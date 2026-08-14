Ukrán utánpótlás-válogatott labdarúgóval erősített a ZTE – hivatalos

A 21 éves Danilo Krevszun a Sahtar Doneck akadémiájáról került Németországba, ahol előbb a Preussen Münster utánpótlásában játszott, majd Dortmundba került, ahol előbb az U19-ben, majd a második csapatban szerepelt.

Az elsősorban támadó középpályásként, de szélsőként és jobb oldali szárnyvédőként is bevethető Krevszun az előző idényben 31 bajnokin lépett pályára a negyedosztályú Borussia Dortmund II-ben, de a korábbi idényekben van még 25 mérkőzése a harmadik ligában is.

Ifjúsági válogatott karrierje során pályára lépett az U19-es, az U20-as és az U21-es ukrán válogatottban is. Utóbbival az U21-es Európa-bajnoki selejtezősorozatban is szerepelt, ahol négy mérkőzésen két gólt és egy gólpasszt jegyzett. Bár pályára nem lépett, Krevszunt 2026 februárjában a Borussia Dortmund első csapatának keretébe is nevezték a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában rendezett, Atalanta elleni párharc odavágóján.

Ezen a nyáron szabadon igazolható játékosként távozott Dortmundból, Zalaegerszegen három évre írt alá.

„Már amikor Andrés és Filipe beszéltek velem, nagyon tetszett, ahogy felvázolták a projektet. Nagyon tetszett, hogy a csapat az elmúlt idényben sokat fejlődött, és úgy gondoltam, ez egy remek lehetőség lehet számomra is. A Dortmund utánpótlása után szerettem volna a felnőtt labdarúgásban is megmutatni magam. Egy alkalommal már sikerült bekerülnöm a Dortmund felnőtt keretébe, és az különleges emlék volt számomra, csakúgy, mint az U21-es Premier League-torna, amelyen első alkalommal indult a klub, és amelyet sikerült is megnyernünk. Egy erős, minőségi tornának tartom, és az is örök emlék marad, hogy a Real Madrid ellen játszhattunk a döntőben. Most megérkeztem a ZTE FC-hez, és mindent meg fogok tenni azért, hogy megháláljam a nekem szavazott bizalmat, és boldoggá tegyem a szurkolókat” – mondta Krevszun a klub hivatalos honlapján.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Danilo Krevszun (ukrán, Borussia Dortmund II – Németország), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Tiago Penalba (Tiago Nazareno Peñalba, argentin, San Martín de Tucumán – Argentína), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (Moisés Eliécer Richards Cedeno, panamai, San Miguelito – Panama)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – Brazília)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kiszemeltek: –

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Skribek Alen (Neftchi Baku – Azerbajdzsán), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –