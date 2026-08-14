Nemzeti Sportrádió

A Fradi 15 év után áll kieső helyen, de ha Zalaegerszegen győz, előz

PÓSFAI GYULAPÓSFAI GYULA
2026.08.14. 14:21
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Pakson vereséggel nyitott az FTC, most Zalaegerszegen javíthat (Fotó: Árvai Károly)
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Újpest labdarúgó NB I 3. forduló MTK FTC ZTE NB I Vasas Nyíregyháza Győr ETO Honvéd Kispest-Honvéd FC Paks Puskás Akadémia labdarúgó NB I DVSC Fradi Loki Zalaegerszeg Várda Kisvárda érdekességek Debrecen labdarúgó NB I 4. forduló Szpari Ferencváros
A két veretlen újonc, a Honvéd és a Vasas kispesti csatájával indul a labdarúgó NB I 4. fordulója, amely ismét négynapos lesz, és amelyben továbbra sem rendeznek villanyfényes mérkőzéseket. Szombaton a listavezető Újpest az MLSZ döntése miatt saját szurkolói nélkül kénytelen fogadni az MTK-t, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rangadót vívnak Nyíregyházán, ahol a Kisvárda szerepel. Vasárnap a Nagyerdei Stadionban egymás ellen küzd meg a Konferencialigától egyaránt e héten elbúcsúzó Debreceni VSC és az ETO, a Puskás Akadémiához pedig az ismét gólgazdag meccseket játszó Paks látogat. Hétfőre marad a 15 év után kieső helyen álló Ferencváros zalaegerszegi vendégjátéka, amelyen ha a zöld-fehérek győznek, legalább a kék-fehéreket biztosan megelőzik a tabellán.


ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I  4. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

KISPEST-HONVÉD FC–VASAS FC

A bajnokság két újonca kereken 180 NB I-es összecsapáson van túl, az örökmérleg enyhe Vasas-fölényt mutat: 70 angyalföldi siker, 45 döntetlen, 65 kispesti diadal, a gólkülönbséget tekintve viszont a piros-feketék állnak jobban (290–301).

Az élvonalban legutóbb 2016 márciusában, a régi Bozsik-stadionban ikszeltek (0–0), azóta 4-szer győztek az angyalföldiek, 5-ször pedig a kispestiek, akik most 4-es győzelmi sorozatban vannak a piros-kékekkel szemben. A 2022–2023-as kiírásban Nenad Lukics volt a Vasas végzete, hiszen a szerb támadó mindhárom meccsen betalált a XIII. kerületieknek, legutóbb az Illovszky-stadionban az ő 85. percben elért találata döntött (0–1).

Összesen 90 olyan első osztályú bajnokijuk volt, amikor a Bp. Honvéd, illetve a Kispest volt a pályaválasztó, ezekből 39-et nyertek meg a hazaiak, 30-at az angyalföldiek, 21-szer pedig döntetlen lett a csata vége. Az előző 4 kispesti élvonalbeli meccsükből hármon is Honvéd-siker született, legutóbb, 2022 novemberében Lukics duplájával 2–0 lett az eredmény. A piros-kékek máig utoljára 2017 szeptemberében, Remili Mohamed triplájával győzték le idegenben a piros-feketéket (1–4).

Az NB II-ben 8-szor találkoztak, a mérleg 4 Honvéd-diadal, 2 döntetlen, 2 Vasas-siker. Az előző idényben a kispestiek vendégként 2–1-re, majd májusban a Bozsik Arénában 3–1-re győzték le az akkor már biztos feljutó piros-kékeket. 

A mezőnyből a Kispest-Honvéd az egyetlen, amely egyszerre veretlen és nyeretlen, hiszen mindhárom bajnokiját döntetlenre hozta. Legutóbb kétszer is egyenlíteni tudott Pakson (2–2), ahol a 90., három hete Kisvárdán (1–1) pedig a 88. percben mentett meg egy pontot. 

A Vasas veretlenül, 5 ponttal úgy kezdi meg a 4. fordulót a 3. helyről, hogy az előző bajnokság első és második helyezettjével – az ETO-val és az FTC-vel – ikszelt, majd legutóbb 5–0-ra kiütötte a kupadöntős ZTE-t, amely Joseth Peraza kiállítása miatt az 52. perctől tíz emberrel játszott Az angyalföldi együttes ennél jobban legutóbb 2016-ban rajtolt, amikor 3 mérkőzés után még nem vesztett pontot. Ötgólos különbséggel ezt megelőzően 2008 szeptemberében nyert legutóbb az élvonalban, akkor a Paksot verte ugyancsak 5–0-ra.

A Honvéd az egyetlen otthoni találkozóján úgy játszott 3–3-at az MTK-val, hogy a szünetig 2–0-s előnyt szerzett, majd újabb vezetése után egy 94. percben kapott potya góllal csúszott ki a kezéből a győzelem.

A piros-kékek idegenben eddig csak a Ferencváros vendégeként léptek pályára, ahol 38 százalékos labdabirtoklás és két kaput eltaláló lövés mellett értek el gól nélküli döntetlent.  

SZOMBAT

ÚJPEST FC–MTK BUDAPEST 

Az FTC és az Újpest rivalizálása után ez a második leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban: 1905-től kezdődően ez lesz a 233. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg a közelmúlt sűrűbb győzelmei hatására a kék-fehérek felé billen: 86 újpesti diadal, 55 döntetlen, 91 MTK-siker. (Két találkozót a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak.) A párharc gólátlaga elég magas, 3.4 gól/mérkőzés, az előző 7 találkozójukon is rendre legalább 3 találat esett. 

A legutóbbi találkozójukon áprilisban a Szusza-stadionban úgy játszottak 2–2-t, hogy az Újpest másodszor a 87. percben, Horváth Krisztofer tizenegyesével jutott előnyhöz, Jurek Gábor azonban egy szöglet után a 95. percben kiegyenlített. Bajnokikon több mint 7 év elteltével – 10 MTK- és 4 Újpest-sikert követően – játszott újra döntetlent a két csapat.

Horváthnak elég jól megy a kék-fehérek ellen, ugyanis újpestiként 6 találkozón 3 gól és 2 gólpassz a mérlege.  

Az Újpest pályaválasztása mellett is a kék-fehérek az eredményesebbek, 47-szer győztek, míg a lila-fehérek 41-szer, az ikszek száma 31. A Szusza Ferenc Stadionban lejátszott előző 9 bajnokijukból csupán egyet nyert meg a lila-fehér gárda – 2022 áprilisában 2–0-ra –, míg 7-szer az MTK diadalmaskodott.

A lila-fehérek 4–2-es kisvárdai győzelmükkel már 6 pontnál járnak, és jobb gólkülönbségükkel vezetik a táblázatot, utóbbira előzőleg tavaly júliusban, az 1. forduló után volt példa. Eddig a legtöbb gólt (9) érték el a mezőnyben, az első három mérkőzés után legalább ennyi ponttal (7) pedig legutóbb 2015-ben álltak, amikor Nebojsa Vignjeviccsel a 6. helyre futottak be. 

Az MTK az előző két fordulóban 3-3 gólt kapott, és bár mindkétszer kétgólos hátrányból tudott egyenlíteni, múlt pénteken a Puskás Akadémia ellen azonban egy 98. percben kapott gól miatt ez is kevés volt a pontszerzéshez (2–3). 

Az Újpest az egyetlen otthoni meccsén 0–1-ről verte meg 4–2-re a Debrecent, és ez már sorozatban a negyedik hazai bajnokija volt, amikor legalább 2 gólt szedett be.

A kék-fehérek két hete Kispesten Bognár István szabadrúgásával a 94. percben szereztek egy pontot (3–3), és ez már zsinórban a hatodik döntetlennel zárult házon kívüli bajnokijuk volt.  


NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 

A két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes csak ez előző bajnokságban meccselt egymással az első osztályban, és mindháromszor ikszeltek. 

Nyíregyházán az élvonalban először tavaly júliusban csaptak össze, és bár Bernardo Matic fejes góljával már a 8. perctől vezetett a Kisvárda, a Szpari egy vitatható tizenegyesből Kovácsréti Márk révén a 93. percben egyenlített (1–1). Februárban úgy játszottak 2–2-t, hogy előbb a házigazda Nyíregyháza, majd a vendégcsapat vezetett. 

1958 és 2018 között 8-szor találkoztak az NB II-ben és ugyancsak 8-szor az NB III-ban. A másodosztályban 1978 és 2018 között 5-ször a Nyíregyháza nyert, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. Bajnokin a Kisvárda máig utoljára több mint 51 éve, 1975 júniusában az NB III-ban tudta legyőzni a Szparit (3–1).

Nyíregyházán 4-szer mérkőztek meg az NB II-ben, hazai szemszögből 1978-ban 3–1, 2013-ban 1–0, 2017-ben 2–0, majd 0–0 volt az eredmény.

A várdaiak tétmeccsen legutóbb 2014 szeptemberében, a Magyar Kupában tudták megverni a Szparit, mégpedig NB III-as együttesként 0–2-ről 3–2-re fordítottak az akkor NB I-es ellenfelükkel szemben.

A Nyíregyháza az előző két bajnokiját nullára vesztette el, igaz, mindkétszer idegenben lépett pályára (0–4 Győrben, majd 0–1 Debrecenben). Eddig csupán 2 gólt hozott össze, amely egálban a legkevesebb a mezőnyben.

A Kisvárda eddig hullámzó teljesítményt nyújtott (döntetlen, győzelem, vereség), legutóbb odahaza 4–2-re maradt alul az Újpesttel szemben,  a tavaly novemberi paksi 3–5 óta először kapott legalább 4 gólt.

A Szpari az egyetlen hazai meccsén hátrányból verte meg az Újpestet (2–1), és odahaza már 5 találkozó óta veretlen, ráadásul 4 győzelem mellett egyedül a Kazincbarcika ellen vesztett pontokat (1–1).  

A Várda két hete 2–0-ra nyerni tudott a Puskás Akadémia otthonában, igaz, a 61. perctől emberelőnyben játszott. Ezzel nemcsak véget vetett a négyes házon kívüli vereségsorozatának, hanem 2026-ban az első idegenbeli győzelmét aratta.    

Miután az MLSZ a Nyíregyháza kifejezett kérésére sem törölte el a vasárnap Debrecenben kiállított Temesvári Attila eltiltását, így a védő ezúttal nem léphet pályára. Vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy tavaly októberben a két csapat kisvárdai mérkőzésén már a 15. percben piros lapot kapott, ám az emberelőnyt akkor 78 százalékos labdabirtoklása ellenére sem tudta kihasználni Révész Attila együttese (0–0). Bódog Tamás egyébként azon a találkozón mutatkozott be a Szpari kispadján.

Christián Herc, a várdaiak nyáron igazolt szlovák középpályása eddig mind a három bajnokiján betalált egyszer.

VASÁRNAP

DEBRECENI VSC–ETO FC 

A Konferencialigától a héten elbúcsúzott két együttes 87-szer csapott össze az első osztályban, az örökmérleg a DVSC 2024 augusztusában, Győrben aratott 3–0-s diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 29-szer nyert a Loki, 28-szor az ETO, míg a döntetlenek száma 30. A gólkülönbség 124–122 a hazaiak javára. 

A legutóbbi 5 találkozójuk egyaránt döntetlennel zárult (2–2, 0–0, 1–1, 2–2 és 1–1), ilyen széria korábban sosem volt a két csapat 1946 óta íródó közös élvonalbeli történetében.

A győri csapat NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, házigazdaként tudta legyőzni a Lokit (3–0), néhány hónappal azután, hogy a zöld-fehér gárda története során negyedszer bajnok lett.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben kerültek szembe egymással, de ott sem jött össze a siker az ETO-nak: a Loki ugyanis hazai pályán 3–0-ra, Győrben pedig 4–2-re nyert.

♦ Debrecenben 43-szor meccseltek az NB I-ben, a mérleg a hazaiak szemszögéből 19 diadal, 16 iksz és 8 vereség. Az ETO ebben az évszázadban 19 alkalomból csak egyszer (!), 2004 augusztusában tudott győztesen hazatérni a Loki otthonából (1–3), ráadásul 8-szor kikapott ebben az időszakban. A 2024. novemberi debreceni meccsükön Eneo Bitri révén csupán a 90. percben tudtak kiegyenlíteni a zöld-fehérek (2–2), tavaly októberben Lang Ádám furcsa kezezése után Paul Anton büntetőjével mentettek meg egy pontot (1–1), áprilisban pedig a Vitális Milán, illetve Cibla Flórián egy-egy góljával kialakult döntetlen nagyban hozzájárult a Rába-partiak ötödik bajnoki címéhez.

♦ A DVSC két vereséget követően idénybeli első győzelmét szerezte meg az NB I-ben a Nyíregyháza vasárnapi legyőzésével (1–0). A 39 éves Dzsudzsák Balázs pályafutása során először tudott fejjel betalálni, a Loki eddigi 3 góljából pedig kettőt szerzett, így az NB I-ben ő járult hozzá a legnagyobb arányban (66.6 százalékban) csapata találataihoz. 

♦ A címvédő ETO veretlen az NB I-ben, igaz, még csak kétszer lépett pályára (1 diadal, 1 iksz). Az egyetlen együttes a mezőnyben, amely még egyetlen percig sem volt hátrányban a bajnokság során.

♦ A Debrecen a Puskás Akadémia elleni otthoni 0–2-vel indította az idényt, és a legutóbbi 6 hazai bajnokijából – 3 döntetlen mellett – csupán egyet tudott megnyerni, amikor május 16-án az Újpestet verte meg 2–1-re.

♦ A győriek a nyitányon kétszeri vezetésről végeztek 2–2-re a Vasas otthonában, házon kívül így már sorozatban 5 bajnokin veretlenek (3 diadal, 2 iksz), legutóbb március 6-án Zalaegerszegen maradtak alul (0–1).

PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC

♦ Eddig 34-szer mérkőztek meg egymással a legfelső osztályban, az örökmérleg 2023-ban fordult a tolnaiak javára, és jelenleg 17 paksi győzelmet, 13 Puskás Akadémia-diadalt és mindössze 4 döntetlent mutat. A gólátlag elég magas, 3.6/meccs.

♦ Az előző bajnoki évadban mindháromszor egy góllal az atomvárosiak bizonyultak jobbnak, legutóbb áprilisban úgy nyertek hazai közönség előtt Böde Dániel góljával 1–0-ra, hogy előtte Hahn János büntetőt hibázott, majd a 62. percben Szabó Jánost kiállították. 

♦ Amikor a Puskás Akadémia volt a házigazda – elsőre Székesfehérvár volt a helyszín –, 10-szer született hazai siker, 2-szer ikszeltek, 5-ször pedig vendéggyőzelem született. A Pancho Arénában legutóbb 2018 decemberében játszottak döntetlent (1–1), azóta 6-szor nyertek a hazaiak és csak 4-szer a vendég zöld-fehérek. 

Felcsúton jött össze a párharc két legnagyobb különbségű győzelme: 2021 augusztusában 6–1-re a Paks, 2024 áprilisában 5–0-ra a Fejér megyei együttes diadalmaskodott. Januárban a nem sokkal később az FTC-hez távozó Osváth Attila beadásából a 83. percben esett gól döntötte el a három pont sorsát az atomvárosiak javára (1–2).  

♦ A Puskás Akadémia – akárcsak az előző bajnokságban – most is idegenben eredményesebb: vendégként Debrecenben és az MTK otthonában is nyerni tudott, ugyanakkor közben a Kisvárda ellen odahaza pont nélkül maradt (1–2). Mindhárom bajnokiját az a csapat nyerte meg, amelyik az első gólt szerezte.    

♦ A Paks mérkőzésein született eddig a legtöbb gól, átlagban 5.67/mérkőzés. Bognár György együttese mindig legalább 2-szer betalált az ellenfelének, ugyanakkor 2 kapott gól alatt egyszer sem úszta meg.

♦ Az előző 8 hazai bajnoki találkozójukból mindössze egyet nyertek meg a felcsútiak: április végén az Újpestet verték meg 2–0-ra, a többi 7 alkalommal mindig kaptak gólt. 

♦ A tolnaiak az eddigi egyetlen vendégfellépésükön súlyos, 5–2-es vereséget szenvedtek Zalaegerszegen, előtte az NB I-ben legutóbb 2024 tavaszán, a már említett felcsúti mérkőzésen kaptak 5 gólt.  

HÉTFŐ

ZALAEGERSZEGI TE FC–FERENCVÁROSI TC

♦ A 90. találkozójuk jön a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 18 zalai sikert, 22 döntetlent és 49 FTC-győzelmet mutat. Ez egy igazán gólgazdag párosítás, hiszen a zalaiak 2019-es visszajutása óta 8-szor fordult elő, hogy legalább 4 találat esett a meccsükön, 2004 óta nem játszottak 0–0-t, a gólátlag pedig 3.4. A gólkülönbség 197–104 a fővárosiak javára, akik akár a 200. jubileumi találatukig is eljuthatnak a hétfői mérkőzésen.

♦ Az előző bajnokságban az ETO mellett a ZTE volt a másik olyan csapat, amelynek kétszer is sikerült legyőznie az Ferencvárost, ráadásul itt is, ott is hátrányból. A legutóbbi két tétmeccsüket azonban májusban újra a fővárosiak nyerték: a Magyar Kupa-döntőben Toon Raemaekers a hosszabbításban, a 111. percben lőtte be a mindent eldöntő gólt (1–0), majd az NB I záró fordulójában a Groupama Arénában Akpe Victory balszerencsés öngólja után a hajrában kétszer is betalálva 3–0-ra győztek. 

♦ A zalai vármegyeszékhelyen 46 bajnokin találkoztak, a hazaiak szemszögéből 13 győzelem, 14 iksz és 19 vereség a mérleg, tehát itt is a fővárosiak állnak jobban. Az FTC az előző 15 évben csupán 2-szer maradt alul Egerszegen: előbb 2023 márciusában 1–0-ra, majd idén februárban 3–1-re kaptak ki az Ibrahim Cissé kiállítása miatt a 28. perctől emberhátrányban játszó zöld-fehérek. Az ezt megelőző 4 zalai találkozójukból 3-at megnyert az Fradi, tavaly februárban pedig 2–2-re végeztek.  

♦ A Zalaegerszeg kétarcú ebben a bajnokságban, idegenben két fellépés után 0–8 a gólkülönbsége, odahaza viszont 5–2-re lelépte a Paksot. A mezőnyből a legtöbb gólt kapta, 10-et. 

♦ Az Európa-ligában csütörtökön Zabrzében 1–1-et játszó és ezzel továbbjutó FTC a Real Madrid elleni múlt szombati felkészülési mérkőzés miatt csak 2 bajnokin van túl, és mivel még nem sikerült nyernie, 1 pontjával utolsó a táblázaton. Arra, hogy kieső pozícióban legyenek a zöld-fehérek, legutóbb 15 éve, 2011 októberében volt példa, amikor az utolsó előtti helyen tanyáztak. Abban az idényben Prukner Lászó, Nagy Tamás, majd Détári Lajos irányította a csapatot, amely végül 11. lett a 16 csapatos mezőnyben. Ha a ferencvárosiak hétfőn nyerni tudnak Zalaegerszegen, vendéglátójukat biztosan megelőzik a tabellán és ellépnek az utolsó pozícióból.

♦ Az előző bajnokságban pontjai közel 60 százalékát hazai pályán begyűjtő ZTE a legutóbbi 6 otthoni NB I-es meccséből 5-öt megnyert és csak a Puskás Akadémiától kapott ki.

♦ A Ferencváros a 2025–2026-os évadban idegenben a legjobban teljesítő gárda volt, most azonban egy paksi 4–2-es vereséggel indított. A 2024. decemberi debreceni 4–5 óta először szedett be legalább 4 gólt.   


A 4. FORDULÓ PROGRAMJA
Augusztus 14., péntek
17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Augusztus 15., szombat
16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Augusztus 16., vasárnap
16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Augusztus 17., hétfő
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

 

 

 

 

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