Decemberre halasztották a Ferencváros Kispest-Honvéd elleni bajnokiját

A versenybizottság a program kialakításában egyeztetett a jogtulajdonos televízióval, továbbá figyelembe vette a nemzetközi kupamérkőzések időpontját, így a Ferencváros az Európa-liga-selejtező miatt a Kispest-Honvéd elleni bajnokiját decemberben játssza le.

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Augusztus 21., péntek

17.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 22., szombat

15.30: Vasas FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 23., vasárnapi

17.30: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)

December 2., szerda

19.00: Ferencvárosi TC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)



LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

Augusztus 22., szombat

17.30: Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE

17.30: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC

17.30: BVSC-Zugló–Karcagi SC

17.30: Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK

17.30: FC Ajka–FC Nagykanizsa

17.30: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Augusztus 23., vasárnap

17.30: Soroksár SC–Szentlőrinc

17.30: Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC