Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Pape Ba már megérkezett Zalaegerszegre

P. K.P. K.
2026.07.31. 12:49
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Pape Pathe Ba a cseh Karvina B csapatától érkezett Zalaegerszegre (Fotó: mfkkarvina.cz)
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ZTE NB I Pape Pathe Ba Zalaegerszeg
A Nemzeti Sport értesülései szerint már a ZTE második csapatával készül a 18 éves szenegáli középpályás, Pape Pathe Ba, aki a cseh harmadosztályú Karviná B-től érkezett Zalaegerszegre, és egyelőre a zalaiak NB III-as csapatában bizonyíthat.

 

Értesüléseink szerint a ZTE a nyár végén egyszerre jelentheti be az NB III-as második csapathoz nyáron érkező légiósok, köztük a 18 éves szenegáli középpályás, Pape Pathe Ba szerződtetését, aki márciusban igazolt hazájából, a Bloc16 Academytől a cseh harmadosztályú Karviná B-hez, melynél a tavaszi szezonban két bajnokin játszott.

Ba neve már szerepel az MLSZ júliusi, Zala vármegyei átigazolási körképében is, és információink szerint már meg is érkezett Zalaegerszegre, a második csapattal készül, de az NB III-as csapat első, a Veszprém ellen a múlt héten 3–1-re elveszített bajnoki meccsén még nem szerepelt. Egyébként ugyanaz a Be the One menedzseriroda képviseli, amely a ZTE által a nyáron szerződtetett másik szenegáli játékost, a 19 éves védőt, Beckaye Haidarát is. 

 

ZTE NB I Pape Pathe Ba Zalaegerszeg
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