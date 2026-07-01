Nemzeti Sportrádió

A Fluminense támadója és Haidara is pályára léphet a ZTE-ben

2026.07.01. 10:48
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Arthur Zalaegerszegen szerepel tesztelésen (Fotó: msbsports.com)
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ZTE Ajka Arthur Henrique Beckaye Haidara felkészülés
A ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata 10.30 órától játssza első nyári felkészülési meccsét az NB II-es FC Ajka ellen. A meccsen két olyan játékos is pályára lép a ZTE-ben, akinek még nincs szerződése a klubnál.

 

 

A Nemzeti Sport Online a héten már beszámolt arról, hogy egy új, brazil kiszemelt csatlakozott a ZTE FC keretéhez, és miután a klub kiadta az FC Ajka elleni mai felkészülési meccsen szereplő keretét, kiderült, hogy Arthur Henriquének hívják a támadót, aki a Fluminense U20-as csapatától érkezett. A 19 éves játékos a brazil klub korosztályos csapatában szerepelt 2025 óta, 29 meccsen egy gólt szerzett. A napokban tesztelésen szerepel Zalaegerszegen.

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NS-infó: a Qarabaghoz tartó Várkonyi elbúcsúzott, Joao Victor is hiányzik, de jött egy új brazil kiszemelt

A védő a Qarabaghoz készül, volt ajánlat Szendreiért, Joao Victor nem készül a csapattal, de egy másik brazil szélső igen. Gundel-Takács iránt Csehországból érdeklődnek.

 

Rajta kívül még egy kiszemelt szerepel az Ajka elleni keretben, a 19 éves szenegáli belső védő, Beckaye Haidara az osztrák negyedosztályú St. Pölten Juniorstól érkezett tesztelésre. Egyébként az Ajka ellen több olyan játékos is szerepet kaphat, akik az előző idényben a ZTE II keretéhez tartoztak. Viszont nem szerepel a keretben az azeri Qarabaghoz tartó Várkonyi Bence valamint  Szendrei Norbert sem, utóbbi a válogatott meghívó miatt később kezdte meg a felkészülést, ahogy a spanyol José Calderón is, aki családi okok miatt érkezett meg később. Ugyanakkor a nigériai Akpe Victory és a brazil Joao Victor sem szerepel a szerdai meccskeretben, akikkel kapcsolatban továbbra is tartja magát a hír, hogy külföldről érdeklődnek irántuk.

Az Ajka elleni keret – fotó: ZTE FC

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – próbajáték), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria)
Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Joao Victor (brazil), Szendrei Norbert, Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán), Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)

A ZTE FC ZALAEGERSZEG NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 22.
Edzőtábor: Szlovénia (Catez), július 9–július 18.
Felkészülési mérkőzések:
Július 1. (szerda), 10.30: FC Ajka (NB II)–ZTE 
Július 4. (szombat): NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE
Szlovénia
Július 11. (szombat): ZTE–FC Slovácko (cseh) 
Július 17. (péntek): ZTE–Epicentr (ukrán)
Július 18. (szombat): ZTE–Konyaspor (török)

ZTE Ajka Arthur Henrique Beckaye Haidara felkészülés
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