Nemzeti Sportrádió

Decemberre halasztották a Ferencváros Kispest-Honvéd elleni bajnokiját

B. A. P.B. A. P.
2026.08.14. 09:48
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Az El-rájátszásra készülő Ferencváros elhalasztotta a Honvéd elleni bajnokiját (Fotó: Árvai Károly)
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NB I labdarúgó NB I 5. forduló MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség nyilvánosságra hozta az NB I 5. fordulójának pontos programját. Pénteken a Paks–Újpest meccsel kezdődik, míg a Ferencváros–Kispest Honvéd mérkőzést december másodikára halasztották.

A versenybizottság a program kialakításában egyeztetett a jogtulajdonos televízióval, továbbá figyelembe vette a nemzetközi kupamérkőzések időpontját, így a Ferencváros az Európa-liga-selejtező miatt a Kispest-Honvéd elleni bajnokiját decemberben játssza le.

LABDARÚGÓ NB I
5. FORDULÓ
Augusztus 21., péntek
17.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 22., szombat
15.30: Vasas FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.30: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 23., vasárnapi
17.30: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
December 2., szerda
19.00: Ferencvárosi TC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)
 

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
Augusztus 22., szombat
17.30: Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE
17.30: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC
17.30: BVSC-Zugló–Karcagi SC
17.30: Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK
17.30: FC Ajka–FC Nagykanizsa
17.30: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Augusztus 23., vasárnap
17.30: Soroksár SC–Szentlőrinc
17.30: Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC

 

 

 

NB I labdarúgó NB I 5. forduló MLSZ
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