A Fluminense támadója és Haidara is pályára léphet a ZTE-ben

Rajta kívül még egy kiszemelt szerepel az Ajka elleni keretben, a 19 éves szenegáli belső védő, Beckaye Haidara az osztrák negyedosztályú St. Pölten Juniorstól érkezett tesztelésre. Egyébként az Ajka ellen több olyan játékos is szerepet kaphat, akik az előző idényben a ZTE II keretéhez tartoztak. Viszont nem szerepel a keretben az azeri Qarabaghoz tartó Várkonyi Bence valamint Szendrei Norbert sem, utóbbi a válogatott meghívó miatt később kezdte meg a felkészülést, ahogy a spanyol José Calderón is, aki családi okok miatt érkezett meg később. Ugyanakkor a nigériai Akpe Victory és a brazil Joao Victor sem szerepel a szerdai meccskeretben, akikkel kapcsolatban továbbra is tartja magát a hír, hogy külföldről érdeklődnek irántuk.

Az Ajka elleni keret – fotó: ZTE FC

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – próbajáték), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria)

Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Joao Victor (brazil), Szendrei Norbert, Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán), Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)

A ZTE FC ZALAEGERSZEG NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 22.

Edzőtábor: Szlovénia (Catez), július 9–július 18.

Felkészülési mérkőzések:

Július 1. (szerda), 10.30: FC Ajka (NB II)–ZTE

Július 4. (szombat): NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE

Szlovénia

Július 11. (szombat): ZTE–FC Slovácko (cseh)

Július 17. (péntek): ZTE–Epicentr (ukrán)

Július 18. (szombat): ZTE–Konyaspor (török)