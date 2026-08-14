Decemberre halasztották a Ferencváros Kispest-Honvéd elleni bajnokiját
A versenybizottság a program kialakításában egyeztetett a jogtulajdonos televízióval, továbbá figyelembe vette a nemzetközi kupamérkőzések időpontját, így a Ferencváros az Európa-liga-selejtező miatt a Kispest-Honvéd elleni bajnokiját decemberben játssza le.
LABDARÚGÓ NB I
5. FORDULÓ
Augusztus 21., péntek
17.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 22., szombat
15.30: Vasas FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.30: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 23., vasárnapi
17.30: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
December 2., szerda
19.00: Ferencvárosi TC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)
LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
Augusztus 22., szombat
17.30: Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE
17.30: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC
17.30: BVSC-Zugló–Karcagi SC
17.30: Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK
17.30: FC Ajka–FC Nagykanizsa
17.30: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Augusztus 23., vasárnap
17.30: Soroksár SC–Szentlőrinc
17.30: Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC