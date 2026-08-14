A Fradi 15 év után áll kieső helyen, de ha Zalaegerszegen győz, előz



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 4. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

KISPEST-HONVÉD FC–VASAS FC

♦ A bajnokság két újonca kereken 180 NB I-es összecsapáson van túl, az örökmérleg enyhe Vasas-fölényt mutat: 70 angyalföldi siker, 45 döntetlen, 65 kispesti diadal, a gólkülönbséget tekintve viszont a piros-feketék állnak jobban (290–301).

♦ Az élvonalban legutóbb 2016 márciusában, a régi Bozsik-stadionban ikszeltek (0–0), azóta 4-szer győztek az angyalföldiek, 5-ször pedig a kispestiek, akik most 4-es győzelmi sorozatban vannak a piros-kékekkel szemben. A 2022–2023-as kiírásban Nenad Lukics volt a Vasas végzete, hiszen a szerb támadó mindhárom meccsen betalált a XIII. kerületieknek, legutóbb az Illovszky-stadionban az ő 85. percben elért találata döntött (0–1).

♦ Összesen 90 olyan első osztályú bajnokijuk volt, amikor a Bp. Honvéd, illetve a Kispest volt a pályaválasztó, ezekből 39-et nyertek meg a hazaiak, 30-at az angyalföldiek, 21-szer pedig döntetlen lett a csata vége. Az előző 4 kispesti élvonalbeli meccsükből hármon is Honvéd-siker született, legutóbb, 2022 novemberében Lukics duplájával 2–0 lett az eredmény. A piros-kékek máig utoljára 2017 szeptemberében, Remili Mohamed triplájával győzték le idegenben a piros-feketéket (1–4).

♦ Az NB II-ben 8-szor találkoztak, a mérleg 4 Honvéd-diadal, 2 döntetlen, 2 Vasas-siker. Az előző idényben a kispestiek vendégként 2–1-re, majd májusban a Bozsik Arénában 3–1-re győzték le az akkor már biztos feljutó piros-kékeket.

♦ A mezőnyből a Kispest-Honvéd az egyetlen, amely egyszerre veretlen és nyeretlen, hiszen mindhárom bajnokiját döntetlenre hozta. Legutóbb kétszer is egyenlíteni tudott Pakson (2–2), ahol a 90., három hete Kisvárdán (1–1) pedig a 88. percben mentett meg egy pontot.

♦ A Vasas veretlenül, 5 ponttal úgy kezdi meg a 4. fordulót a 3. helyről, hogy az előző bajnokság első és második helyezettjével – az ETO-val és az FTC-vel – ikszelt, majd legutóbb 5–0-ra kiütötte a kupadöntős ZTE-t, amely Joseth Peraza kiállítása miatt az 52. perctől tíz emberrel játszott Az angyalföldi együttes ennél jobban legutóbb 2016-ban rajtolt, amikor 3 mérkőzés után még nem vesztett pontot. Ötgólos különbséggel ezt megelőzően 2008 szeptemberében nyert legutóbb az élvonalban, akkor a Paksot verte ugyancsak 5–0-ra.

♦ A Honvéd az egyetlen otthoni találkozóján úgy játszott 3–3-at az MTK-val, hogy a szünetig 2–0-s előnyt szerzett, majd újabb vezetése után egy 94. percben kapott potya góllal csúszott ki a kezéből a győzelem.

♦ A piros-kékek idegenben eddig csak a Ferencváros vendégeként léptek pályára, ahol 38 százalékos labdabirtoklás és két kaput eltaláló lövés mellett értek el gól nélküli döntetlent.

SZOMBAT

ÚJPEST FC–MTK BUDAPEST

♦ Az FTC és az Újpest rivalizálása után ez a második leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban: 1905-től kezdődően ez lesz a 233. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg a közelmúlt sűrűbb győzelmei hatására a kék-fehérek felé billen: 86 újpesti diadal, 55 döntetlen, 91 MTK-siker. (Két találkozót a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak.) A párharc gólátlaga elég magas, 3.4 gól/mérkőzés, az előző 7 találkozójukon is rendre legalább 3 találat esett.

♦ A legutóbbi találkozójukon áprilisban a Szusza-stadionban úgy játszottak 2–2-t, hogy az Újpest másodszor a 87. percben, Horváth Krisztofer tizenegyesével jutott előnyhöz, Jurek Gábor azonban egy szöglet után a 95. percben kiegyenlített. Bajnokikon több mint 7 év elteltével – 10 MTK- és 4 Újpest-sikert követően – játszott újra döntetlent a két csapat.

♦ Horváthnak elég jól megy a kék-fehérek ellen, ugyanis újpestiként 6 találkozón 3 gól és 2 gólpassz a mérlege.

♦ Az Újpest pályaválasztása mellett is a kék-fehérek az eredményesebbek, 47-szer győztek, míg a lila-fehérek 41-szer, az ikszek száma 31. A Szusza Ferenc Stadionban lejátszott előző 9 bajnokijukból csupán egyet nyert meg a lila-fehér gárda – 2022 áprilisában 2–0-ra –, míg 7-szer az MTK diadalmaskodott.

♦ A lila-fehérek 4–2-es kisvárdai győzelmükkel már 6 pontnál járnak, és jobb gólkülönbségükkel vezetik a táblázatot, utóbbira előzőleg tavaly júliusban, az 1. forduló után volt példa. Eddig a legtöbb gólt (9) érték el a mezőnyben, az első három mérkőzés után legalább ennyi ponttal (7) pedig legutóbb 2015-ben álltak, amikor Nebojsa Vignjeviccsel a 6. helyre futottak be.

♦ Az MTK az előző két fordulóban 3-3 gólt kapott, és bár mindkétszer kétgólos hátrányból tudott egyenlíteni, múlt pénteken a Puskás Akadémia ellen azonban egy 98. percben kapott gól miatt ez is kevés volt a pontszerzéshez (2–3).

♦ Az Újpest az egyetlen otthoni meccsén 0–1-ről verte meg 4–2-re a Debrecent, és ez már sorozatban a negyedik hazai bajnokija volt, amikor legalább 2 gólt szedett be.

♦ A kék-fehérek két hete Kispesten Bognár István szabadrúgásával a 94. percben szereztek egy pontot (3–3), és ez már zsinórban a hatodik döntetlennel zárult házon kívüli bajnokijuk volt.



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ A két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes csak ez előző bajnokságban meccselt egymással az első osztályban, és mindháromszor ikszeltek.

♦ Nyíregyházán az élvonalban először tavaly júliusban csaptak össze, és bár Bernardo Matic fejes góljával már a 8. perctől vezetett a Kisvárda, a Szpari egy vitatható tizenegyesből Kovácsréti Márk révén a 93. percben egyenlített (1–1). Februárban úgy játszottak 2–2-t, hogy előbb a házigazda Nyíregyháza, majd a vendégcsapat vezetett.

♦ 1958 és 2018 között 8-szor találkoztak az NB II-ben és ugyancsak 8-szor az NB III-ban. A másodosztályban 1978 és 2018 között 5-ször a Nyíregyháza nyert, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. Bajnokin a Kisvárda máig utoljára több mint 51 éve, 1975 júniusában az NB III-ban tudta legyőzni a Szparit (3–1).

♦ Nyíregyházán 4-szer mérkőztek meg az NB II-ben, hazai szemszögből 1978-ban 3–1, 2013-ban 1–0, 2017-ben 2–0, majd 0–0 volt az eredmény.

♦ A várdaiak tétmeccsen legutóbb 2014 szeptemberében, a Magyar Kupában tudták megverni a Szparit, mégpedig NB III-as együttesként 0–2-ről 3–2-re fordítottak az akkor NB I-es ellenfelükkel szemben.

♦ A Nyíregyháza az előző két bajnokiját nullára vesztette el, igaz, mindkétszer idegenben lépett pályára (0–4 Győrben, majd 0–1 Debrecenben). Eddig csupán 2 gólt hozott össze, amely egálban a legkevesebb a mezőnyben.

♦ A Kisvárda eddig hullámzó teljesítményt nyújtott (döntetlen, győzelem, vereség), legutóbb odahaza 4–2-re maradt alul az Újpesttel szemben, a tavaly novemberi paksi 3–5 óta először kapott legalább 4 gólt.

♦ A Szpari az egyetlen hazai meccsén hátrányból verte meg az Újpestet (2–1), és odahaza már 5 találkozó óta veretlen, ráadásul 4 győzelem mellett egyedül a Kazincbarcika ellen vesztett pontokat (1–1).

♦ A Várda két hete 2–0-ra nyerni tudott a Puskás Akadémia otthonában, igaz, a 61. perctől emberelőnyben játszott. Ezzel nemcsak véget vetett a négyes házon kívüli vereségsorozatának, hanem 2026-ban az első idegenbeli győzelmét aratta.

♦ Miután az MLSZ a Nyíregyháza kifejezett kérésére sem törölte el a vasárnap Debrecenben kiállított Temesvári Attila eltiltását, így a védő ezúttal nem léphet pályára. Vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy tavaly októberben a két csapat kisvárdai mérkőzésén már a 15. percben piros lapot kapott, ám az emberelőnyt akkor 78 százalékos labdabirtoklása ellenére sem tudta kihasználni Révész Attila együttese (0–0). Bódog Tamás egyébként azon a találkozón mutatkozott be a Szpari kispadján.

♦ Christián Herc, a várdaiak nyáron igazolt szlovák középpályása eddig mind a három bajnokiján betalált egyszer.

VASÁRNAP

DEBRECENI VSC–ETO FC

♦ A Konferencialigától a héten elbúcsúzott két együttes 87-szer csapott össze az első osztályban, az örökmérleg a DVSC 2024 augusztusában, Győrben aratott 3–0-s diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 29-szer nyert a Loki, 28-szor az ETO, míg a döntetlenek száma 30. A gólkülönbség 124–122 a hazaiak javára.

♦ A legutóbbi 5 találkozójuk egyaránt döntetlennel zárult (2–2, 0–0, 1–1, 2–2 és 1–1), ilyen széria korábban sosem volt a két csapat 1946 óta íródó közös élvonalbeli történetében.

♦ A győri csapat NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, házigazdaként tudta legyőzni a Lokit (3–0), néhány hónappal azután, hogy a zöld-fehér gárda története során negyedszer bajnok lett.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben kerültek szembe egymással, de ott sem jött össze a siker az ETO-nak: a Loki ugyanis hazai pályán 3–0-ra, Győrben pedig 4–2-re nyert.

♦ Debrecenben 43-szor meccseltek az NB I-ben, a mérleg a hazaiak szemszögéből 19 diadal, 16 iksz és 8 vereség. Az ETO ebben az évszázadban 19 alkalomból csak egyszer (!), 2004 augusztusában tudott győztesen hazatérni a Loki otthonából (1–3), ráadásul 8-szor kikapott ebben az időszakban. A 2024. novemberi debreceni meccsükön Eneo Bitri révén csupán a 90. percben tudtak kiegyenlíteni a zöld-fehérek (2–2), tavaly októberben Lang Ádám furcsa kezezése után Paul Anton büntetőjével mentettek meg egy pontot (1–1), áprilisban pedig a Vitális Milán, illetve Cibla Flórián egy-egy góljával kialakult döntetlen nagyban hozzájárult a Rába-partiak ötödik bajnoki címéhez.

♦ A DVSC két vereséget követően idénybeli első győzelmét szerezte meg az NB I-ben a Nyíregyháza vasárnapi legyőzésével (1–0). A 39 éves Dzsudzsák Balázs pályafutása során először tudott fejjel betalálni, a Loki eddigi 3 góljából pedig kettőt szerzett, így az NB I-ben ő járult hozzá a legnagyobb arányban (66.6 százalékban) csapata találataihoz.

♦ A címvédő ETO veretlen az NB I-ben, igaz, még csak kétszer lépett pályára (1 diadal, 1 iksz). Az egyetlen együttes a mezőnyben, amely még egyetlen percig sem volt hátrányban a bajnokság során.

♦ A Debrecen a Puskás Akadémia elleni otthoni 0–2-vel indította az idényt, és a legutóbbi 6 hazai bajnokijából – 3 döntetlen mellett – csupán egyet tudott megnyerni, amikor május 16-án az Újpestet verte meg 2–1-re.

♦ A győriek a nyitányon kétszeri vezetésről végeztek 2–2-re a Vasas otthonában, házon kívül így már sorozatban 5 bajnokin veretlenek (3 diadal, 2 iksz), legutóbb március 6-án Zalaegerszegen maradtak alul (0–1).

PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC

♦ Eddig 34-szer mérkőztek meg egymással a legfelső osztályban, az örökmérleg 2023-ban fordult a tolnaiak javára, és jelenleg 17 paksi győzelmet, 13 Puskás Akadémia-diadalt és mindössze 4 döntetlent mutat. A gólátlag elég magas, 3.6/meccs.

♦ Az előző bajnoki évadban mindháromszor egy góllal az atomvárosiak bizonyultak jobbnak, legutóbb áprilisban úgy nyertek hazai közönség előtt Böde Dániel góljával 1–0-ra, hogy előtte Hahn János büntetőt hibázott, majd a 62. percben Szabó Jánost kiállították.

♦ Amikor a Puskás Akadémia volt a házigazda – elsőre Székesfehérvár volt a helyszín –, 10-szer született hazai siker, 2-szer ikszeltek, 5-ször pedig vendéggyőzelem született. A Pancho Arénában legutóbb 2018 decemberében játszottak döntetlent (1–1), azóta 6-szor nyertek a hazaiak és csak 4-szer a vendég zöld-fehérek.

♦ Felcsúton jött össze a párharc két legnagyobb különbségű győzelme: 2021 augusztusában 6–1-re a Paks, 2024 áprilisában 5–0-ra a Fejér megyei együttes diadalmaskodott. Januárban a nem sokkal később az FTC-hez távozó Osváth Attila beadásából a 83. percben esett gól döntötte el a három pont sorsát az atomvárosiak javára (1–2).

♦ A Puskás Akadémia – akárcsak az előző bajnokságban – most is idegenben eredményesebb: vendégként Debrecenben és az MTK otthonában is nyerni tudott, ugyanakkor közben a Kisvárda ellen odahaza pont nélkül maradt (1–2). Mindhárom bajnokiját az a csapat nyerte meg, amelyik az első gólt szerezte.

♦ A Paks mérkőzésein született eddig a legtöbb gól, átlagban 5.67/mérkőzés. Bognár György együttese mindig legalább 2-szer betalált az ellenfelének, ugyanakkor 2 kapott gól alatt egyszer sem úszta meg.

♦ Az előző 8 hazai bajnoki találkozójukból mindössze egyet nyertek meg a felcsútiak: április végén az Újpestet verték meg 2–0-ra, a többi 7 alkalommal mindig kaptak gólt.

♦ A tolnaiak az eddigi egyetlen vendégfellépésükön súlyos, 5–2-es vereséget szenvedtek Zalaegerszegen, előtte az NB I-ben legutóbb 2024 tavaszán, a már említett felcsúti mérkőzésen kaptak 5 gólt.

HÉTFŐ

ZALAEGERSZEGI TE FC–FERENCVÁROSI TC

♦ A 90. találkozójuk jön a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 18 zalai sikert, 22 döntetlent és 49 FTC-győzelmet mutat. Ez egy igazán gólgazdag párosítás, hiszen a zalaiak 2019-es visszajutása óta 8-szor fordult elő, hogy legalább 4 találat esett a meccsükön, 2004 óta nem játszottak 0–0-t, a gólátlag pedig 3.4. A gólkülönbség 197–104 a fővárosiak javára, akik akár a 200. jubileumi találatukig is eljuthatnak a hétfői mérkőzésen.

♦ Az előző bajnokságban az ETO mellett a ZTE volt a másik olyan csapat, amelynek kétszer is sikerült legyőznie az Ferencvárost, ráadásul itt is, ott is hátrányból. A legutóbbi két tétmeccsüket azonban májusban újra a fővárosiak nyerték: a Magyar Kupa-döntőben Toon Raemaekers a hosszabbításban, a 111. percben lőtte be a mindent eldöntő gólt (1–0), majd az NB I záró fordulójában a Groupama Arénában Akpe Victory balszerencsés öngólja után a hajrában kétszer is betalálva 3–0-ra győztek.

♦ A zalai vármegyeszékhelyen 46 bajnokin találkoztak, a hazaiak szemszögéből 13 győzelem, 14 iksz és 19 vereség a mérleg, tehát itt is a fővárosiak állnak jobban. Az FTC az előző 15 évben csupán 2-szer maradt alul Egerszegen: előbb 2023 márciusában 1–0-ra, majd idén februárban 3–1-re kaptak ki az Ibrahim Cissé kiállítása miatt a 28. perctől emberhátrányban játszó zöld-fehérek. Az ezt megelőző 4 zalai találkozójukból 3-at megnyert az Fradi, tavaly februárban pedig 2–2-re végeztek.

♦ A Zalaegerszeg kétarcú ebben a bajnokságban, idegenben két fellépés után 0–8 a gólkülönbsége, odahaza viszont 5–2-re lelépte a Paksot. A mezőnyből a legtöbb gólt kapta, 10-et.

♦ Az Európa-ligában csütörtökön Zabrzében 1–1-et játszó és ezzel továbbjutó FTC a Real Madrid elleni múlt szombati felkészülési mérkőzés miatt csak 2 bajnokin van túl, és mivel még nem sikerült nyernie, 1 pontjával utolsó a táblázaton. Arra, hogy kieső pozícióban legyenek a zöld-fehérek, legutóbb 15 éve, 2011 októberében volt példa, amikor az utolsó előtti helyen tanyáztak. Abban az idényben Prukner Lászó, Nagy Tamás, majd Détári Lajos irányította a csapatot, amely végül 11. lett a 16 csapatos mezőnyben. Ha a ferencvárosiak hétfőn nyerni tudnak Zalaegerszegen, vendéglátójukat biztosan megelőzik a tabellán és ellépnek az utolsó pozícióból.

♦ Az előző bajnokságban pontjai közel 60 százalékát hazai pályán begyűjtő ZTE a legutóbbi 6 otthoni NB I-es meccséből 5-öt megnyert és csak a Puskás Akadémiától kapott ki.

♦ A Ferencváros a 2025–2026-os évadban idegenben a legjobban teljesítő gárda volt, most azonban egy paksi 4–2-es vereséggel indított. A 2024. decemberi debreceni 4–5 óta először szedett be legalább 4 gólt.



A 4. FORDULÓ PROGRAMJA

Augusztus 14., péntek

17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Augusztus 15., szombat

16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Augusztus 16., vasárnap

16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Augusztus 17., hétfő

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!