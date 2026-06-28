Pongó Máté: Vissza kell hoznunk a szurkolókat az egerszegi csarnokba!

Meglepő átigazolást jelentett be a múlt héten a másodosztály Piros csoportjába kiesett Zalakerámia ZTE KK: a korábbi magyar válogatott Pongó Máté folytatja pályafutását Zalaegerszegen. A kék-fehérek láthatóan igyekeznek, Tóth Ádám csapatkapitány köré erős gárda épül, a magyar mag túlnyomó részét sikerült megtartani, az aktív Pongó testvérek idősebbike nyilvánvalóan kimagaslik majd a mezőnyből, egy légiós is érkezik, illetve Nikola Lazicsot ültették le a kispadra, aki játékosként és edzőként is dolgozott már a zalaiaknál.

„Jól éreztük magunkat Debrecenben a családommal, úgy terveztük, hogy maradunk, az egész idény során az volt a kommunikáció alapja, hogy szeretnének velem szerződést hosszabbítani a vezetők, aztán végül elmondták, miben gondolkoznak, nincs bennem sértettség emiatt – mesélt a kialakult helyzetről a Nemzeti Sportnak Pongó Máté. – A minimális elvárást, a nyolc közé jutást a bajnokságban mindkét évadban teljesítettük, egyszer játszhattunk a Magyar Kupa négyes döntőjében, vannak szép emlékeim, csak amiatt akad némi hiányérzetem, hogy idén nem jutottunk be a négy közé az NB I-ben. Elkezdtünk tehát új csapat után nézni, több érv is szólt a ZTE mellett, motivál, hogy egy nagy múltú klubot visszajuttassunk az élvonalba, és anyagilag is nagyon kedvező ajánlatot kaptam.”

Tele van tehát a keret olyan játékosokkal, akiknek A-csoportos tapasztalatuk van, és Lazics mester is garancia lehet arra, hogy az első osztály szintjéhez közelítő edzések legyenek Egerszegen. Pongó Máté tudja, topfavoritként lesz rajtuk kisebb nyomás, mert mindenki elvárja a feljutást, de ezért nagyon keményen meg kell dolgozni.

„Nikolával követtük egymás pályafutását, több évet lehúztunk az NB I-ben ellenfélként, várom a közös munkát, hallomásból már sokat tudok róla, bízom benne, hogy jó idényünk lesz együtt – folytatta a 32 éves karmester. – A kiesésen mindenki meglepődött, így én is, a playoutban nem sikerültek jól a ZTE dolgai, senki sem mondta volna kiesőnek a csapatot az idény korábbi szakaszában, nagy is volt a csalódás. Az is motiváló tényező, hogy visszahozzuk a csarnokba a szurkolókat, magunk mögé állítsuk őket, fontos cél, hogy jó hangulat uralkodjon a meccseinken. Ehhez az kell, hogy a játékosok és a drukkerek összefogjanak, az élvonalban sosem volt könnyű Zalaegerszegen pályára lépni, ez a másodosztályban még inkább igaz lehet.”

Pongó Máté hosszú távra tervez a délnyugati vármegyeszékhelyen, nagyon bízik abban, hogy A-csoportos csapatban is szerepelhet Egerszegen. Nem fiatal már, ettől függetlenül nem a B-csoport volt a célja, de ez a lehetőség a körülmények és a bajnoki cím megnyerésének szándéka miatt nagyon szimpatikus volt neki.