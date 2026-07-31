NS-infó: Pape Ba már megérkezett Zalaegerszegre

Értesüléseink szerint a ZTE a nyár végén egyszerre jelentheti be az NB III-as második csapathoz nyáron érkező légiósok, köztük a 18 éves szenegáli középpályás, Pape Pathe Ba szerződtetését, aki márciusban igazolt hazájából, a Bloc16 Academytől a cseh harmadosztályú Karviná B-hez, melynél a tavaszi szezonban két bajnokin játszott.

Ba neve már szerepel az MLSZ júliusi, Zala vármegyei átigazolási körképében is, és információink szerint már meg is érkezett Zalaegerszegre, a második csapattal készül, de az NB III-as csapat első, a Veszprém ellen a múlt héten 3–1-re elveszített bajnoki meccsén még nem szerepelt. Egyébként ugyanaz a Be the One menedzseriroda képviseli, amely a ZTE által a nyáron szerződtetett másik szenegáli játékost, a 19 éves védőt, Beckaye Haidarát is.