A belga La Louviere szerződtette Gruber Zsombort – hivatalos

Az RAAL La Louviere a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Gruber Zsombor náluk folytatja a pályafutását.

A 21 éves magyar támadó a Puskás Akadémiában ismerkedett meg a labdarúgással, majd a svájci Baselhez került kölcsönbe. A Felcsúton 50 meccsen tíz gólt és öt gólpasszt jegyző Gruber 2024-ben igazolt a Ferencvároshoz, de kölcsönben volt Zalaegerszegen és az MTK-nál is. A zöld-fehéreknél 58 meccsen 11 gólig és 12 gólpasszig jutott, továbbá egyszeres bajnok és Magyar Kupa-győztes.

Gruber Zsombor háromszor lépett pályára a magyar felnőttválogatottban, az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn megszerezte első gólját is.

A 21 esztendős támadóval három évre írt alá a belga csapat, a szerződés tartalmaz egy opcionális negyedik évet is.

A La Louviere az előző idényben a 15., még pont bennmaradást érő helyen zárt a belga élvonalban. A mostani idény első fordulójában 2–1-es vereséget szenvedett az Anderlecht otthonában. A mérkőzésen Kovács Mátyás csereként 28 percet kapott.

„A RAAL már korábban is szerette volna megszerezni Zsombit, ám az átigazolási időszak nagy részében a Ferencváros által meghatározott vételár nem tükrözte a piaci realitásokat – mondta az átigazolás kapcsán Esterházy Mátyás, az EM Sports alapítója és tulajdonosa. – A belga klub viszont kitartóan érdeklődött iránta, és amint a Fradi engedett az eredeti elképzeléseiből, Zsombi vételára közelebb került a valósághoz, ezután pedig viszonylag hamar sikerült tető alá hozni az átigazolást.”

„A belga bajnokságot erősebbnek gondoljuk a magyarnál, ennek megfelelően minden magyar érdeklődővel őszintén beszéltünk arról, hogy elsősorban a külföldi folytatást preferáljuk – folytatta Esterházy Mátyás. – Zsombi karrierje szépen épült az utóbbi években, előbb NB I-es játékos lett, majd 21 éves korára eljutott száz élvonalbeli mérkőzésig. A Fradiban hol több, hol kevesebb lehetőséget kapott, a hatékonysági mutatói viszont ennek ellenére kiemelkedőek voltak. Emellett bekerült a válogatottba, nemzetközi kupameccseket játszott, ennek köszönhetően több külföldi klub radarjára is felkerült, most pedig egy olyan bajnokságban folytathatja, ahol jól kamatoztathatja a képességeit.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: –

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium)

Kölcsönbe távozók: Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai)