeken. Elengedhetetlen, hogy nyitott szemmel járjunk, különben nem tudunk fejlődni.

– Hány meccset néz meg egy hétvégén?

– Nem tudom, rengeteget. De nem csupán a nagy külföldi bajnokságokat, a sajátunkat is, mert ha például egy csapat jól csinál valamit a leendő ellenfelünkkel szemben, azt én is igyekszem beépíteni a játékunkba. Miért ne venném át?

– Hogyan fogalmazná meg tehát futballfelfogása, edzői hitvallása lényegét?

– Julian Nagelsmann mondta, az edzői szakma harminc százalékban taktika, hetvenben szociális kompetencia. Egyetértek. Legyen az edző taktikailag felkészült, kollégáival hozza az együttesét kiváló erőnléti állapotba, de talán a legfontosabb, hogy miként kezeljük a játékosokat, mennyire vesszük őket emberszámba, őszintén kommunikálunk-e velük – a kritika is megjelenik, de a dicséret is. Azt szoktam mondani, ha a két fiam hétfőn és kedden is hazahoz egy-egy ötöst, majd pénteken újra, attól még, mert kétszer megdicsértem, harmadszor is megteszem. Hasonlóképpen állok a kritikához. Két-három perc kellemetlen beszélgetés többet ér, mint a hallgatás, amikor a játékos nem tudja, hányadán is állunk. El kell mondanod a jót és a rosszat, de nem mindegy, hogyan. Ha építő jelleggel, az mindig előrevisz. A mai NB I-hez elengedhetetlen a sebesség, a technikai tudás, de a jó mentalitás még inkább, ki hogyan viselkedik a pályán és azon kívül. Legyen meg a belső motivációja, ne elégedjen meg azzal, hogy a magyar élvonalban játszik, akarjon légiósnak állni, válogatott lenni! Engem kifejezetten fűt a belső motiváció. Lépcsőről lépcsőre próbálok haladni, szeretnék egyre jobb lenni, de a siker nagyban függ az öltöző kezelésétől. Fontosak nekem a mellettem dolgozók, szerintem ma már csak stábban lehet gondolkodni, amelyben benne van, hogy szabad kezet adunk és tiszteletet mutatunk. A vezetőktől a takarítóig mindenkinek. Mert ha van két jó szavad a takarítónőnek is, mosolyog, szurkol a csapatnak, és jó energiák szabadulnak fel. És ilyen környezetben lehet jól dolgozni, fejlődni. Mert nem szállunk el három jó eredménytől, egyre jobbá akarunk válni. Ha egy meccsen tizennyolcszor szereztünk labdát, a következőn huszonegyszer akarunk, ha volt hatvan jó passzunk előre, a cél az, hogy legközelebb legyen hatvanöt. Nem szeretnénk lassítani, a Honvéd ellen is arra törekszünk, hogy a szurkolóink elégedetten térhessenek haza.

NB I

4. FORDULÓ

Augusztus 14., péntek

17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 15., szombat

16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

Augusztus 16., vasárnap

16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

Augusztus 17., hétfő

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)